« C’était mieux avant » ? Cette exposition parisienne pourrait bien vous faire changer d’avis

Crises politiques, mauvaises nouvelles, inquiétudes pour l’avenir… Difficile de garder le moral ! Et si on prenait un peu de recul ? À la Gaîté Lyrique, à Paris, le designer Stefan Sagmeister nous invite à changer de perspective avec Finally, Something Good, une exposition qui bouscule nos idées reçues. À grand renfort de chiffres, d’œuvres d’art détournées et d’installations décalées, l’artiste met en lumière les progrès accomplis par l’humanité. Une bonne dose d’optimisme pour prendre le contrepied du flot anxiogène de l’actualité !

Stefan Sagmeister, le designer qui voit la vie autrement

Treize ans après The Happy Show, qui explorait les ressorts du bonheur, Stefan Sagmeister retrouve la Gaîté Lyrique avec une nouvelle proposition pleine de fantaisie. Connu pour son travail graphique et ses pochettes d’albums signées notamment pour Lou Reed, les Rolling Stones ou Jay-Z, l’artiste autrichien aime faire réfléchir et bousculer les habitudes. Avec Finally, Something Good, il s’attaque à une idée bien ancrée dans nos esprits : celle du « c’était mieux avant ». Un sentiment que le traitement médiatique de l’actualité peut aussi renforcer : une analyse des titres du New York Times a montré une progression de leur tonalité négative au fil des décennies. Et les études sur les clics révèlent que les titres contenant des mots négatifs attirent davantage l’attention. De quoi expliquer pourquoi les mauvaises nouvelles semblent parfois occuper tout l’espace !

Son pari ? Montrer, chiffres à l’appui, que sur de nombreux sujets, la situation mondiale s’est améliorée au fil des siècles. Santé, pauvreté, démocratie, espérance de vie… Autant de domaines dans lesquels les données racontent parfois une histoire bien différente de celle que nous renvoient les informations. L’idée n’est pas de prétendre que tout va bien (loin de là !) mais de remettre les événements en perspective.

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Des chiffres qui prennent vie dans des œuvres surprenantes

Stefan Sagmeister transforme les données en expériences visuelles, mêlant peintures anciennes, sculptures, objets, installations et projections monumentales. Parmi les exemples qui nourrissent sa réflexion, l’évolution de la démocratie occupe une place particulière. Il y a deux siècles, les régimes démocratiques étaient extrêmement rares : aujourd’hui, ils sont bien plus nombreux. Une progression qui ne doit pas faire oublier leur fragilité, mais qui rappelle que l’histoire n’est pas uniquement faite de reculs.

Et certains chiffres donnent franchement matière à réfléchir ! En 1400, on comptait environ 35 personnes tuées par une autre personne pour 100 000 habitants, contre 2 personnes en 2020. Autre exemple frappant : le nombre de personnes mortes de faim dans le monde serait passé de 13 millions en 1920 à 1 million en 2020. Bien sûr, c’est encore beaucoup trop, mais la baisse est considérable. Enfin, du côté de la représentation des femmes dans les expositions, leur proportion est passée de 10,1 % en 1923 à 42,1 % en 2023. Des évolutions qui montrent que les choses peuvent changer. Pour rendre ces évolutions plus concrètes, l’artiste joue avec les matières et les symboles. Il détourne notamment des œuvres d’art anciennes, dont certaines proviennent de la collection familiale de ses grands-parents antiquaires, pour leur donner une nouvelle lecture à travers les données. Le passé rencontre le présent, et les chiffres se glissent dans des œuvres qui semblaient parfois appartenir à un autre temps.

Le résultat ? Une exposition qui titille autant les yeux que les neurones, où l’art et la data se répondent pour raconter une histoire plus nuancée de l’humanité.

Un optimisme qui ne demande qu’à passer à l’action

Attention, Finally, Something Good n’est pas une invitation à regarder le monde à travers des lunettes roses. Stefan Sagmeister ne nie ni les conflits, ni les inégalités, ni les menaces qui pèsent sur nos démocraties et notre environnement. Son message est plutôt un appel à sortir de la sidération : si les crises sont bien réelles, les progrès le sont aussi, même s’ils passent souvent sous les radars. Les reconnaître, c’est aussi se rappeler que l’action collective peut porter ses fruits.

L’exposition prolonge cette réflexion grâce à un dispositif de médiation, notamment destiné aux jeunes, qui ouvre des pistes pour agir face aux grands défis sociaux, démocratiques et climatiques. De quoi repartir de la Gaîté Lyrique avec un regard neuf sur le monde, et peut-être un peu plus d’envie de le faire changer !

Infos pratiques :

Exposition « Finally, Something Good — Stefan Sagmeister »

Adresse : La Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin 75003 Paris

Dates : Jusqu’au 18 avril 2027

Horaires : tous les jours sauf le lundi, de 11 h à 20 h

Tarifs : 13 € ; tarif réduit : 10 € ; enfants de 6 à 12 ans : 5 € ; gratuit pour les moins de 6 ans

Photo de couverture : ©Gaité Lyrique

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