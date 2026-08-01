L’Été Audonien, le festival rafraichissant de l’été à faire gratuitement en famille à Saint-Ouen

Un festival près de l’eau s’installe à Saint-Ouen durant l’été ! L’Été Audonien propose plusieurs semaines d’animations gratuites mêlant baignade, spectacles, concerts, activités sportives, ateliers créatifs et rendez-vous festifs. Idéal pour les familles, cet événement estival transforme jusqu’au 23 août 2026 le Grand Parc des Docks et les berges de Seine pour une sortie rafraîchissante.

Deux mois d’animations gratuites

Chaque été, Saint-Ouen transforme le Grand Parc des Docks, les berges de Seine et plusieurs de ses quartiers en un immense terrain de jeux. Jusqu’au 23 août 2026, l’Été Audonien investit la ville avec un ensemble d’animations gratuites pour les Audoniens et tous les Franciliens qui veulent profiter de leurs vacances sans quitter la métropole.

Pensé pour tous les publics, le festival accueille les groupes d’amis comme les familles à profiter des festivités sans devoir payer pour participer. Les enfants peuvent notamment profiter des grands espaces de baignade, tandis que des activités sportives, des ateliers créatifs, des concerts, des séances de cinéma en plein air ou des animations sont organisés par les associations locales. À quelques minutes de Paris, ce festival est donc une bonne alternative pour passer l’été près de l’eau au sein de la région.

Une programmation diverse

L’une des principales attractions de cette édition 2026 est sans nul doute la plage urbaine installée au Grand Parc des Docks. Les visiteurs y retrouvent plusieurs bassins de baignade, des jeux d’eau pour les enfants, des espaces de détente ainsi qu’un programme quotidien d’activités sportives et ludiques. Les matinées sont largement consacrées au sport avec des initiations, des jeux collectifs et des animations encadrées, tandis que les après-midis mettent davantage l’accent sur les ateliers culturels et créatifs.

En soirée, l’ambiance change avec une programmation résolument festive. Les berges de Seine accueillent une guinguette brésilienne, des concerts, des DJ sets et des spectacles en plein air. Les cinéphiles peuvent assister gratuitement à plusieurs projections sous les étoiles, tandis que les foodtrucks, barbecues et repas partagés prolongent les soirées dans une atmosphère conviviale. Pour la saison, l’Été Audonien prévoit ainsi de mêler le sport, la culture et la fête tout au long de la journée !

Les cultures méditerranéennes à l’honneur

Au-delà des animations quotidiennes, plusieurs rendez-vous rythment cette édition 2026. Le traditionnel Bal du 13 juillet, organisé en partenariat avec FIP, réunit concerts, DJ sets et piste de danse dans une ambiance populaire à l’occasion de la fête nationale. Tout au long de l’été, la programmation culturelle s’inscrit également dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, mettant à l’honneur des artistes, des expositions et des événements célébrant les cultures méditerranéennes à travers plusieurs disciplines artistiques.

Enfin, le Bouquet final, programmé le 29 août 2026, viendra clôturer la saison avec une belle journée festive au Grand Parc des Docks. Grâce à sa diversité d’activités, son accès entièrement gratuit et son mélange de publics divers, l’Été Audonien s’impose donc comme l’un des festivals urbains de la saison où amener ses enfants en toute tranquillité.

Été Audonien

Saint-Ouen-sur-Seine

Jusqu’au 23 août 2026

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Image à la une : © Ville de Saint-Ouen-sur-Seine