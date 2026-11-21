En 2026, les drogues sont partout, et pourtant elles restent encore un vrai tabou. Le musée de l’Homme choisit néanmoins d’en faire le sujet de sa nouvelle exposition, explorant les substances psychoactives sous tous les angles : leurs catégories, leurs consommations, leurs circulations et leurs fonctions. Jusqu’au 6 juin 2027, ce parcours privilégie une approche humaniste et pluridisciplinaire au fil d’une sélection d’objets, archives, photographies, tableaux, sculptures, vidéos et pochettes de vinyles sans jamais émettre le moindre jugement.

Un panorama de drogues

Lorsqu’on vous parle de « drogue« , vous pensez directement au cannabis, à la cocaïne ou au LSD ? C’est en effet les substances les plus connues dans une société qui compte de plus en plus de consommateurs et qui persiste pourtant à en faire un tabou. Mais pour aller contre nos préjugés, l’exposition du musée de l’Homme s’ouvre sur un large panorama des produits psychoactifs qui agissent directement sur notre organisme. Une diversité de champignons, animaux, plantes et produits de synthèse sont présentés, en précisant leurs effets et leur statut légal ou illégal.

Ainsi, on retrouve tout bêtement des substances que l’on consomme quotidiennement, comme la caféine, la théine ou le tabac. Bien sûr, l’alcool fait partie de la liste, mais aussi de puissants psychotropes, comme le peyotl, un petit cactus sans épines du nord du Mexique et du sud-ouest des États-Unis, dont les boutons renferment de la mescaline, pouvant susciter des visions colorées. Parmi les animaux, elle évoque la saupe pouvant provoquer une intoxication hallucinatoire une fois ingérée, tandis que la rainette singe sert à purifier les plaies dans certaines tribus amazoniennes.

Consommer en société

Pourquoi l’être humain consomme-t-il des drogues depuis la nuit des temps ? C’est une question à laquelle l’exposition tente de répondre en abordant une pluralité d’usages. En premier lieu, elle évoque des rituels associés aux psychotropes dans différentes civilisations, à travers la présentation de statuettes provenant des Amériques, d’amphores grecques honorant Dionysos, dieu du vin, ou de rites initiatiques photographiés dans des tribus mexicaines.

Tout en évoquant la frontière ambiguë entre « drogue » et « médicament« , l’exposition montre aussi que notre rapport à ces substances n’a pas toujours été le même. Plusieurs affiches du début du XXe siècle promeuvent la consommation d’alcool pour ses vertus nutritionnelles (y compris pendant la grossesse !). Le rapport entre drogue et création est aussi évoqué à travers des artistes comme Henri Michaux, Charles Baudelaire ou Eric Clapton, qui en ont fait des sujets en soi. Le parcours se termine ensuite sur les circuits des substances psychoactives et leur influence sur les environnements et les sociétés à travers le monde.

Pas de morale, on s’en réjouit !

L’intérêt de cette exposition se trouve sûrement dans son approche : évoquer un sujet tabou comme celui des drogues est déjà une idée réjouissante. Mais le risque était alors de faire face à des jugements moraux de la part des commissaires, pointant du doigt les dangers d’un « mauvais usage » de substances illicites pour convaincre le public de s’en détourner…

Or, bien au contraire, l’exposition n’adopte aucun point de vue moral sur les drogues. Certaines citations mettent en avant les effets recherchés par leur consommation, la nécessité selon Baudelaire de toujours rester ivre, les quêtes mystiques ou hédonistes… Bien entendu, les risques de dépendance et les dérives du trafic sont aussi évoqués, mais sans jamais prendre parti. Au visiteur de se faire son avis sur le sujet !

Informations pratiques

Drogues

Lieu : Musée de l’Homme, 17 Place du Trocadéro, 75016 Paris

Dates : Jusqu’au 6 juin 2027

Horaires : Tous les jours, 11h-19h. Fermé le mardi, le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre

Tarifs : 15 €. Tarif réduit : 12 €. Voir les conditions de gratuité

Accès : Station de métro Trocadéro (ligne 6 et ligne 9)

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Image à la une : La collection de substances psychoactives de la chimiothèque du Muséum © MNHN – J.-C. Domenech