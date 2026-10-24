À Copenhague, cet ancien quartier industriel cache des bains extraordinaires et un hôtel insolite

Un hôtel installé dans une ancienne brasserie, des bains souterrains à la lueur des bougies, un musée de la bière étonnamment ludique et une majestueuse porte soutenue par quatre éléphants… Bienvenue à Carlsberg Byen ! Lors de notre séjour à Copenhague, nous avons eu un véritable coup de cœur pour cet ancien quartier industriel devenu un lieu de vie aussi agréable que surprenant. Un endroit encore relativement méconnu des visiteurs, où l’on vous conseille vivement de faire un tour… et pourquoi pas de poser vos valises !

Carlsberg Byen, un ancien quartier industriel qui a trouvé une nouvelle vie

Pour comprendre ce qui fait le charme de Carlsberg Byen, il faut remonter à 1847. C’est ici que J. C. Jacobsen fonde la brasserie Carlsberg, qui deviendra l’une des plus célèbres au monde. Pendant plus de 160 ans, le site vit au rythme de la production de bière, avant que les activités brassicoles ne soient transférées ailleurs au Danemark, en 2008. Depuis, cet immense ensemble industriel s’est progressivement métamorphosé en un quartier résidentiel et culturel, tout en conservant une grande partie de son patrimoine architectural. Les bâtiments historiques en briques rouges côtoient désormais des constructions contemporaines, des commerces, des restaurants, des cafés et des lieux de vie. Un mélange plutôt réussi, qui donne à Carlsberg Byen une identité bien à lui.

Ce qui nous a particulièrement séduits, c’est son atmosphère. Avec ses ruelles pavées, ses passages semi-piétons et ses belles façades, le quartier est plein de charme. Il est à la fois tranquille et vivant, résidentiel sans être endormi, moderne sans avoir effacé son passé. On s’y promène avec plaisir, en levant régulièrement les yeux pour admirer un détail architectural ou découvrir une nouvelle petite adresse. Et surtout, il est remarquablement bien situé ! À quelques minutes en transports du centre de Copenhague, il permet de profiter facilement de la ville et de ses environs, tout en retrouvant un environnement plus paisible en fin de journée. Après plusieurs heures passées à arpenter la capitale danoise, nous avons particulièrement apprécié d’y revenir chaque soir. Carlsberg Byen n’est finalement pas seulement un quartier que l’on aime visiter : c’est aussi un endroit où l’on se sent bien, tout simplement.

Une porte monumentale gardée par quatre éléphants

Impossible de découvrir Carlsberg Byen sans s’arrêter devant son emblématique porte des Éléphants (Elefantporten). Construite en 1901 par l’architecte Vilhelm Dahlerup, elle doit son nom aux quatre imposants éléphants de granit qui soutiennent une tour autrefois utilisée comme château d’eau, puis comme silo à grains. L’édifice a été imaginé par Carl Jacobsen, fils du fondateur de Carlsberg, après avoir découvert à Rome une sculpture représentant un éléphant surmonté d’un obélisque. Une jolie anecdote se cache d’ailleurs derrière ces quatre pachydermes : chacun symbolise l’un des enfants de Carl Jacobsen et de son épouse Ottilia, dont les initiales figurent sur leurs couvertures !

Avec sa ruelle pavée et son architecture monumentale, l’endroit est particulièrement photogénique. Nous l’avons découvert en arrivant à notre hôtel, situé juste à côté, et l’effet est immédiat : cette entrée spectaculaire donne le ton du quartier ! En poursuivant la promenade derrière la porte, on découvre également Bag Elefanterne, une petite place bordée de bâtiments historiques, où subsistent d’anciennes cuves utilisées par la brasserie. Un joli témoignage de ce passé industriel qui continue de vivre au cœur du quartier.

Hotel Ottilia : dormir dans une ancienne brasserie au charme industriel

Pour profiter pleinement de Carlsberg Byen, de son calme, des nombreuses adresses alentour et de sa localisation idéale, nous avons posé nos valises à l’Hotel Ottilia, un établissement installé dans d’anciens bâtiments de la brasserie Carlsberg. Et difficile d’imaginer un hôtel plus représentatif de l’identité du quartier ! Dès l’extérieur, son architecture interpelle, notamment avec ses impressionnantes fenêtres circulaires.

À l’intérieur, le style industriel est pleinement assumé : béton brut, volumes généreux, matériaux bruts et éléments architecturaux hérités du passé brassicole. Notre chambre, équipée d’une grande fenêtre ronde façon hublot, avait beaucoup de caractère. La décoration reste assez minimaliste, avec notamment de grands murs en béton et une esthétique un peu brute. Si vous recherchez une chambre romantique et particulièrement cocooning, ce n’est pas forcément l’adresse la plus adaptée. En revanche, côté confort, tout y est : excellente literie, belle salle de bains avec une grande douche et tous les équipements nécessaires pour passer un agréable séjour.

Autre atout de l’établissement : ses espaces communs, qui prolongent cette ambiance industrielle dans une atmosphère plus chaleureuse et conviviale. Chaque jour, l’hôtel propose notamment à ses clients une Wine Hour, de 17h à 18h, avec du vin offert, puis une Nightcap Hour de 22h à 23h, durant laquelle des spiritueux sont également offerts. Une attention plutôt rare et appréciable ! Tout cela à consommer, évidemment, avec modération.

Mais l’un de nos endroits préférés se trouve tout en haut de l’établissement ! C’est là que l’on prend le petit déjeuner, présenté sous la forme d’un buffet généreux, avec une attention particulière portée aux produits biologiques et aux préparations maison, dans un vaste espace baigné de lumière grâce à ses grandes baies vitrées. La vue sur les toits et les bâtiments du quartier est particulièrement agréable, et une terrasse permet d’en profiter davantage aux beaux jours. Le lieu abrite également le restaurant italien Tramonto.

L’Hotel Ottilia est donc une base que nous avons trouvée particulièrement agréable et pratique pendant notre séjour, avec ce petit supplément d’âme que lui apporte son histoire.

Hotel Ottilia

Bryggernes Plads 7, 1799 Copenhague

Tarif : variable selon les dates et la catégorie de chambre, à consulter lors de la réservation.

AIRE Ancient Baths : une parenthèse hors du temps dans les sous-sols de Carlsberg

Voilà une expérience que nous recommandons particulièrement ! Littéralement au pied de l’Hotel Ottilia, AIRE Ancient Baths invite à un moment hors du temps dans les espaces historiques de l’ancienne brasserie Carlsberg. Dès l’arrivée, le changement d’atmosphère est saisissant. On quitte l’animation de la ville pour pénétrer dans un univers feutré, presque mystérieux. Ambiance feutrée, éclairage à la bougie, voûtes de pierre, murmure de l’eau… Dans ce décor souterrain spectaculaire, le sentiment de déconnexion est immédiat.

Inspiré de la tradition des bains antiques, AIRE propose un parcours thermal composé de différents bassins et espaces de détente. On passe librement d’un bain chaud à un bain froid, on profite des remous, de la vapeur, puis on découvre le Flotarium, un bassin d’eau salée dans lequel on flotte sans effort. Des espaces de repos permettent également de prolonger cette sensation de lâcher-prise, notamment autour d’une infusion. Sept bains sont proposés au total, avec une eau allant de 10 degrés (pour les plus courageux que nous ne sommes pas !) à 40 degrés.

Tout est pensé pour favoriser la déconnexion. Les séances se réservent sur des créneaux précis, avec un nombre de participants limité pour préserver la tranquillité des lieux. Et détail important : les téléphones et appareils photo sont interdits dans les espaces de bains. Une excellente initiative qui permet de profiter pleinement de l’expérience, sans distraction. Plusieurs formules sont proposées, du parcours thermal aux expériences associant bains et massages. Peignoirs, serviettes, chaussons et produits de toilette sont fournis sur place : il suffit donc de prévoir son maillot de bain !

De notre côté, nous avions choisi de nous offrir cette pause après une longue journée de visites, et nous ne l’avons vraiment pas regretté ! Après avoir beaucoup marché, se retrouver dans cet environnement intimiste, à alterner les bains et les moments de repos, était une manière absolument parfaite de conclure la journée. C’est d’ailleurs une expérience à laquelle on ne pense pas forcément lorsqu’on organise un city-trip. Pourtant, prévoir une parenthèse de bien-être entre deux journées de découvertes est une merveilleuse idée, surtout dans un lieu aussi insolite. Pour nous, AIRE Ancient Baths fait incontestablement partie des expériences à ne pas manquer à Copenhague.

AIRE Ancient Baths

Ny Carlsberg Vej 101, 1799 Copenhague

Tarif : à partir de 900 DKK (environ 121 €) par personne pour le parcours de bains de 90 minutes.

À savoir : réservé aux personnes de 18 ans et plus. Réservation conseillée.

Home of Carlsberg : une visite improvisée qui nous a conquis !

Autre très belle découverte du quartier : Home of Carlsberg, installé sur le site historique de la célèbre brasserie danoise. Et le plus amusant, c’est que nous n’avions absolument pas prévu cette visite ! C’est en passant devant l’établissement un matin, avant de partir en excursion, que le lieu nous a interpellés. Et puisque l’entrée était incluse dans notre Copenhagen Card, nous n’avons pas hésité longtemps à bousculer un peu notre programme ! Et nous ne l’avons pas du tout regretté.

Car Home of Carlsberg est bien plus qu’un musée consacré à la bière. L’exposition retrace l’histoire de la brasserie fondée en 1847, celle de la famille Jacobsen, mais aussi l’évolution des techniques de fabrication et de la culture brassicole. Le tout dans une scénographie particulièrement réussie, qui mélange objets historiques, installations multimédias et expériences interactives. Et ce qui rend la visite particulièrement plaisante, c’est son côté ludique. Grâce à un dispositif numérique associé à un bracelet, on peut participer à des quiz, réaliser des photos dans des décors virtuels ou encore créer sa propre étiquette de bière, puis retrouver certains de ses souvenirs et résultats après la visite. Nous avons aussi beaucoup aimé les expériences autour des ingrédients et des saveurs. On peut notamment sentir les différentes matières premières qui entrent dans la composition de la bière, puis imaginer sa bière idéale en ajustant ses caractéristiques pour découvrir celle qui correspond le mieux à ses goûts.

Et puis, la visite se termine par l’un des espaces les plus spectaculaires de l’exposition : une impressionnante collection de quelque 22 000 bouteilles de bière non ouvertes venues du monde entier ! L’une des plus importantes collections au monde !

Alignées dans d’immenses vitrines, elles dévoilent une incroyable variété d’étiquettes, de formes et de provenances. On pourrait passer un temps fou à observer tous leurs détails ! La découverte se prolonge avec les écuries, où l’on peut rencontrer les majestueux chevaux de trait associés à l’histoire de la brasserie, ainsi que le bar et la boutique. Le billet d’entrée comprend d’ailleurs une bière pression ou une boisson sans alcool, à savourer à la fin de la visite.

Nous y avons passé près de deux heures sans voir le temps filer. Il faut dire que nous avons aussi eu la chance de parcourir l’exposition presque seuls, ce qui a rendu l’expérience encore plus agréable. Même sans être un grand amateur de bière, Home of Carlsberg mérite vraiment le détour. Entre son histoire, son patrimoine et ses nombreuses animations, la visite est aussi instructive que divertissante. Et puisqu’elle est comprise dans la Copenhagen Card, ce serait vraiment dommage de s’en priver !

Home of Carlsberg

Gamle Carlsberg Vej 11, 1799 Copenhague

Tarif : 235 DKK (environ 31,50 €) par adulte, entrée incluse avec la Copenhagen Card DISCOVER.

Durée : prévoir 1h30 à 2h pour profiter tranquillement de la visite.

À savoir : réservation d’un créneau recommandée, y compris avec la carte.

Un quartier qui donne envie de découvrir un autre Copenhague

On peut y passer quelques heures à admirer son architecture et à visiter Home of Carlsberg, s’offrir un moment de détente exceptionnel chez AIRE ou choisir d’y séjourner pour profiter de son atmosphère au quotidien. Le quartier compte également de nombreux cafés, restaurants et autres petites adresses qui donnent envie de s’y attarder… et nous ont donné envie d’y revenir ! Nous n’avons pas eu l’occasion de tous les découvrir, mais ils participent pleinement à cette ambiance à la fois vivante et détendue qui nous a tant séduits.

Entre patrimoine préservé, architecture contemporaine, expériences insolites et douceur de vivre, Carlsberg Byen est sans aucun doute l’un de nos plus beaux coups de cœur à Copenhague. Et une belle preuve qu’il suffit parfois de s’éloigner un peu des circuits habituels pour découvrir un autre visage d’une ville !

Comment visiter Carlsberg Byen et profiter du quartier ?

Où se trouve Carlsberg Byen et comment s’y rendre ?

Le quartier est situé à l’ouest du centre de Copenhague, entre Vesterbro, Valby et Frederiksberg, sur l’ancien site de la brasserie Carlsberg. Il est facilement accessible en transports en commun, notamment depuis la gare de Carlsberg ou la station de métro Enghave Plads. Une fois sur place, le quartier se découvre très agréablement à pied.

Quelles sont les expériences à ne pas manquer à Carlsberg Byen ?

Nous vous conseillons de découvrir la porte des Éléphants, de visiter Home of Carlsberg et, si votre budget le permet, de vous offrir une séance chez AIRE Ancient Baths. Pour prolonger l’expérience, l’Hotel Ottilia constitue également une excellente adresse où séjourner. Comptez quelques heures pour découvrir le quartier et visiter Home of Carlsberg, davantage si vous souhaitez profiter des bains.

La Copenhagen Card est-elle intéressante pour visiter Copenhague ?

Nous l’avons trouvée particulièrement pratique ! La formule Copenhagen Card DISCOVER donne accès à plus de 80 musées et attractions ainsi qu’aux transports en commun de la région, y compris les trains pour certaines excursions autour de la capitale. Home of Carlsberg fait partie des visites incluses, contrairement à AIRE Ancient Baths.

Notre conseil : si la durée de validité choisie correspond à votre programme, activez-la dès votre arrivée à l’aéroport pour profiter également du trajet vers le centre-ville, inclus dans cette formule. Un excellent moyen de multiplier les découvertes sans avoir à acheter des billets séparés à chaque visite !

Image en Une : À Copenhague, Carlsberg Byen mêle patrimoine industriel et expériences insolites, comme les bains AIRE Ancient Baths installés dans les anciens sous-sols de la brasserie. © Mélina Hoffmann

Mélina Hoffmann