Un week-end à Bourges : nos incontournables et bonnes adresses

À seulement 2h de Paris en train, Bourges fait partie de ces destinations parfaites pour s’échapper le temps d’un week-end, entre patrimoine, nature et bonnes tables. Désignée Capitale européenne de la culture 2028, la ville a bien plus à offrir que sa célèbre cathédrale. Et puisqu’on commence à très bien la connaître, voici les lieux que l’on vous conseille vraiment de découvrir, mais aussi nos bonnes adresses où manger, boire un verre et dormir.

Les incontournables à voir à Bourges

La cathédrale Saint-Étienne, chef-d’œuvre gothique

Difficile de passer un week-end à Bourges sans entrer dans sa cathédrale Saint-Étienne, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dès les premiers pas, ses proportions impressionnent : l’édifice s’étire sur 125 mètres et se distingue notamment par ses cinq nefs, sa grande largeur et l’absence de transept, qui offre une perspective assez spectaculaire jusqu’au chœur. Prenez aussi le temps d’observer ses superbes vitraux, son horloge astronomique ou encore les nombreux petits détails cachés dans la pierre. Et croyez-nous, il y en a beaucoup plus qu’on ne l’imagine ! On vous raconte d’ailleurs 15 faits insolites sur la cathédrale de Bourges dans notre article dédié.

Le Palais Jacques Cœur, un joyau du XVe siècle

Autre visite incontournable à Bourges : le Palais Jacques Cœur, l’impressionnante demeure que le célèbre marchand et argentier du roi Charles VII fit construire au XVe siècle. Derrière sa superbe façade richement sculptée se cache un véritable dédale de salles, de galeries et d’escaliers, avec une multitude de détails qui racontent aussi bien les voyages de Jacques Cœur que la vie quotidienne de l’époque. Le lieu surprend aussi par son confort très avancé pour son temps, avec plusieurs aménagements pensés pour rendre la vie plus agréable. Une visite qui permet autant de découvrir un monument spectaculaire que le destin assez fou de celui qui l’a fait bâtir.

Voir cette publication sur Instagram On a eu droit à une visite de fond en comble, c'est le cas de le dire, du Palais Jacques Cœur. 🤩

Cette superbe demeure du XVe siècle, indissociable de l'histoire de la ville de Bourges, cache plein de détails étonnants et mérite le détour si vous êtes de passage dans la Capitale européenne de la cul…

Le centre historique, à parcourir à pied

Pour découvrir Bourges, rien de mieux que de se perdre un peu dans son charmant centre historique. Entre ruelles pavées, maisons à pans de bois, façades anciennes et petites places pleines de charme, la balade réserve aussi quelques trésors cachés que l’on remarque parfois à peine au premier passage. Et pour aller un peu plus loin, la visite vaut vraiment le coup avec un guide : c’est l’occasion de découvrir des anecdotes insolites, de comprendre l’origine de certains noms de rues, comme la rue Mirebeau, mais aussi de repérer d’anciens vestiges de la ville que l’on pourrait facilement manquer seul. Une chouette façon de voir Bourges autrement, au-delà de ses monuments les plus connus.

Bourges côté nature

Les marais de Bourges, une parenthèse hors du temps

À quelques minutes seulement du centre historique, les marais de Bourges offrent l’une des balades les plus dépaysantes de la ville. On aime particulièrement y aller tôt le matin ou profiter de la lumière de fin de journée. Ces anciens terrains marécageux, autrefois utilisés pour protéger Bourges avant d’être progressivement transformés en parcelles cultivées, s’étendent aujourd’hui sur près de 135 hectares. Entre jardins, petits chemins, rivières, ponts et canaux, le décor est aussi verdoyant qu’apaisant. On peut facilement y passer quelques heures à pied, mais on vous conseille aussi une balade en barque, pour un moment paisible au fil de l’eau, entre les parcelles et la végétation.

Les jardins de l’Archevêché, au pied de la cathédrale

Difficile de trouver cadre plus élégant pour faire une pause à Bourges. Installés au pied de la cathédrale Saint-Étienne, les jardins de l’Archevêché offrent un joli coin de verdure en plein centre-ville, avec leurs pelouses, leurs arbres et leurs larges allées. Aménagés à partir du XVIIIe siècle autour de l’ancien palais archiépiscopal, ils permettent surtout d’admirer la cathédrale sous un autre angle. Un endroit paisible et particulièrement agréable aux beaux jours, à glisser facilement entre deux visites du centre historique.

Les Prés Fichaux, un jardin Art déco étonnant

À quelques minutes du centre historique, les Prés Fichaux font partie de nos jardins préférés à Bourges. Aménagé dans les années 1920 sur d’anciens terrains cultivés par des maraîchers, ce jardin de 4,7 hectares se reconnaît à son style Art déco, avec ses formes géométriques, ses bassins, ses sculptures et ses alignements d’arbres. Mais ce que l’on aime surtout, c’est son atmosphère paisible et ses nombreux petits coins à découvrir, entre théâtre de verdure, roseraie et jolies perspectives. Au printemps et au début de l’été, le jardin devient particulièrement agréable, notamment lorsque les roses et la glycine sont en fleurs. Et pour découvrir tous ses petits secrets, on vous raconte plus en détail l’histoire des Prés Fichaux dans notre article dédié.

Le lac d’Auron, à pied ou à vélo

Un peu à l’écart du centre-ville, mais facilement accessible, le lac d’Auron est un autre endroit que l’on adore à Bourges pour prendre l’air. On peut en faire le tour à pied ou à vélo sur un parcours d’environ 5,4 km, avec de longues portions au bord de l’eau et de jolis coins où s’arrêter pour pique-niquer. Pour le rejoindre depuis le centre, on peut aussi emprunter la Trouée Verte, une voie aménagée au milieu des arbres qui relie la ville au lac sur environ 1,4 km et donne déjà l’impression de s’échapper un peu avant même d’être arrivé. Aux beaux jours, le lieu devient particulièrement agréable : entre les grands espaces, les cygnes, les coins ombragés et la plage avec sa zone de baignade estivale, on y passerait facilement une bonne partie de l’après-midi.

Une expérience à tester

La Villa Monin, entre découverte et gourmandise

Pour changer un peu des visites classiques, direction la Villa Monin. Installé dans un bel hôtel particulier, ce lieu permet de découvrir l’univers de la maison Monin, célèbre pour ses sirops et ses liqueurs, mais aussi de participer à différentes expériences autour des saveurs. On y a notamment testé un cours de cuisine à La Cour des Chefs, l’espace dédié aux ateliers culinaires de la Villa Monin, et l’expérience vaut vraiment le détour. On cuisine dans un cadre superbe, avec vue sur la cathédrale, accompagné par un chef qui partage volontiers ses conseils et son savoir-faire. Lors de notre passage, c’est Romain Di Nardo qui animait l’atelier, aussi sympathique que passionné. Et on repart ensuite avec ses réalisations. Une activité vraiment chouette à partager entre amis ou en famille.

La Villa Monin possède aussi une très belle cour, qui participe beaucoup au charme du lieu et peut servir de cadre à différents rendez-vous. Le lieu accueille également ponctuellement des événements : pendant le Printemps de Bourges, par exemple, il se transforme en véritable spot festif avec concerts et DJ sets dans le cadre du Printemps dans la Ville. Une autre façon de découvrir l’adresse, dans une ambiance encore différente.

La Cour des Chefs – Villa Monin

40 rue Moyenne, 18000 Bourges

Ateliers de cuisine, pâtisserie et mixologie sur réservation

Tarifs variables selon l’atelier, généralement autour de 49 à 69€

Nos bonnes adresses gourmandes

Cake Thé, une petite pépite cachée près des remparts

Voilà une adresse qu’il faut connaître pour la trouver. Caché dans une petite impasse en haut de la rue Bourbonnoux, au pied des anciens remparts de Bourges, Cake Thé est installé dans un ancien cellier médiéval dont la superbe salle voûtée en croisée d’ogives lui donne un charme fou. Une fois la porte poussée, on découvre un lieu à part, chaleureux et plein de caractère, parfait pour faire une pause au cours de la journée. Et l’avantage de cet adorable salon de thé, c’est que l’on peut l’apprécier toute l’année puisque sa jolie terrasse extérieure est parfaite quand il fait beau, tandis que l’intérieur offre un refuge particulièrement agréable lorsque le temps se rafraîchit… ou en cas de trop fortes chaleurs.

Côté gourmandise, les parts de gâteaux maison sont particulièrement généreuses (notamment la tarte au citron meringuée !) et s’accompagnent d’un très large choix de thés de qualité. Une vraie petite pépite pour le tea time, à découvrir autant pour ce qu’il y a dans l’assiette que pour le cadre.

Cake Thé

74 bis rue Bourbonnoux, passage des Remparts, 18000 Bourges

Ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h, et le dimanche de 14h à 19h

Artisane, pour un déjeuner frais et gourmand

À deux pas du Palais Jacques Cœur, Artisane mélange avec beaucoup de naturel l’esprit d’un coffee shop de quartier et celui d’une sandwicherie artisanale. On y vient pour un petit-déjeuner, un déjeuner rapide ou simplement une pause café, avec une carte fraîche et de saison qui fait la part belle au fait maison.

Pains, brioches, garnitures, sauces et pâtisseries sont préparés sur place, avec une vraie attention portée aux produits. On aime aussi l’ambiance simple et chaleureuse du lieu, les cafés de spécialité et la petite terrasse au calme, idéale pour faire une pause en plein centre de Bourges. Une adresse facile à adopter, aussi bien pour manger sur le pouce que pour s’attarder un peu, avec une équipe sympathique et des plats qui nous ont régalés. Aussi, mieux vaut penser à réserver !

Artisane

9 place des Quatre-Piliers, 18000 Bourges

Ouverte le lundi de 11h à 15h, puis du mardi au vendredi de 8h30 à 15h

La Brasserie des Beaux-Arts, une bonne adresse pour dîner

Installée place Cujas, dans un bâtiment haussmannien historique autrefois occupé par la Maison des Forestines, la Brasserie des Beaux-Arts a retrouvé vie après plusieurs années de fermeture. À l’intérieur, le décor mêle influences Art nouveau et Art déco et donne au lieu une vraie personnalité, tout en restant chaleureux et agréable pour déjeuner ou dîner. L’espace est particulièrement lumineux grâce aux grandes baies vitrées.

Côté assiette, la carte mise sur une cuisine française de saison et les grands classiques de brasserie. On vous recommande tout particulièrement le steak tartare, généreux et parfaitement assaisonné. Et pour les gourmands, sachez que la maison accueille aussi le Championnat du monde du chocolat chaud ! Un détail assez inattendu qui ajoute encore un peu au charme de l’adresse et nous donne une autre bonne raison de revenir !

La Brasserie des Beaux-Arts

1 place Cujas, 18000 Bourges

Ouverte 7j/7 de 7h à minuit.

Où boire un verre à Bourges ?

Le Gambon, un bar à cocktails convivial

Situé dans la rue du même nom, dans le centre de Bourges, Le Gambon est une adresse intimiste et décontractée, parfaite pour boire un verre en fin de journée. L’accueil est sympathique, et la carte fait la part belle aux cocktails, avec ou sans alcool, autour de recettes originales, fruitées, fraîches, épicées ou plus classiques, que l’on peut accompagner de savoureuses petites choses à grignoter. On vous conseille également les planches à partager, particulièrement généreuses. On aime aussi sa toute petite terrasse intérieure et cachée, qui ajoute au charme du lieu. Seul bémol : quand les températures grimpent vraiment, mieux vaut peut-être garder Le Gambon pour une soirée plus fraîche, le bar n’étant pas climatisé.

Le Gambon

35 rue Gambon, 18000 Bourges

06 09 41 45 53

Ouvert généralement du mardi au samedi à partir de 17h30, jusqu’à 0h30 environ.

Complètement Fumé, un bar à vin gourmand face au Palais Jacques Cœur

Juste en face du Palais Jacques Cœur, Complètement Fumé est une adresse agréable où l’accueil est chaleureux et la sélection de vins particulièrement soignée. On y vient volontiers pour boire un verre, mais aussi pour découvrir quelques spécialités de la région et plusieurs recettes faites maison. Lors de notre passage, en pleine canicule, on s’est notamment régalés avec une soupe froide de courgette et livrèche, accompagnée d’une belle assiette de fromages. Une association simple, fraîche et vraiment parfaite pour la saison. C’est le genre d’adresse où l’on peut facilement prolonger l’apéro autour de bons produits, dans un cadre convivial et idéalement situé en plein centre de Bourges.

Complètement Fumé

11 place des Quatre-Piliers, 18000 Bourges

Bar à vin, caviste et petite restauration autour de produits fumés maison et spécialités berrichonnes.

Où dormir à Bourges ?

Best Western Plus Hôtel d’Angleterre, pour une immersion dans le Bourges historique

Difficile de faire plus central : le Best Western Plus Hôtel d’Angleterre se trouve sur la place des Quatre-Piliers, juste face au Palais Jacques Cœur et au cœur de la ville médiévale. Installé dans une demeure ancienne, cet hôtel centenaire offre un cadre particulièrement agréable pour prolonger l’immersion dans le Bourges historique, tout en restant à quelques minutes à pied des principaux sites à visiter.

Les chambres sont spacieuses et confortables, avec une décoration qui conserve un petit côté classique, presque à l’ancienne, qui va finalement assez bien avec l’atmosphère du lieu. Le service, professionnel et discret, contribue aussi à cette impression de calme. Une adresse que l’on choisira surtout pour son emplacement exceptionnel et pour le plaisir de dormir au cœur du vieux Bourges.

Best Western Plus Hôtel d’Angleterre

1 place des Quatre-Piliers, 18000 Bourges

Tarifs variables selon les dates ; comptez autour de 186 € pour l’offre Suite Junior avec petit-déjeuner.

Hôtel & Spa des Beaux-Arts, pour un séjour moderne avec spa

Autre ambiance à l’Hôtel & Spa des Beaux-Arts, une adresse récente et très centrale, installée rue Moyenne, juste à côté de la Brasserie des Beaux-Arts. Ici, la décoration est plus moderne, avec des chambres très douillettes, aux tons doux et un emplacement pratique pour rejoindre facilement à pied les principaux lieux à visiter.

Le vrai plus, c’est évidemment son espace bien-être, avec bain à remous chauffé, sauna et possibilité de réserver des massages, parfait pour souffler après une journée à arpenter Bourges. Certaines chambres donnent également accès à un balcon filant partagé, agréable pour prendre un peu l’air. Une bonne option pour ceux qui préfèrent une atmosphère contemporaine tout en restant au cœur de la ville.

Hôtel & Spa des Beaux-Arts

1 rue Moyenne, 18000 Bourges

À partir de 107 € la nuit pour une chambre double, selon les dates.

Spa avec bain à remous chauffé, sauna et massages sur réservation.

Nos conseils pour organiser un week-end à Bourges

Bonne nouvelle : Bourges se prête très bien à une escapade de deux jours. Depuis Paris, comptez environ 2h de train pour rejoindre la ville, ce qui permet facilement de partir le matin et de profiter pleinement du week-end. Une fois sur place, une grande partie des incontournables se découvre à pied, notamment la cathédrale, le Palais Jacques Cœur, le centre historique et plusieurs jardins.

Pour explorer les marais ou pousser la balade jusqu’au lac d’Auron, prévoyez simplement un peu plus de temps, mais pas forcément de voiture : Bourges reste une ville agréable à parcourir tranquillement, à pied ou en vélo, en alternant visites, pauses gourmandes et balades au vert. Deux jours permettent déjà d’en voir beaucoup sans courir, même si une nuit supplémentaire ne sera clairement pas de trop pour profiter davantage des bonnes adresses de la ville.

Et si l’on revient toujours avec plaisir à Bourges, c’est sans doute parce qu’elle réserve encore de belles surprises à chaque séjour. À seulement 2h de Paris, voilà une escapade que l’on n’a pas fini de vous conseiller.

Image en Une : La place Gordaine et ses maisons à pans de bois dans le centre historique de Bourges © Mélina Hoffmann / Paris ZigZag

Mélina Hoffmann