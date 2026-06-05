Le Saint-Germain-des Prés : ce cinéma historique classé Art et Essai rouvre enfin ses portes à Paris

Bonne nouvelle pour les cinéphiles : Le Saint-Germain-des-Prés, cinéma historique du 6e arrondissement de Paris, a rouvert ses portes ce mercredi 3 juin 2026. Inaugurée en 1969, cette salle classée Art et Essai a connu de nombreuses péripéties, mais retrouve sa raison initiale : défendre le cinéma d’auteur.

Un cinéma aux multiples noms

On le connaissait précédemment sous le nom de « Silencio des Prés« . Situé dans le quartier historique de Saint-Germain-des-Prés, ce cinéma classé Art et Essai a été inauguré le 26 mars 1969 à la place d’un ancien cabaret. D’abord baptisé Le Bilboquet, il a dès l’origine la vocation de défendre le cinéma d’auteur. Racheté dix ans plus tard par Frédéric Mitterrand, il devient ensuite l’Olympic-Saint-Germain, en poursuivant une même programmation tout en s’ouvrant à des productions hollywoodiennes. Parmi ses séances, on trouve notamment des films de Costa-Gavras, François Truffaut ou Éric Rohmer.

Mais au tournant du XXIe siècle, la salle connaît une baisse de fréquentation. Dès 2022, elle est récupérée par le restaurant voisin, le Silencio des Prés, seconde adresse du club Silencio ouvert par David Lynch. Le cinéma est alors transformé en lieu de réceptions, ouvert aux locations et aux projections privées jusqu’à sa fermeture deux ans plus tard. Il a fallu attendre deux nouvelles années pour voir finalement rouvrir Le Saint-Germain-des-Prés, avec sa programmation initiale.

Une salle d’inspiration Art déco

Ce mercredi 3 juin 2026, Le Saint-Germain-des-Prés a rouvert ses portes au 22 rue Guillaume-Apollinaire. Entièrement rénové, le cinéma s’offre une nouvelle façade en bois qui le rend davantage visible. Son entrée, d’inspiration Art déco, a été ornée de plusieurs reproductions de Jean Cocteau, en clin d’œil à l’un des artistes de l’avant-garde qui a traversé le XXe siècle. En prenant un petit escalier, on descend ensuite vers l’unique salle de projection située au sous-sol, composée de 208 fauteuils bleus d’époque et d’une moquette aux motifs étoilés. À noter : une nouveauté se trouve derrière l’écran ! En effet, il s’y cache un petit bar, décoré de dessins d’Aristide Maillol et Pablo Picasso.

Défendre le cinéma d’auteur Après s’être égaré durant un temps dans la privatisation de ses espaces, Le Saint-Germain-des-Prés retrouve enfin sa vocation première en privilégiant le cinéma d’auteur dans sa programmation, avec des sorties récentes, films de patrimoine et rétrospectives. Sa directrice Mathilde Lamour annonce aussi vouloir accueillir des ciné-clubs et des conférences pour mêler le septième art à la littérature et aux sciences humaines. Et pour fêter sa réouverture, la salle programme ces prochains jours une sélection de films du Festival de Cannes ! Le Saint-Germain-des-Prés

22 rue Guillaume Apollinaire, 75006 Paris À lire également : Au Palais Galliera, un cinéma en plein air célèbre la mode du XVIIIe siècle au sein de la cour d’honneur Image à la une : © Ludivine Boizard / Ville de Paris