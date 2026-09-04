Bicentenaire de la photographie : les expositions à découvrir dès la rentrée à Paris

En 2027, nous fêterons le bicentenaire de la photographie, née avec la découverte de l’héliographie par l’ingénieur français Nicéphore Niépce. Pour cette célébration particulière, le ministère de la Culture s’allie à plusieurs institutions françaises afin de rendre hommage au huitième art entre septembre 2026 et septembre 2027. À Paris et Gentilly, voici 8 expositions de photographie à découvrir dans les prochains mois.

De Robert Capa, on connait ce célèbre cliché pris à l’instant de la mort d’un soldat républicain lors de la guerre d’Espagne. Mais le célèbre reporter de l’agence Magnum a aussi réalisé plusieurs photographies parmi les troupes américaines débarquant en Normandie, lors de la Libération de Paris jusqu’en Indochine, où il meurt en 1954 lors de l’explosion d’une mine. Au sein du musée de la Libération, plus de 60 tirages de presse d’époque seront présentés, ainsi que magazines, des ouvrages, des documents et objets personnels.

Musée de la Libération

4 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris

Jusqu’au 20 décembre 2026

Rendez-vous 20 mètres sous terre, dans les Catacombes de Paris, où Nadar sera mis à l’honneur le temps d’une exposition qui durera du 29 septembre 2026 au 31 janvier 2027. Célèbre pour ses images du Paris de la seconde moitié du XIXe siècle, le photographe a aussi immortalisé un grand nombre d’artistes et écrivains de l’époque, comme Charles Baudelaire, George Sand ou Sarah Bernhardt. Mais Nadar a aussi déposé plusieurs brevets pour la photographie aérienne ou l’éclairage électrique lui permettant de saisir des vues du ciel ou des lieux sombres, comme les Catacombes. À travers ce parcours singulier mêlé aux ossuaires, on découvre ainsi une quinzaine de documents, dont des tirages photographiques de Nadar, des reproductions de brevets ou des dessins.

Les Catacombes de Paris

1 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris

Du 29 septembre 2026 au 31 janvier 2027

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, la BnF François-Mitterrand s’est intéressée à la création japonaise depuis 1945 jusqu’à nos jours. En faisant une sélection parmi les 4 000 tirages réunis dans ses fonds, elle présente dès cet automne plus de 250 tirages d’artistes nippons, dont Hiromi Tsuchida, Shigeo Gocho, Yoshi Takata ou Mamoru Sakamoto. Le parcours dévoile également l’évolution de la pratique photographique au Japon à travers des appareils et des ouvrages rares également issus de la collection.

BnF François-Mitterrand

Quai François Mauriac, 75706 Paris

Du 30 septembre 2026 au 31 janvier 2027

Du côté de Châtelet, la Bourse de Commerce rassemble près de 700 oeuvres de la collection Pinault, de la photographie patrimoniale à la création contemporaine. En empruntant le titre Remember Me d’une oeuvre originale de Barbara Kruger présentée dans la rotonde, le parcours se présente comme un hommage rendu à cet art bicentenaire, à travers des tirages de Gustave Le Gray, Cindy Sherman, Dorothea Lange, Man Ray ou Louise Lawler.

Bourse de Commerce

2 rue de Viarmes, 75001 Paris

À partir du 7 octobre 2026

Le Louvre est né quelques décennies avant la photographie : très vite, il est devenu un modèle pour les premiers artistes manipulant leurs appareils. À travers l’exposition Louvre / Photo, plus de 300 photographies dévoilent la façade du musée, ses œuvres, ses salles, ses visiteurs et ses coulisses prises au fil des époques et de ses transformations. Lieu historique, source d’inspiration, centre artistique, le Louvre offre différents visages au fil des clichés.

Musée du Louvre

8 rue Sainte-Anne, 75001 Paris

Du 4 novembre 2026 au 3 mai 2027

Figure majeure de la photographie de mode, Irving Penn (1917-2009) a collaboré durant plus de soixante ans avec le magazine Vogue. Dans un parcours chronologique, l’exposition dévoile la carrière de l’artiste de 1947 à 2008, en commençant par ses images réalisées pour des maisons de haute couture parisiennes, comme Dior et Balenciaga, jusqu’à ses collaborations avec Karl Lagerfeld, Issey Miyake ou Christian Lacroix. Les photographies présentées sont principalement tirées de la collection de la MEP, complétées par des prêts exceptionnels de The Irving Penn Foundation et de The Miyake Issey Foundation.

Maison européenne de la photographie

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Du 30 septembre 2026 au 17 janvier 2027

La Maison Robert Doisneau présente la première rétrospective européenne autour de l’oeuvre du photojournaliste américain Kwame Brathwaite (1938-2023). En contribuant à populariser le slogan « Black is beautiful », son travail met en lumière la population afro-américaine à travers ses actes militants, sa vie quotidienne, ainsi que l’émergence des musiques jazz, soul et funk. Un retour dans l’Amérique des années 1960, rythmée par les luttes pour les droits civiques et l’égalité des personnes noires.

Maison Robert Doisneau

1 rue de la Division du Général Leclerc, 94250 Gentilly

au

Dès le 16 octobre 2026, le Jeu de Paume célèbre le bicentenaire de la photographie ET le centenaire de la naissance de William Klein. Dans un parcours ponctué de documents originaux provenant du studio du photographe, cette exposition se concentrera sur son travail artistique, documentaire et expérimental réalisé en quelque mois dans la ville de New York, entre les années 1954 et 1955.

Jeu de Paume

Jardin des Tuileries, 75001 Paris

Du 16 octobre 2026 au 31 janvier 2027

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Image à la une : Irving Penn, Fashion Photograph (Jean Patchett), New York, 1949, Nicola Erni Collection, Zug © The Irving Penn Foundation / Irving Penn, Balenciaga Mantle Coat (Lisa Fonssagrives-Penn), Paris, 1950, Collection MEP, Paris. Acquis en 1992 © Condé Nast