Saint-Valentin 2026 : les 20 meilleures idées de cadeaux et sorties à Paris

Pour cette Saint-Valentin 2026, Paris regorge de pépites gourmandes et d’expériences insolites à savourer en amoureux. Que vous soyez adeptes de chocolats, de dîners aux chandelles ou encore d’escapades romantiques, voici des idées cadeaux qui feront chavirer les cœurs ! Nous avons déniché et testé pour vous tous ces petits trésors, afin de célébrer l’amour comme il se doit dans la capitale (et autour)…

Les sorties romantiques

1. Une Saint-Valentin en rose à Fauchon L’Hôtel Paris

Les 14 et 15 février 2026, le chef Baptiste Limouzin dévoilera un menu Saint-Valentin en 5 séquences au Grand Café Fauchon, célébrant les ingrédients aphrodisiaques : huître Perle Blanche et mousse de gingembre, Saint-Jacques à la grenade infusée au thé “Le Bonheur”, filet de veau au Mélange 5 baies et pamplemousse rose, jusqu’au dessert signature “Le Précieux” d’Arnaud Larher, Meilleur Ouvrier de France (menu à 98€ par personne). Pour prolonger la magie, commandez la Love Box de Fauchon L’Hôtel Paris comprenant une bouteille de Champagne Fauchon Rosé, une boîte de chocolats cœur Fauchon et une bougie-huile de massage : à rapporter à la maison, ou en chambre si vous souhaitez dormir sur place pour une parenthèse ultra glamour ! Plus d’infos et réservations sur hotel-fauchon-paris.fr

2. Un dîner avec live music et roses chez Vendémiaire

Pour la Saint-Valentin, Vendémiaire – l’excellente brasserie du 7ème arrondissement – vous propose un moment gastronomique et festif. Au programme : un menu qui démarre avec une coupe de Champagne, se poursuit avec des huîtres et condiments, une brioche de homard sauce civet, un généreux filet de bœuf Rossini, et s’achève sur un dessert chocolat-agrumes (99€ par personne). Le tout, porté par de la musique live pour danser entre deux bouchées et des roses offertes pour déclarer sa flamme ! Une soirée aussi élégante que conviviale, où la gastronomie française se savoure dans une atmosphère chaleureuse et animée. Plus d’infos et réservations sur vendemiaire.paris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vendémiaire (@restaurant.vendemiaire)

3. Un moment de rêve à la Cité Immersive des Fables

Samedi 14 février de 20h à minuit, la Cité Immersive des Fables vous invite à vivre une soirée romantique hors des sentiers battus. Sur plus de 1000 m2, découvrez un parcours immersif et sensoriel à la découverte de Jean de La Fontaine et de ses célèbres créatures. Vous serez plongés dans une scénographie luxuriante, des installations et des décors saisissants, des effets spéciaux et des technologies immersives de pointe, ainsi qu’une grande variété de jeux interactifs. Et pour la Saint-Valentin, vous pourrez non seulement découvrir l’exposition dans une atmosphère intimiste, mais aussi trinquer à l’amour puisque le billet (30€ par personne) inclut une coupe de champagne ! Plus d’infos et billetterie ici

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cité Immersive des Fables (@citeimmersivefables)

4. Un plateau de fruits de mer Cupidon à La Lorraine

Pas besoin de partir à la mer pour se faire un plateau de fruits de mer en amoureux : rendez-vous sur la place des Ternes, où la célèbre brasserie marine La Lorraine vous prouvera que l’amour peut être un long fleuve tranquille. Uniquement proposé le 14 février, le plateau Cupidon (145€) se partage en tête-à-tête, et il est préparé par le meilleur écailler de France ! Pour celles et ceux qui préfèrent garder les pieds sur Terre, on vous recommande le filet de bœuf Rossini à la truffe noire (45,50€), qui est aussi un délice. Plus d’infos et réservations ici

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brasserie La Lorraine (@brasserielalorraine)

Les chocolats pour déclarer sa flamme

5. La Maison du Chocolat, « Au coeur du Faubourg »

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Le chocolat est un incontournable de la Saint-Valentin, alors c’est avec ravissement que l’on découvre la collection “Au Cœur du Faubourg” de La Maison du Chocolat : un hommage raffiné à son adresse mythique du 225 rue du Faubourg Saint-Honoré. Nicolas Cloiseau, meilleur ouvrier de France et chef chocolatier de la maison, a imaginé des créations qui se dégustent comme de véritables déclarations d’amour, de la ganache noire Honduras aux arômes de fruits rouges et notes acidulées, à la bouchée praliné épicée poivre vanille, en passant par la Collection Cœur, présentée dans d’élégants coffrets en forme de cœur… On retrouve l’esprit chic et parisien qui caractérise la maison, et des formats pour tous les budgets. Disponibles en boutique et en ligne sur lamaisonduchocolat.com

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Maison du Chocolat (@lamaisonduchocolat_paris)

6. Le Chocolat des Français, « Voulez-vous coucher avec moi ? »

Si vous êtes plus provoc’ que romance, vous allez craquer pour la tablette “Voulez-vous coucher avec moi ?”, signée par l’artiste Lisa McCormick dans un esprit pop et rétro, du Chocolat des Français ! Sous son packaging audacieux, se cache un chocolat noir 71 % parsemé d’éclats de fèves de cacao torréfiées, élaboré artisanalement près d’Avignon. Une recette primée aux Épicures de l’Épicerie Fine, 100 % bio et sans huile de palme (7,95€). On aime aussi l’adorable coffret en cœur métallique décoré de têtes d’animaux mignons comme tout, contenant des truffes au chocolat noir ultra fondantes et 100% pur beurre de cacao (11,90€). En vente sur lechocolatdesfrancais.fr, à la Chocoboutique (39 avenue de l’Opéra, 75002 Paris) et en épiceries fines.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le chocolat des Français (@lechocolatdesfrancais)

7. La Maison de la Pistache, « Cœur Croustillant »

La Maison de la Pistache célèbre la Saint-Valentin avec un bonbon d’exception qui raconte une histoire de cueillette sauvage et d’artisanat précieux. Au cœur de chaque pièce, on retrouve la Pistache Sauvage des Monts Zagros, surnommée “la Mère de toutes les pistaches”, cueillie à la main en Iran et transformée en pâte d’une intensité rare. Elle est mariée à des éclats de pistaches caramélisées et de la feuillantine croustillante, le tout enrobé d’un chocolat noir 70 % Sao Tomé et paré d’un éclat de Pistache Qazvin émondée. Présenté dans un coffret gris élégant orné d’une douce illustration botanique, ce “Cœur Croustillant” (25€) est un joli cadeau à offrir pour sublimer le mariage entre nature et gourmandise ! Exclusivement dans les boutiques La Maison de la Pistache (Valensole, Aix-en-Provence, Lyon, Oslo, Paris) et sur pistaches.com

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Maison de la Pistache (@la.maison.de.la.pistache)

8. Mazet, la plus ancienne confiserie de France

Cette institution fondée en 1636 se cache à Montargis, à une centaine de kilomètres de Paris : voici la Confiserie Royale Mazet. Du 12 au 15 février 2026, elle dévoile une collection romantique qui nous a fait craquer : le duo d’oursons en guimauve noir ou au lait (5€ les deux), la délicate tablette de chocolat parsemée de pétales de roses cristallisées ou séchées (8€), les iconiques Friandises de Marie-Antoinette avec leurs amandes à l’huile essentielle de rose enrobées de chocolat au lait (12€) ou encore la Boîte des Bonnes Choses réunissant les fameuses Praslines, noisettes gianduja et grelons (20€). Pour un petit-déjeuner de rêve au lit on vous conseille aussi la confiture rose-framboise aux notes subtiles (7€), sans oublier les pâtes de fruits à la framboise et à la rose à la texture tendre et fondante (16,20€) qui marient si bien gourmandise et savoir-faire ancestral…. Tout est disponible en boutique à Montargis et sur mazetconfiseur.com avec expédition dans toute la France. Le plus dur, c’est de choisir parmi toutes ces créations artisanales qui donnent envie !

9. Fauchon, « Bouche » et « Bisou bisou »

Comment résister à l’iconique boîte “Bouche” comprenant 7 macarons (24 €), à l’assortiment de 15 cœurs chocolat noir et lait (32 €) ou encore aux rochers praliné (28,50 €) de la maison Fauchon ? Pour déclarer votre flamme avec raffinement, vous pouvez aussi opter pour le macaron Bisou Bisou (2,50 €), avec sa ganache montée vanille-menthe, sa compotée de framboise et sa pointe de piment d’Espelette, ou pour Le Précieux (14 €), création exclusive d’Arnaud Larher, tel un diamant posé sur son écrin, qui marie streusel croustillant, financier aux amandes, compotée de fruits rouges infusée verveine-coquelicot et mousse de chocolat noir 70 %. L’excellence française en version amoureuse ! Disponible dans les boutiques Fauchon (Paris et Monaco) et sur fauchon.com

Les cadeaux insolites (et coquins)

10. Rayonner avec Dermalogica et Womanizer

Pour cette Saint-Valentin, la marque de cosmétiques Dermatologica s’est associée au leader du bien-être intime Womanizer pour nous proposer un Love Pack vraiment original et audacieux. Dans un même coffret (149€), on retrouve le Neurotouch Symmetry Serum de Dermalogica, soin visage enrichi en peptides biomimétiques et actifs botaniques qui redessine visiblement les contours du visage grâce à une gestuelle sculptante réalisable en solo ou en duo, et le Womanizer Vibe, stimulateur élégant et discret de la marque pionnière qui compte plus de 12 millions de produits vendus dans le monde. Fondée sur les neurosciences et le pouvoir du toucher doux pour libérer les hormones du bien-être (ocytocine, dopamine, sérotonine) tout en réduisant le cortisol responsable du vieillissement cutané, cette alliance insolite promet une expérience sensorielle complète où le plaisir corporel rencontre la beauté pour une peau sculptée, raffermie et un équilibre intérieur harmonieux. Un cadeau aussi sophistiqué qu’efficace pour célébrer l’intimité sans tabou ! Disponible sur les sites des deux marques et dans les plus belles enseignes parisiennes (Galeries Lafayette, Printemps, Sephora). On a une dernière bonne nouvelle pour les fans de Womanizer : son best-seller – avec pression d’air pulsée sans contact – s’habille de deux nouvelles teintes sensuelles, Bordeaux et Rose poudré, disponibles sur womanizer.com (209€) !

11. (Se) Faire plaisir avec LELO

Vous l’avez peut-être découverte dans l’épisode 7 d’Emily in Paris : la marque de bien-être sexuel LELO y apparaît en effet en pleine Pride parisienne avec ses produits iconiques SONA2 Cruise et SORAYA Wave. Une consécration pour cette référence en matière d’accessoires intimes haut de gamme alliant design raffiné, innovation technologique et matériaux d’exception ! Fabriqués en silicone médical de qualité supérieure, rechargeables et souvent waterproof, ces objets du désir incarnent un mouvement de bien-être intime inclusif qui transcende le genre, l’orientation sexuelle et l’âge, transformant le plaisir personnel en véritable art de vivre. Et pour la Saint-Valentin, vous pouvez économiser jusqu’à 50% sur vos sextoys préférés et recevoir un LELO DOT™ Travel en cadeau dès 199 € d’achats sur le site officiel ici ! Une nuit torride vous attend…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LELO (@lelo_official)

Les escapades pour s’évader près de Paris

12. Le Donjon – Domaine Saint Clair à Étretat

Pour une escapade romantique en bord de mer à seulement 2h30 de la capitale, cap sur le Donjon – Domaine Saint Clair, perle de la côte d’Albâtre nichée à Étretat. Ici, la gastronomie, l’art et le bien-être se rencontrent dans un cadre enchanteur. Cette élégante demeure du XIXe siècle propose plusieurs expériences extraordinaires : un sauna privatif en pleine nature avec vue sur les falaises, un jacuzzi pour deux perché sur une tour face à la mer, et un restaurant éphémère, le 1635, installé dans un dôme chauffé avec un panorama à couper le souffle pour savourer un menu savoyard revisité. On craque aussi pour leur table Racines qui fait honneur aux cuisines du monde, pour leur escape game insolite, leur grand salon sous une verrière où l’on a envie de passer des heures, et leurs chambres qui sont de véritables cocons. À quelques minutes à pied des falaises et du bord de mer, c’est l’adresse idéale pour célébrer l’amour de manière inoubliable ! Plus d’infos et réservations ici

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Donjon – Domaine St Clair ★★★★ (@domainesaintclair)

13. Les Romantic Chronicles au Domaine Reine Margot

Situé aux portes de Paris, à Issy-les-Moulineaux, le Domaine Reine Margot Paris Issy MGallery est un lieu chargé d’Histoire où l’on adore faire une pause. Pour la Saint-Valentin, son spa Le Refuge de Margot dévoile un soin signature à faire en duo : Romantic Chronicles, un moment hors du temps des plus ressourçant à vivre. Côté bar, un mocktail a été spécialement créé, comme une déclaration d’amour aux senteurs de noix de coco, amande et chocolat blanc. Les fins gourmets pourront également découvrir le menu Romantic Chronicles proposé le 14 février au restaurant Marguerite 1606. Une offre Romantic Chronicles en duo 1h + accès spa 1h + 2 mocktails (330€) à réserver ici !

Les gourmandises à partager en amoureux

14. Le gâteau de Saint-Valentin de la Grande Épicerie de Paris

Si vous souhaitez concocter un dîner romantique à la maison, voici le dessert à poser sur la table ! Signé par le chef Thibault Leroy et son équipe de pâtissiers, ce très joli gâteau pour 2 personnes (24,90 €) est la pièce maîtresse de la collection de Saint Valentin 2026 de la Grande Épicerie de Paris. Il se distingue par son biscuit vanille délicat et son croustillant coco-passion, accompagné d’un crémeux vanille onctueux. En bouche, la ganache montée à la vanille de Tanzanie et les cubes de mangue fraîche offrent une explosion d’acidité… Un vrai délice. Cette petite merveille est disponible aux comptoirs Pâtisserie des magasins rue de Sèvres et rue de Passy du 30 janvier au 15 février 2026. Plus d’infos sur lagrandeepicerie.com

15. Les caramels Brémond Fils

Depuis leur atelier de Mane en Haute-Provence, les artisans de La Caramélerie réinventent le caramel en créant la première manufacture au monde à utiliser de l’huile d’olive vierge extra bio de Camargue dans ses recettes. Le coffret Saint-Valentin, présenté dans un grand écrin métallique orné de fleurs et papillons, cache 48 caramels déclinés en 16 saveurs (37,90€) : de la lavande à la pistache, en passant par le citron, les framboises et l’incontournable fleur de sel de Camargue, chaque caramel offre une texture moelleuse et fondante qui célèbre le terroir provençal avec une touche d’innovation. En vente sur maisonbremond.com, dans les boutiques Brémond Fils et à La Caramélerie de Mane bien sûr !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caramelerie de Mane (@lacaramelerie)

16. Les calissons du Roy René

Depuis 1920, la Confiserie du Roy René perpétue le savoir-faire ancestral des calissonniers aixois, récompensé par le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Pour célébrer l’amour, la fameuse boîte Papillon (14,50 €) se pare d’un décor floral inédit et dévoile un assortiment de petits calissons traditionnels, à la rose et à la lavande. Chaque calisson mêle avec délicatesse melons confits de Provence, amandes finement broyées et glaçage royal, sublimés par des pétales de rose cristallisés ou une huile essentielle de lavande subtilement dosée. Emballés individuellement pour préserver leur fraîcheur, ces petits trésors provençaux sont une déclaration gourmande digne du roi René, poète et amoureux des mots… En vente sur calisson.com et dans les boutiques Le Roy René.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Confiserie du Roy René (@leroyreneofficiel)

17. Les coeurs d’Hugues Pouget

Pour célébrer la Saint-Valentin, le chef Hugues Pouget dévoile une belle collection de douceurs sucrées en forme de cœur à partager en amoureux. Au menu de cette sélection romantique : une tarte au pamplemousse avec un cœur intense de crémeux et nectar (22€), une tarte Pétales de Mangue associant crémeux passion et mangue fraîche (22€), un duo de bonbonnières à croquer en chocolat noir garnies d’amandes caramélisées, proposées en version rouge velours ou dentelle (19€ les 2), ainsi qu’une viennoiserie brioche surprise fourrée d’un cœur de myrtille (3,50€). Du petit-déjeuner au dîner, ces pâtisseries raffinées promettent de faire fondre les cœurs des épicuriens pour le 14 février ! Disponibles du 12 au 15 février 2026 dans la boutique Hugues Pouget (50 rue du Cherche-Midi, Paris 6e) et sur son site huguespouget.com

Les spiritueux pour trinquer à l’amour

18. Champagne Valentin Leflaive

Symbole incontournable de la soirée romantique, le champagne fait toujours son petit effet. Avec son champagne SIGMA|20|4.0, un Blanc de Blancs Extra Brut de la Côte des Blancs, la Maison Valentin Leflaive détourne les codes : son drôle de nom se décrypte comme une équation ! Σ pour la somme de sept lieux (Cramant, Chouilly, Grauves, Villeneuve, Oger, Mesnil-sur-Oger, Avize), 2020 pour l’année de base, 4.0 g pour le dosage. Au nez, des notes de fruits blancs, yuzu, jasmin et miel ; en bouche, une bulle fine, une texture crayeuse et une finale saline impeccable. Un champagne lisible, moderne et transparent qui raconte son terroir sans artifice, parfait pour accompagner un tartare de dorade aux agrumes et combava. Disponible à 53 € sur millesima.com

19. Champagne Gosset Grande Réserve Brut

Si vous appréciez l’Histoire, direction la Maison Gosset : la plus ancienne Maison de Vins de Champagne, fondée en 1584. Avec un assemblage à majorité de pinots (45 % Pinot Noir, 35 % Chardonnay, 20 % Meunier) vieilli minimum 4 ans en caves, la cuvée Grande Réserve dévoile des arômes de tarte au citron meringuée, mirabelle et notes toastées. En bouche, ce champagne brut affirme son volume généreux, porté par des notes d’aubépine et de fleurs blanches dans une fine acidité d’agrumes. Parfait à l’apéritif comme au repas, sur des gougères, une volaille crémée ou du Comté. Ps : il est noté 92/100 par Wine Spectator ! Disponible à 40-45€ chez les cavistes et sur champagne-gosset.com

20. Habibi, liqueur de crème “Dubaï Chocolate Style”

Si votre moitié a succombé au phénomène viral du chocolat de Dubaï, vous allez la faire fondre de plaisir avec la liqueur Habibi. Cette création inédite réinterprète la tendance TikTok dans un esprit contemporain, avec une texture onctueuse qui marie subtilement la pistache et le chocolat. À déguster pure sur glace ou en cocktail pour épater l’être aimé, cette liqueur à 15° est le spiritueux qui ose surfer sur la vague d’une culture digitale empreinte de gourmandise. Une bouteille qui fera autant sensation sur Instagram que dans vos verres ! Disponible en grandes surfaces au prix de 14,95 €

A. C.