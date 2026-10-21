Au musée de l’Air et de l’Espace, une exposition pour jouer avec l’IA… et découvrir ses usages militaires

En partenariat avec le Musée de l'Air et de de l'Espace

Un robot capable de détecter notre humeur, une partie de Puissance 4 contre une intelligence artificielle, des images générées par ordinateur… puis des drones, des satellites et même un supercalculateur militaire ! Depuis le 15 octobre 2026, le musée de l’Air et de l’Espace, au Bourget, consacre sa nouvelle grande exposition temporaire, accessible à partir de 10 ans, à un sujet difficile à éviter en ce moment : l’intelligence artificielle. Mais avec Cap sur l’IA, pas question de se contenter d’explications théoriques : le parcours mise surtout sur le jeu et l’expérimentation. L’objectif ? Comprendre comment fonctionne l’IA, ce qu’elle sait déjà faire… et les questions qu’elle pose.

Une trentaine d’expériences pour comprendre l’intelligence artificielle

On en entend beaucoup parler, on l’utilise parfois sans même s’en rendre compte, mais saurait-on vraiment expliquer comment fonctionne l’intelligence artificielle ? C’est justement ce que propose de découvrir Cap sur l’IA, une exposition qui invite à la pratique. À travers une trentaine de dispositifs interactifs, le parcours explore cinq grands domaines : le savoir, la communication, la créativité, la perception et le mouvement. Jeux, expériences numériques et manipulations permettent ainsi de rendre beaucoup plus accessibles des notions qui peuvent rapidement devenir assez abstraites lorsqu’on commence à parler d’algorithmes ou de réseaux neuronaux.

Et certains dispositifs devraient particulièrement plaire aux visiteurs ! On peut par exemple tenter de battre une IA au Puissance 4, reconstituer les expressions d’un visage ou encore créer des images grâce à l’intelligence artificielle ! Mais notre curiosité va surtout vers Navel, un petit robot avec lequel il est possible de discuter. Il reconnaît notamment la langue, le contexte et l’humeur de son interlocuteur pour adapter ses réactions et donner l’impression d’une forme d’empathie. Petite précision plutôt rassurante : dans l’exposition, il n’est pas programmé pour mémoriser les visages ni le contenu des conversations.

Des expériences amusantes, mais aussi de vraies questions

L’exposition ne cherche pas seulement à nous montrer tout ce que l’IA est capable de faire. En effet, une « boîte noire » permet de découvrir ce qui se cache derrière ces technologies, notamment l’apprentissage automatique et les réseaux de neurones. Un autre espace, conçu comme un forum, invite à s’interroger sur leurs conséquences. Car si une machine peut traiter une quantité phénoménale de données à une vitesse inaccessible à l’être humain, cela ne signifie pas que ses résultats sont toujours fiables.

Biais, décisions automatisées, fiabilité des informations, droits sur les créations générées par IA : les visiteurs sont régulièrement invités à donner leur avis. Un système de carte à perforer permet même de prendre position à différentes étapes du parcours avant de comparer ses réponses en fin de visite. Plutôt malin pour un sujet sur lequel il existe rarement une réponse simple ! Parmi les questions soulevées : peut-on laisser une IA sélectionner seule des candidats à un emploi ? Jusqu’où suivre ses recommandations ? Et quelles décisions devraient impérativement rester humaines ? Vous l’aurez compris : il y a matière à débattre !

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Quand l’intelligence artificielle entre sur le champ de bataille

C’est sans doute la partie la plus inattendue de cette exposition, et celle qui prend tout son sens au musée de l’Air et de l’Espace. Après les expériences interactives, près de 160 m² sont consacrés aux usages de l’intelligence artificielle dans le domaine militaire. On quitte alors les jeux et les petits robots pour découvrir comment l’IA est aujourd’hui utilisée par les armées : analyse de données, drones, équipements des soldats, aide à la décision ou encore cyberdéfense sont au programme.

Parmi les technologies évoquées figurent notamment Asgard, le supercalculateur inauguré en 2025 par le ministère des Armées pour traiter des données confidentielles, un prototype de casque « augmenté » destiné aux équipages d’hélicoptères Tigre ou encore CO3D, un programme de satellites utilisant notamment l’IA pour traiter des images directement en orbite. L’exposition aborde également un sujet qui nous concerne tous : celui des deepfakes, des faux comptes et des images artificielles, qui peuvent servir à manipuler l’information et influencer l’opinion publique. Une dernière partie qui rappelle que les enjeux de l’intelligence artificielle dépassent largement nos écrans et nos conversations avec ChatGPT !

Infos pratiques

Cap sur l’IA – musée de l’Air et de l’Espace, hall Entre-deux-guerres

Adresse : 3, esplanade de l’Air et de l’Espace, 93350 Le Bourget

Dates : du 15 octobre 2026 au 27 juin 2027

Horaires : du mardi au dimanche, de 10h à 17h (jusqu’au 31 mars), puis de 10h à 18h

Tarifs : 17 € (exposition comprise dans le billet du musée), gratuit pour les moins de 26 ans (hors accès aux avions) et le premier dimanche du mois

Public : à partir de 10 ans

Questions fréquentes sur l’exposition Cap sur l’IA

Où se déroule l’exposition Cap sur l’IA ?

L’exposition se tient au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, en Seine-Saint-Denis, du 15 octobre 2026 au 27 juin 2027.

Que peut-on faire dans l’exposition Cap sur l’IA ?

Les visiteurs peuvent découvrir une trentaine de dispositifs interactifs, jouer contre une intelligence artificielle, discuter avec un robot, créer des images et explorer les usages de l’IA dans le domaine militaire.

L’exposition Cap sur l’IA est-elle adaptée aux enfants ?

Oui, l’exposition est accessible à partir de 10 ans. Elle propose plusieurs niveaux de lecture et de nombreuses manipulations pour découvrir l’intelligence artificielle de manière ludique.

Image en Une : Les visiteurs peuvent notamment défier une intelligence artificielle au Puissance 4 dans l’exposition Cap sur l’IA. © Musée de l’Air et de l’Espace – Paris-Le Bourget / Frédéric Cabeza

Mélina Hoffmann