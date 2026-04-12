Le dernier cirque tzigane au monde prolonge son spectacle hors norme à Paris

Il existe un endroit près de la Porte Maillot où petits et grands s’émerveillent et finissent systématiquement par danser sur la piste : le chapiteau du Cirque Romanès. Ici, le spectacle est une fête collective et familiale, où la frontière entre la scène et le public finit par s’effacer… Et il ne vous reste plus que quelques jours pour le voir ! Folies Nomades joue les prolongations jusqu’au 24 avril et ça vaut le détour.

Le dernier cirque tzigane au monde

Sous le chapiteau rouge du boulevard de l’Amiral Bruix, dans le 16e arrondissement, la famille Romanès présente son nouveau spectacle Folies Nomades et comme toujours, il n’y a rien d’industriel ici. Pas de décors en plastique, pas de numéros formatés pour des salles gigantesques, mais un orchestre tzigane qui joue en live, des funambules qui défient le vide sans filet de sécurité apparent, des trapézistes, un dresseur de feu, et des danseuses qui font tournoyer les têtes. Le tout dans une salle intimiste où chaque spectateur a l’impression d’être invité dans un salon privé.

Une histoire qui commence dans un bidonville de Nanterre

Le Cirque Romanès, c’est avant tout l’histoire d’Alexandre et Délia. Lui, né en 1951, fils du célèbre Firmin Bouglione, a grandi dans le milieu du cirque traditionnel avant d’en claquer la porte. Équilibriste, joueur de luth, il cherchait quelque chose de plus vivant et humain. Et il l’a trouvé dans un bidonville de Nanterre, en la personne de Délia, qui avait traversé le Danube à la nage pour fuir la Roumanie et avait 19 ans quand ils se sont rencontrés. En 1994, ils fondent ensemble leur propre cirque, sous un chapiteau bleu planté place de Clichy. 30 ans plus tard, le chapiteau est rouge, et ils se produisent avec leurs 4 filles et leur fils.

Une expérience hors norme

Alexandre Romanès est par ailleurs poète : à son actif, deux recueils publiés chez Gallimard et une Légion d’honneur reçue en 2016 pour son travail au service de la culture tzigane. Avec sa famille dans Folies Nomades, il nous transmet sa vision du cirque authentique, sans clowns ni animaux, sans artifices ni superflu. Pendant tout le spectacle, on s’ébahit, on retient notre souffle, on applaudit, on se laisse porter par la poésie… Et on passe un moment mémorable. Alors filez aux dernières dates, vous ne le regretterez pas !

Cirque Romanès

Jusqu’au 24 avril 2026

31 boulevard de l’Amiral Bruix, 75016 Paris

Accessible dès 1 an

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Crédit photo de une : Cirque Romanès © Frantz Vaillant