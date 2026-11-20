En partenariat avec Alentejo Walking Festival

Certains endroits sur terre ramènent instantanément aux sources. Le nord de l’Alentejo est sans aucun doute l’un d’eux. Exit les plages bondées de l’Algarve et les tramways pris d’assaut de Lisbonne : le vrai luxe, c’est de pouvoir marcher là où le temps semble avoir oublié de s’écouler, un Pastel de Nata à la main. C’est à moins de trois heures de la capitale portugaise, juste à côté de la frontière espagnole, que s’étend cette pépite encore quasi confidentielle. Alors pour vous prouver que la région a plus d’un tour dans son sac, l’office de tourisme organise chaque automne l’Alentejo Walking Festival. Pendant trois jours, nous avons chaussé nos meilleures baskets pour arpenter la Serra de São Mamede en compagnie des organisateurs de l’évènement.

Marvão : un village perché pour recharger les batteries

Il suffit parfois de franchir une simple porte fortifiée pour avoir l’impression de changer d’époque. À Marvão, le vacarme des klaxons et l’agitation urbaine n’ont pas leur place. C’est dans ce village perché dans les montagnes et quasi coupé du reste du monde que nous avons posé nos valises. Et plus précisément dans l’hôtel 4 étoiles Museu Marvão, qui offre une vue sur la vallée qui se passe volontiers de mots.

À quelques pas de là, le château médiéval de Marvão trône fièrement. Et quand on marche le long de ses remparts, on sent tout le poids de son histoire. Ses fortifications ont été construites entre 876 et 884 par Ibn Marwan, un chef rebelle d’origine ibérique converti à l’Islam (un muladi), qui cherchait un refuge dans les montagnes pour protéger ses troupes. C’est d’ailleurs lui qui a donné son nom au village (Ammaia de Ibn Marwan, devenu Marvão). Plus tard, les remparts ont été renforcés façon Vauban, et le lieu finit par servir à surveiller la frontière espagnole. Il est encore parfaitement conservé et accessible. À la tombée de la nuit, vous pourrez y voir le soleil descendre sur les reliefs de la Serra de São Mamede. Un spectacle dont on va franchement avoir du mal à se remettre.

Rando n°1 : sur les pavés médiévaux, la châtaigne a la cote

La grande plus-value de l’Alentejo Walking Festival, c’est qu’il nous fait découvrir des siècles d’histoire ET une nature bluffante en seulement quelques kilomètres de marche. La première randonnée débute à Portagem, pour une boucle accessible de 8,5 kilomètres qui longe la rivière Sever. Ici, on marche littéralement sur les traces du passé en passant par d’authentiques chemins pavés médiévaux soigneusement conservés, qui racontent le passage des marchands et des pèlerins de l’époque.

Le sentier est jonché de chênes-lièges et de châtaigniers, dont la région est littéralement remplie. C’est grâce au microclimat humide et montagneux de la Serra de São Mamede, différent de celui du reste du pays, que ces arbres centenaires perdurent. La châtaigne est d’ailleurs le fruit emblématique qui nourrit la région depuis des générations et fait la fierté des producteurs locaux. On en trouve donc dans pas mal de plats servis dans les restaurants du secteur. Un festival dédié à la châtaigne y a d’ailleurs lieu tous les ans !

Rando n°2 : de Castelo de Vide au toit de la Serra

Si vous avez été à l’aise sur la première randonnée, vous pouvez passer à la vitesse supérieure. Pour la deuxième journée, on continue avec un parcours de 9,5 kilomètres qui relie le charmant village de Castela de Vide à notre lieu de résidence : Marvão. Cette virée est un peu plus sportive que la précédente, puisqu’elle grimpe à travers les montagnes sur les anciens sentiers. La fin du parcours grimpe vers Marvão en passant par de nouvelles châtaigneraies, avant de franchir les imposantes murailles par la Porta de Ródão. Une arrivée triomphale qui mérite bien un pique-nique dans les jardins du château.

Vous pourrez aussi prendre encore plus de hauteur en allant jusqu’au Pico de São Mamede, le point culminant de toute la chaîne montagneuse. De là-haut, le panorama à 360 degrés laisse sans voix. Et il faut bien avouer que la balançoire qui s’y trouve en fait le spot parfait pour vos photos de vacances.

L’or liquide de l’Alentejo : un musée à croquer

Parce que marcher finit toujours par ouvrir l’appétit, le festival mise aussi sur les trésors gastronomiques du terroir. En fin de journée, cap sur le Musée de l’huile d’olive (Lagar Picado Nunes) pour percer les secrets de fabrication de l’or liquide local.L’Alentejo jouit d’une réputation solide pour sa culture oléicole très naturelle, menée dans le plus pur respect des traditions. Grâce au climat particulier, à l’altitude et à un pressage traditionnel qui préserve tous les arômes du fruit, l’huile d’olive produite ici développe un goût à la fois bien fruité, doux et plein de caractère. Le clou du spectacle, c’est le prolongement de la visite autour d’un dîner traditionnel servi directement au cœur de l’ancien moulin. Difficile de faire mieux pour se rendre compte des saveurs de la région.

Rando n°3 : sur les pas des contrebandiers de café et des Romains

La randonnée des Contrebandiers du Café

La dernière randonnée commence au village de Galegos. Sur cette boucle de 6 kilomètres qui flirte avec la frontière espagnole, on emprunte des sentiers discrets et escarpés que les habitants utilisaient jadis à la nuit tombée. À l’époque des dictatures ibériques et des pénuries, ces chemins secrets servaient à faire passer clandestinement du café et d’autres denrées précieuses entre le Portugal et l’Espagne, au nez et à la barbe des douaniers. On y voit des sortes de ruines de maisons, qui laissent deviner que la zone était habitée fut un temps.

La cité romaine d’Ammaia

Enfin, avant de reprendre la route vers Lisbonne, on termine par un bond de 2000 ans en arrière avec la visite du musée et des ruines de la cité romaine d’Ammaia, près de São Salvador da Aramenha. Thermes, forum, vestiges d’habitations… Ce site archéologique dévoile le quotidien raffiné des habitants de l’ancienne province romaine de Lusitanie qui se trouvait ici, et dont une grosse partie se trouve encore sous nos pieds !

En bref, la meilleure excuse pour partir marcher au Portugal

Organisé par l’Office du Tourisme Régional de l’Alentejo et du Ribatejo en partenariat avec les municipalités locales, l’Alentejo Walking Festival nous a offert une petite parenthèse bien loin des clichés touristiques. En plus de son réseau de sentiers balisés et praticables toute l’année, c’est aussi l’accueil chaleureux (mention spéciale aux tables locales comme Guarita ou Varanda do Alentejo) et son patrimoine brut qui fait tout le charme de cette région. Ce qui est sûr, c’est qu’on repart les mollets un peu tirés, l’esprit léger, et avec la sensation d’avoir mis la main sur l’un des secrets les mieux gardés du Portugal.

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