6 jolies villes où se rendre avec son Passe Navigo en Île-de-France

Envie de prendre l’air en visitant l’une des villes desservies par le réseau RATP ? Avec votre Passe Navigo, vous pouvez découvrir des cités médiévales, des châteaux et des promenades au bord de l’eau. De Saint-Germain-en-Laye à Provins, voici six jolies villes à découvrir le temps d’une journée ou d’un week-end !

Des villes royales

Difficile d’évoquer les plus belles villes d’Île-de-France sans citer Versailles. Célèbre dans le monde entier pour son château, ancienne résidence de Louis XIV, la ville séduit aussi par ses quartiers historiques, ses marchés et ses avenues. Après avoir admiré la galerie des Glaces et les jardins dessinés par André Le Nôtre, vous pouvez découvrir le quartier Saint-Louis ou le marché Notre-Dame. Pour vous y rendre, il suffit de prendre le RER C et les lignes Transilien.

À l’ouest de Paris, Saint-Germain-en-Laye est une autre destination directement accessible par le RER A. Son château, qui abrite le Musée d’Archéologie nationale, témoigne de son riche passé royal, tandis que sa vaste terrasse offre une vue remarquable sur l’Ouest parisien. On y vient également pour ses rues commerçantes, ses petites places animées et ses espaces verts, avec une escapade conseillée vers la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye !

Des escapades au vert

Vous pouvez aussi vous diriger vers le sud de la région parisienne pour découvrir Fontainebleau, où mêler visite de son patrimoine historique et promenade en pleine nature. Son château, lié à plusieurs siècles d’histoire de France, mérite à lui seul le déplacement, mais aussi la fameuse forêt de Fontainebleau (qui a malheureusement souffert des incendies de cet été 2026). Pour le trajet, il faut rejoindre la gare de Fontainebleau-Avon en Transilien depuis Paris-Gare-de-Lyon, puis poursuivre en bus ou à pied.

Plus proche de la capitale, vous pouvez visiter le domaine départemental de Sceaux, célèbre pour son parc dessiné à la manière des jardins à la française, ses bassins et ses longues perspectives arborées. Au printemps, il est particulièrement apprécié pour ses cerisiers en fleurs. Après cette grande promenade, vous pouvez aussi vous rendre dans le centre-ville afin de découvrir ses commerces et ses terrasses. Tout cela est accessible avec le RER B permettant de rejoindre plusieurs gares de Sceaux depuis Paris !

Des villes de caractère

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco au titre de ses foires médiévales, Provins est une destination idéale pour les adeptes de l’histoire médiévale ! Avec ses remparts, ses portes fortifiées, ses ruelles pavées et la tour César nous ramènent plusieurs siècles auparavant. La ville propose également des visites patrimoniales et, selon la saison, des spectacles inspirés du Moyen Âge. Pour accéder à Provins, vous pouvez prendre la ligne P du Transilien depuis la gare de l’Est.

Moins connue que Versailles ou Fontainebleau, Pontoise mérite pourtant une place parmi les jolies villes à visiter en Île-de-France. Son centre historique conserve des ruelles anciennes, des escaliers, des maisons de caractère et des traces de son passé médiéval. Si vous aimez les impressionnistes, vous pouvez aussi vous promener sur les bords de l’Oise qui les ont particulièrement inspirés, notamment Camille Pissarro. Vous pourrez vous y rendre par Transilien depuis Paris-Saint-Lazare, ou par le RER C selon le trajet.

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Image à la une : Saint-Germain-en-Laye © Adobe Stock