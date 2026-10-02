À 2h de Paris, ce village forestier ressemble à un petit coin de Canada

Nutchel Champagne

Et si, le temps d’un week-end, on troquait notre appartement parisien contre une cabane en bois au cœur de la forêt ? À environ 2 h de Paris, Nutchel Champagne invite à ralentir, déconnecter et renouer avec les plaisirs simples dans un village forestier de 22 cabanes. Une âme de Robinson Crusoé sommeille en vous ? Suivez-nous, on part à l’aventure !

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Des cabanes en bois pour une vraie déconnexion

Poser son téléphone, allumer un feu et passer quelques jours au milieu des arbres : voilà le programme proposé par Nutchel. Installé au bord de l’Armance, à Ervy-le-Châtel dans l’Aube, le domaine invite à troquer, le temps d’un séjour, la frénésie du quotidien urbain contre un rythme beaucoup plus doux. Couples en quête d’un week-end à deux, familles qui veulent ralentir ou bandes d’amis désireuses de se retrouver autrement : ici, tout le monde vient chercher la même chose, une vraie pause au contact de la nature. Et même pas besoin de voiture pour rejoindre ce petit coin de verdure, Nutchel Champagne propose une navette les week-ends, permettant de rejoindre le domaine depuis Paris en 100 % mobilité douce. Une façon de commencer à déconnecter avant même d’arriver !

Et le changement d’ambiance commence dès que l’on pousse la porte de sa cabane en bois. À l’intérieur, un petit cocon chaleureux avec un canapé face à une grande baie vitrée, un poêle à bois et une cuisine pour préparer ses repas. Les cabanes peuvent accueillir deux, quatre ou six personnes, avec jusqu’à 35 m² pour les plus grandes. Le confort est bien là, mais Nutchel joue volontairement avec nos habitudes. Pas de télévision, une lampe à huile pour s’éclairer et un poêle à bois qu’il faut soi-même allumer : tout est pensé pour retrouver le plaisir des gestes simples. On cuisine ensemble, on bouquine au coin du feu, on observe la nature depuis la terrasse… et on réalise au passage qu’on avait presque oublié ce que ça faisait de ne rien avoir à faire.

Renouer avec la nature sans renoncer au confort

Côté pratique, chaque cabane dispose d’un lit douillet ainsi qu’une salle de bains avec douche chaude et toilettes. Et pour éviter de passer son week-end à faire les courses, Nutchel propose plusieurs paniers garnis de produits locaux, avec notamment des formules petit-déjeuner, barbecue ou raclette ! Il est également possible d’opter pour l’une des deux formules en demi-pension, qui comprennent les dîners du soir. Débrancher le cerveau, on vous dit !

Tout ici a été réfléchi pour que vous puissiez profiter pleinement de votre séjour sans vous compliquer la vie. Et l’expérience ne s’arrête pas à la cabane. Nutchel a imaginé tout le domaine comme une parenthèse sensorielle : le silence de la forêt, l’odeur du bois, la lumière douce des lampes, le crépitement du feu ou encore le goût des produits locaux participent à cette impression d’être véritablement ailleurs. On peut alors partir marcher sans regarder sa montre, s’installer autour d’un feu de camp pour refaire le monde ou se relaxer dans un sauna de l’expérience eau. Ici, le luxe consiste surtout à avoir enfin le temps.

Des activités pour vivre pleinement l’expérience eau

Avec ses 4 hectares de nature à perte de vue, on pourrait presque se croire dans un chalet au Québec ou face à un fjord norvégien. Et pourtant, nous sommes au bord de l’Armance, à seulement 2 h de Paris. À Nutchel Champagne, les cabanes en bois tout confort s’accompagnent aussi de nombreuses activités, à commencer par l’Expérience Eau, un espace bien-être en plein air accessible à tous les clients du domaine. On y trouve un sauna, deux bains nordiques, un bassin tempéré et un bain froid, mais aussi une tisanerie et une salle de méditation intérieure pour prolonger ce moment de détente. Chacun peut ainsi composer son propre parcours, entre chaleur et fraîcheur, avant de s’accorder une pause autour d’une tisane. L’accès à l’Expérience Eau est inclus dans le séjour, tout comme les espaces extérieurs où l’on peut profiter d’un feu de camp, faire griller des marshmallows ou piocher dans la bibliothèque de jeux en plein air.

Les plus sportifs pourront quant à eux enfourcher un vélo ou partir sur les sentiers de randonnée et de trail autour du domaine. Et si la météo se gâte, direction le Shack où l’on peut bouquiner, jouer, dessiner, participer à une séance de yoga ou simplement boire une boisson chaude. Dans un monde de plus en plus digitalisé, l’expérience Nutchel, en été comme en hiver, nous ramène finalement à l’essentiel : ralentir, se retrouver et profiter pleinement du moment présent.

Photo de couverture : @nickfuhren @Nutchel