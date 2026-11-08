Rennes avait un dieu protecteur : son temple est introuvable

On surnomme Rennes la « Capitale de la Bretagne » et à raison ! Ses murs dissimulent près de deux millénaires d’histoire, et son mystère le plus fascinant nous ramène avant les ducs et duchesses de Bretagne, à une époque où Rennes portait encore le nom de Condate. Il y a près de 2 000 ans, les habitants de la cité honoraient une divinité : Mars Mullo, un dieu protecteur auquel ils avaient consacré un sanctuaire. Nous connaissons son nom, certains de ses prêtres et même plusieurs détails sur les cérémonies ! Pourtant, malgré les fouilles archéologiques, personne n’a encore pu identifier avec certitude l’emplacement de son temple !

Mars Mullo, le mystérieux protecteur de Rennes

Pour que l’histoire soi moins opaque, on doit se diriger vers la Gaule romaine. Si Condate porte ce nom, c’est du à son origine gauloise qui fait référence au confluent de l’Ille et de la Vilaine. La ville est le chef-lieu des Riédons. Comme ailleurs dans l’Empire romain, les habitants sont polytéistes. Certaines de ces religions viennent directement du panthéon romain, tandis que d’autres sont issues des croyances gauloises. Dans ce contexte, Mars Mullo existe ! Clairement, Mars évoque immédiatement le dieu romain de la guerre, le nom « Mullo » renvoie à une divinité locale dont la signification exacte reste inconnue. On vous laisse à vos théories. Les inscriptions retrouvées à Rennes montrent qu’il était la divinité protectrice des Riédons.

Son culte dépassait d’ailleurs les frontières de Condate, et s’étendait jusqu’aux territoires de l’Ouest de la Gaule, vers la ville du Mans.

Un temple encore caché

L’histoire de Mars Mullo ressemble à une enquête policière. En 1868, 1896 et 1968, plusieurs inscriptions latines sont découvertes à Rennes dans les fondations de l’ancienne muraille gallo-romaine ! Au total, sept inscriptions datant du IIe siècle sont mises au jour. Elles avaient été gravées sur des bases de statues, puis réutilisées comme matériaux de construction lorsque les habitants avaient édifié leurs fortifications à la fin de l’Antiquité. Les Rennais avaient donc réutilisé des morceaux de monuments religieux pour renforcer leurs remparts. Malin, mais destructeur pour une partie de l’histoire qu’on essaie aujourd’hui de comprendre !

Parmi les noms déchiffrés figure celui de Titus Flavius Postuminus, un personnage important de Condate. Sous le règne de l’empereur Hadrien, entre 117 et 138, cet homme avait exercé de hautes responsabilités politiques et religieuses. D’autres inscriptions mentionnent Lucius Campanius Priscus et son fils, également prêtres du culte impérial. Ce sont ces textes qui révèlent l’existence d’un grand sanctuaire où l’on honorait Mars Mullo, mais aussi Rome et la famille impériale. Une vaste salle, appelée basilique, accueillait les représentations d’autres divinités protectrices. Ces découvertes permettent donc de reconstituer une partie de l’organisation religieuse et politique de Condate. Le problème reste le même : les pierres ont été déplacées pour construire les remparts.

Une piste sous Rennes ?

Depuis ces découvertes, les archéologues s’accrochent ! Les inscriptions prouvent que le temple existait à Condate ou dans ses environs. Malgré les nombreux chantiers archéologiques réalisés dans le centre-ville, aucun édifice n’a encore été formellement identifié comme son temple. Mais, parce qu’on ne termine jamais sans un rebondissement : une piste se dessine dans le secteur de la Cochardière, près de l’Hôtel-Dieu. Dans cette partie élevée de la ville antique, les archéologues ont repéré des indices suggérant l’existence d’un vaste ensemble monumental. Sa position et certaines anomalies du tracé urbain pourraient correspondre à un important sanctuaire public. C’est là que l’enquête se complique, sinon ça serait trop facile : Rennes possède d’autres vestiges religieux antiques ! Lors des fouilles du couvent des Jacobins, entre 2011 et 2013, les archéologues ont découvert les restes d’un temple installé au cœur d’un important carrefour de Condate. Ce temple était long d’environ neuf mètres. Cet édifice sur podium pourrait avoir été consacré à Mercure, dieu du commerce et des voyageurs. En conclusion, après 2000 ans d’admiration, Mars Mullo garde encore bon nombre de ses mystères dans la capitale de Bretagne.

Photo à la une : Opéra de Rennes dans le centre ville