Ce vestige de plus de 2000 ans découvert à Paris pourrait résoudre le mystère de Lutèce

Et si l’un des plus vieux mystères de Paris venait enfin d’être résolu ? Sous l’île de la Cité, des archéologues ont retrouvé un imposant mur construit il y a plus de 2 000 ans. Une découverte exceptionnelle qui pourrait apporter la première preuve matérielle de l’existence de la Lutèce gauloise à cet endroit, et donc nous éclairer sur les véritables origines de la capitale.

Une découverte inattendue sous l’Hôtel-Dieu

C’est sous l’un des lieux les plus emblématiques du centre de Paris que dormait ce vestige. Depuis février 2026, des fouilles archéologiques sont menées dans deux cours de l’Hôtel-Dieu, sur l’île de la Cité, dans le cadre de la restructuration d’une partie de l’hôpital. L’opération, prescrite par la DRAC Île-de-France, réunit notamment le service archéologique de la Ville de Paris et l’Inrap. Les archéologues s’attendaient à rencontrer les nombreuses strates laissées par l’histoire mouvementée de ce secteur de la capitale, mais durant l’été, ils sont tombés sur quelque chose de beaucoup plus ancien : un imposant mur associant pierre et bois, conservé sur une vingtaine de mètres. Sa technique de construction, avec de gros blocs et un système de poutres, correspond à celle employée dans certaines fortifications gauloises à la fin de l’âge du Fer. À l’arrière de l’ouvrage se trouve également une impressionnante plateforme artificielle de sable et de gravier, épaisse de près de deux mètres. Autant d’éléments qui font aujourd’hui envisager une hypothèse particulièrement fascinante : ce mur pourrait avoir appartenu au rempart de l’oppidum des Parisii, autrement dit la Lutèce gauloise.

Les traces d’un mystérieux incendie

Un autre détail intrigue particulièrement les archéologues. Le mur porte les stigmates d’un violent incendie : certaines pierres ont été fortement altérées par le feu, des graines carbonisées ont été découvertes et les restes d’un bâtiment en bois brûlé ont été retrouvés juste devant l’ouvrage. Or ces traces font étonnamment écho à un épisode raconté il y a plus de deux millénaires par Jules César. Dans La Guerre des Gaules, le général romain évoque Lutèce comme un oppidum des Parisii établi sur une île de la Seine. En 52 avant notre ère, alors que les troupes romaines commandées par Titus Labienus approchent, les Gaulois auraient notamment incendié leurs installations avant l’affrontement. Peut-on alors imaginer que les archéologues viennent de retrouver les traces de cet incendie ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer. Les premières datations au carbone 14 effectuées sur les éléments en bois donnent pour l’instant une fourchette assez large, comprise entre 200 et 10 avant notre ère. Mais un autre objet découvert au pied du mur renforce l’intérêt du site : un fer de lance gaulois.

Un mystère parisien vieux de plusieurs siècles

L’importance de la découverte tient aussi à une question que les archéologues se posent depuis longtemps : où se trouvait réellement la Lutèce des Gaulois ? L’île de la Cité semble aujourd’hui indissociable des origines de Paris. Pourtant, jusqu’à cette fouille, les recherches archéologiques n’avaient jamais livré sur l’île de preuve suffisamment convaincante d’une ville gauloise fortifiée. Cette absence avait même conduit à envisager d’autres emplacements, comme Nanterre, où d’importants vestiges d’une agglomération gauloise ont été découverts. La localisation de la Lutèce mentionnée par César était donc loin d’être une affaire définitivement réglée, mais le mur retrouvé sous l’Hôtel-Dieu pourrait changer la donne… S’il est confirmé qu’il appartenait bien à l’enceinte de l’oppidum, il constituerait la première trace archéologique aussi directe de la Lutèce gauloise sur l’île de la Cité ! Paris pourrait alors renouer matériellement avec une histoire jusqu’ici essentiellement connue grâce aux textes antiques.

Que va devenir ce mur vieux de plus de 2 000 ans ?

La découverte a été déclarée « d’importance exceptionnelle » à la mi-septembre 2026, et les recherches vont désormais se poursuivre. Les archéologues doivent notamment préciser la date de construction du mur, déterminer sa fonction exacte et comprendre les circonstances de sa destruction et de son abandon. Ils chercheront également d’éventuels niveaux d’occupation plus anciens sous l’ouvrage. Mais les Parisiens ne pourront malheureusement pas descendre sous l’Hôtel-Dieu pour admirer directement cette découverte. Très fragilisé par le feu et situé à une profondeur importante, le mur ne devrait pas être conservé sur place. Un moulage doit toutefois être réalisé avant son démontage. L’objectif est ensuite de pouvoir reconstituer une partie du rempart avec certaines pierres d’origine et de l’exposer dans un musée parisien. Une restitution numérique en 3D permettra également d’en conserver une représentation extrêmement précise. Il faudra donc encore attendre les conclusions des archéologues avant de savoir si l’on vient véritablement de retrouver le rempart de la Lutèce racontée par César… Mais sous les bâtiments de l’Hôtel-Dieu, à quelques mètres seulement de Notre-Dame, plus de 2 000 ans d’histoire parisienne viennent peut-être de refaire surface !

Crédit photo de une : Vue de la fouille archéologique sur le site de l’Hôtel-Dieu et du possible mur d’enceinte de l’oppidum de Lutèce © photo Anastasia Choquet – DRAC Île-de-France