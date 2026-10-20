Pour leurs 80 ans, les Petits Frères des Pauvres organisent une grande vente solidaire près de Paris

En partenariat avec les Petits Frères des Pauvres

À l’occasion de ses 80 ans de lutte contre l’isolement des personnes âgées, l’association les Petits Frères des Pauvres organise une grande vente solidaire les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026 au pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne. Deux jours durant lesquels le public pourra découvrir des milliers d’objets et participer à une vente aux enchères présentant des pièces rares et précieuses.

Une vente solidaire à tous les prix

Durant tout le week-end, plus de 2 200 m² du Pavillon Baltard accueilleront plusieurs milliers d’objets proposés à la vente, avec des prix compris entre 1 et 2 000 euros ! Idéal pour les amateurs de brocantes en recherche de pièces singulières ou pour les curieux souhaitant dénicher des objets domestiques. Parmi cette sélection, vous trouverez notamment des bijoux, des tableaux, du mobilier, de l’argenterie, de la vaisselle, des vins, des vêtements de marque, des jouets ou objets de collection…

Cette grande vente s’inscrit dans l’engagement solidaire des Petits Frères des Pauvres : elle est ouverte à tout le monde, pour tous les budgets et tous les goûts. Elle défend aussi le réemploi en présentant des objets issus de dons et prêts à démarrer une seconde vie. Et en achetant l’un de ces objets, vous contribuez vous-mêmes à soutenir les personnes âgées confrontées à la solitude et à la précarité.

Des pièces rares mises aux enchères

Le dimanche 25 octobre, l’événement accueillera également une vente aux enchères réunissant les plus belles pièces collectées par les Petits Frères des Pauvres au cours des dix dernières années. Attendez-vous à trouver des pièces antiques en or, un bracelet Chaumet serti de pierres précieuses datant des années 1930, ou une collection de céramiques de Sèvres du début du XXe siècle. Amateurs d’art ou collectionneurs, rendez-vous à ce temps fort du week-end !

Bien sûr, la valeur de chaque objet présenté a été estimée en amont. Afin de préparer cette vente, l’Association a organisé des journées d’expertise gratuites dans plusieurs communes françaises, en partenariat avec les maisons de ventes Boisgirard-Antonini et Millon.

Une lutte historique contre l’isolement des personnes âgées

Depuis sa création en 1946, l’association les Petits Frères des Pauvres organise des ventes solidaires et des collectes. Cela lui permet de rassembler les donateurs, les bénévoles, les acheteurs et le grand public pour soutenir collectivement les personnes âgées les plus démunies. La vente avait déjà porté ses fruits en 2016, avec la récolte de plus d’un demi-million d’euros durant les deux jours. Comme quoi, l’union fait la force !

Pour fêter ses 80 ans lors de cette édition 2026, l’intégralité des bénéfices de la grande vente solidaire et vente aux enchères financera les actions des Petits Frères des Pauvres pour lutter efficacement contre l’isolement des personnes âgées. À travers cette grande vente au pavillon Baltard, elle entend ainsi célébrer son engagement depuis ces huit dernières décennies et rappeler l’importance de préserver nos liens humains.

La Grande vente solidaire des Petits Frères des Pauvres

Lieu : Pavillon Baltard, 12 avenue Victor Hugo, 94130 Nogent-sur-Marne

Dates : Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026

Horaires : Samedi de 10h à 19h ; dimanche de 10h à 18h

Tarifs : Entrée libre

Accès : RER A (station Nogent-sur-Marne) ; Bus 114, 120 ou 210 (station Place du Général Leclerc) ; Parking public à proximité.