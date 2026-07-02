Cet été, des concerts de musique classique en plein air auront lieu dans le plus beau jardin du Marais

À l’arrivée de l’été, on évoque souvent les cinémas en plein air : mais au sein de la capitale, vous pourrez aussi assister à des concerts en plein air avec le grand Orchestre de chambre de Paris ! En effet, durant les soirées des 10 et 11 juillet 2026, quatre oeuvres classiques seront jouées dans le splendide jardin de l’hôtel de Sully, en plein cœur du Marais.

Des concerts dans un jardin

Durant deux soirées de juillet, le jardin de l’hôtel de Sully accueille l’Orchestre de chambre de Paris, qui jouera quatre oeuvres du répertoire classique en plein air. Les concerts s’ouvriront avec l’Ouverture de Don Giovanni, un opéra de Wolfgang Mozart créé en 1787. La Sérénade italienne de Hugo Wolf sera également jouée dans sa version pour orchestre et alto solo, un arrangement réalisé en 1892 à partir de la composition pour quatuor à cordes.

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Les musiciens joueront également le Tombeau de Couperin pour piano de Maurice Ravel, composé entre 1914 et 1917, ainsi que la 31e Symphonie en ré majeur de Wolfgang Mozart datant de l’année 1778. Quatre concerts à ciel ouvert que vous pourrez écouter au sein du jardin, directement accessible depuis le numéro 7 de la place des Vosges.

Le premier orchestre paritaire de France

Fondé en 1978 par le violoniste Jean-Pierre Wallez et le compositeur Marcel Landowski, l’Orchestre de chambre de Paris est composé de 43 musiciens français, dont ceux de la nouvelle génération, ce qui en fait le plus jeune orchestre permanent de France, et le premier à appliquer la parité dans le pays. Résident de la Philharmonie, il y joue régulièrement des concerts, ainsi qu’au théâtre des Champs-Élysées, au théâtre du Châtelet ou à l’Opéra Comique.

Son répertoire varie entre le chant, l’oratorio, l’orchestre de chambre et de musique contemporaine. Reconnu à l’échelle européenne, il est surtout renommé pour ses interprétations d’oeuvres classiques de grands compositeurs, à l’instar de Bach, Beethoven, Chopin ou Debussy. Avec la volonté de transmettre la musique au-delà des salles de concert, l’Orchestre de chambre de Paris joue de temps à autre dans des lieux en plein air, comme c’est le cas à l’hôtel de Sully.

Un hôtel particulier du Marais

Situé en plein coeur du quartier historique du Marais, l’hôtel de Sully a été construit en 1625 Jean Androuet du Cerceau pour devenir l’habitation du financier Mesme Galet. Racheté par François Poussart, l’édifice se voit embelli par une cour pavée et le jardin à la française que nous connaissons aujourd’hui. Situé à quelques mètres de la place des Vosges, il a connu plusieurs vies au XIXe siècle – étant tantôt une clinique, une manufacture de pianos ou un gymnase – avant de devenir le siège du Centre des monuments nationaux en 1967.

Aménagé de parterres de pelouse délimités par des bordures de buis et une orangerie, ce jardin calme accueillera donc les concerts de l’Orchestre de chambre de Paris. Le public pourra aussi contempler la façade de l’édifice et ses nombreux ornements, dont des allégories des saisons et des quatre éléments sculptées entre les fenêtres. Puis, à la nuit tombée, il sera temps de se laisser entraîner par la musique !

Orchestre de chambre de Paris

Hôtel de Sully

Entrée au 7 place des Vosges, 75004 Paris

Les 10 et 11 juillet 2026

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Image à la une : © Centre des Monuments nationaux