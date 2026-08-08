Cascades, lac, roseraie, jeux… Une balade dans les 400 hectares du parc Georges-Valbon au nord-est de Paris

Situé principalement à La Courneuve, le parc départemental Georges-Valbon est le troisième plus grand parc de l’Île-de-France, après les bois de Boulogne et de Vincennes. Classé Natura 2000, ce vaste espace de verdure s’étend sur plus de 400 hectares et offre toute une diversité de paysages, mêlant lac, étangs, cascades, roseraie, prairies et aires de jeux.

400 hectares de paysages variés

Si vous souhaitez vous promener dans le parc départemental Georges-Valbon, vous pouvez commencer votre balade depuis l’entrée située au nord… où vous ne tarderez pas à entendre les clapotis de l’eau ! En effet, à quelques mètres de là, des cascades de 12 mètres de haut, des petits ponts et des ruisseaux vous apporteront un espace de fraîcheur. Vous pourrez longer le long du cours d’eau ou vous arrêter durant un temps sur un belvédère pour admirer une vue dégagée sur les paysages variés du parc.

En poursuivant ensuite votre le chemin, vous pourrez découvrir le Grand Lac, un point d’eau de 12 hectares régulièrement fréquenté par les cygnes, les canards, les foulques et les hérons. Un petit tour sur les allées et une halte sur l’un des bancs vous feront profiter de sa tranquillité. Par ailleurs, au fil de ses chemins de randonnée, le parc départemental Georges-Valbon possède six autres plans d’eau dispersés sur un terrain de plus de 400 hectares.

Un parc classé Natura 2000

Le parc départemental Georges-Valbon est aussi connu pour détenir une immense roseraie. Dès la fin du printemps, vous pouvez y contempler plus de 45 000 roses appartenant à 120 variétés différentes, renouvelées chaque année. À proximité, la Vallée des fleurs prolonge aussi la balade avec ses nombreux massifs aux plantes vivaces et ses prairies fleuries. Dans ce coin préservé, on rencontre toute une variété de papillons, abeilles ou libellules venus y trouver refuge, ce qui vaut au parc d’être classé Natura 2000.

Au total, 140 espèces d’oiseaux ont été répertoriées dans le parc, comme des martins-pêcheurs, pics noirs ou des blongios nains, les plus petits hérons d’Europe. Au cours de l’année, de nombreux oiseaux d’eau migrateurs sont aussi de passage dans le parc, notamment au bord des étangs des Brouillards et du Vallon. Avec un peu de chance, vous pourrez aussi observer des renards roux ou des lapins de garenne sortir des buissons, ainsi que des écureuils roux en levant la tête vers les arbres…

Des aires de jeux pour les familles

Si vous venez en famille, il est impossible de terminer la balade sans faire un tour vers les nombreuses aires de jeux et un skatepark qui occupent le parc départemental Georges-Valbon. Ceux-ci sont entourés de grandes pelouses et de jeux d’eau, parfaits pour se rafraichir et pique-niquer à l’ombre. Et non loin de là, les allées larges ont été aménagées pour que les cyclistes, les joggeurs et les amateurs de rollers se côtoient tous ensemble.

Au cours de l’année, le parc propose également des animations gratuites destinées au jeune public, comme des ateliers de découverte de la nature, des balades guidées, des initiations au jardinage ou des spectacles en plein air. Le dispositif Bel Été, organisé par le Département de la Seine-Saint-Denis, permet par exemple aux visiteurs de tous les âges de participer à des activités sportives, comme l’escalade ou le canoë-kayak, d’avoir librement accès à une grande roue, et même d’assister à des séances de cinéma en plein air.

Parc départemental Georges-Valbon

55 avenue Waldeck-Rochet, 93120 La Courneuve

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Image à la une : Parc départemental Georges-Valbon © Sack Nhouy