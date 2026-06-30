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La Ferme de Paris propose des activités gratuites pour vous mettre au vert durant l’été


Située dans le bois de Vincennes depuis 1989, la Ferme de Paris s’étend sur cinq hectares ouverts toute l’année au public avec différents espaces pour les animaux et pour l’agriculture. Durant l’été, le lieu propose différentes activités gratuites pour petits et grands autour des végétaux comestibles, de la gestion de l’eau, du soin des animaux ou du lien entre ville et campagne.

Des cueillettes de fruits et légumes

© Ferme de Paris

Durant l’été, vous pourrez participer à une balade-cueillette organisée avec les équipes de la Ferme de Paris. Muni d’un panier de provisions, vous viendrez récolter les différents végétaux comestibles de saison parmi les micro-pousses, les plantes aromatiques, les fleurs comestibles, les fruits et les légumes qui poussent sur le site. Cette activité est ouverte à tous les publics : n’oubliez simplement pas de réserver une place pour votre enfant en plus de la vôtre !

Promenade-cueillette
Les 10 et 24 juillet, 10h30-12h
Les 7 août et 21 août 2026, 10h30-12h
Réservation

Des ateliers agricoles

© Ferme de Paris

La saison estivale sera aussi l’occasion de découvrir deux thématiques primordiales dans le monde agricole : la filière des céréales et la gestion de l’eau avec une présentation de la mare écologique. Ces deux ateliers vous proposeront différentes animations autour de la moisson, aux nouvelles techniques de réutilisation de l’eau ou aux bénéfices de la mare en agro-écologie.

« Les céréales de la ferme »
Du 7 au 31 juillet 2026, 14h-16h30
« L’eau à la ferme, et découverte de la mare écologique »
Du 4 au 28 août 2026, 14h-16h30
Réservation

Être soigneur durant un jour

© Ferme de Paris

Qui n’a pas rêvé de s’occuper des animaux d’une ferme et d’apprendre les gestes de soin ? Durant l’été, cet atelier ouvert aux petits et grands propose, tous les mercredis, de partir à la rencontre des élevages de la Ferme de Paris, suivre les conseils du fermier et l’accompagner dans ses tâches quotidiennes : sortir les animaux, leur donner de la nourriture, rester attentif et nettoyer leur habitat.

Soigneur d’un jour
Les mercredis
Du 8 juillet au 26 août 2026
Réservation

Faire un potager en famille

© Ferme de Paris

Rendez-vous au Jardin des proportions, où vous pourrez rejoindre un chantier participatif visant à entretenir un potager et s’initier aux pratiques bio. Lors de cet atelier libre, vous pourrez apprendre la manière de concevoir un potager, de récolter les différents légumes au bon moment, ou de connaître les dates des semis. Une activité à faire en famille certains mercredis après-midi durant l’été.

Participer au potager
Les 8 juillet et 19 août 2026, 14h30-16h30
Sans réservation

Une exposition en plein air

Ferme de Paris © Frédéric Combeau / Ville de Paris

Durant l’été, une exposition photographique sera présentée en plein air à la Ferme de Paris. Celle-ci documentera l’agriculture urbaine pour développer le commerce de proximité : installations de parcelles potagères sur les toits, formation aux métiers agricoles, lutte contre la précarité alimentaire, renforcement du lien entre ville et campagne… Plusieurs aspects seront évoqués à travers une sélection de 18 panneaux.

La Ferme de Paris
24 route de la Tourelle, 75012 Paris
Entrée libre

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Image à la une : Ferme de Paris © Clement Dorval / Ville de Paris

Date de dernière modification le par Romane Fraysse

Rédactrice
En écrivant sur l'actualité des musées, galeries, cinémas ou librairies, j'ai à cœur de partager un regard sincère tout en défendant des lieux indépendants.

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