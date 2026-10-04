Spécialiste des portraits des stars de la pop culture, le photogrape Rafael Pavarotti expose pour la 1ère fois en France

Le musée des Arts décoratifs de Paris présente pour la première fois en France, du 2 octobre 2026 au 2 mai 2027, le travail du photographe de mode brésilien Rafael Pavarotti.

Rafael Pavarotti : la mode en technicolor

Évitons tout de suite tout quiproquo : Rafael Pavarotti n’a rien à voir avec Luciano Pavarotti. L’un est ténor, l’autre, celui qui nous intéresse aujourd’hui, est un photographe de mode brésilien. Né en 1993 dans l’État du Pará, au cœur de la forêt amazonienne, il puise une grande partie de son inspiration dans son histoire personnelle. Les femmes fortes de sa famille, la vaisselle aux couleurs vives de sa grand-mère ou encore la nature qui l’entourait pendant son enfance nourrissent son univers visuel.

Jeune prodige autodidacte, il s’est rapidement fait remarquer grâce à son style coloré et foisonnant et s’est notamment illustré par ses portraits de grandes stars de la pop culture, comme Rihanna, Harry Styles, Bad Bunny, Beyoncé ou Madonna. Au MAD, plus de 130 tirages retracent ainsi son parcours, de ses premières expérimentations aux couvertures des plus grands magazines de mode, de i-D à Acne Paper en passant par le New York Times et British Vogue.

La couleur comme manifeste

Du rouge, du bleu, du rose, du jaune… Chez Rafael Pavarotti, les couleurs sont vives, les silhouettes se détachent et les images prennent des allures ultra-graphiques. Mais derrière cette esthétique flamboyante se cache un regard beaucoup plus critique sur l’univers de la mode. Car si le photographe travaille aujourd’hui pour de grandes maisons comme Balmain, Maison Margiela ou Dior, ainsi que pour les plus grands magazines internationaux, il n’hésite pas à questionner une industrie longtemps construite autour de normes de beauté qui ont laissé certains corps à la marge. Ses images hypercolorées mettent notamment en lumière des corps noirs et proposent une autre manière de regarder les canons de la mode.

L’exposition revient également sur l’histoire de la présence des mannequins racisés dans l’industrie, en convoquant des figures majeures comme Naomi Campbell ou Beverly Johnson. À travers ses campagnes, ses éditoriaux et ses collaborations avec les grandes maisons, Rafael Pavarotti investit ainsi les codes de la mode pour mieux les détourner et interroger la place accordée à celles et ceux que l’industrie a longtemps laissés dans l’ombre.

Repenser les représentations

À travers son travail, le photographe cherche à élargir le champ de la représentation et à rendre visibles des corps et des identités longtemps sous-représentés dans l’univers de la mode. Afro-autochtone, Rafael Pavarotti explique vouloir « travailler pour les générations futures en créant des modèles qui permettront à tous les enfants de se reconnaître et de se projeter, quelle que soit la couleur de leur peau ». En mettant en lumière des corps encore peu visibles dans la mode, il interroge ainsi la dimension politique et sociale de cette industrie. Les photographies réunies au MAD permettent également de suivre son processus de création, du carnet de croquis aux pages des magazines, et de comprendre comment se construisent ses images. Une rétrospective haute en couleur qui permet de découvrir un photographe dont le travail dépasse largement le simple portrait de célébrité pour questionner, à sa manière, qui a le droit d’être représenté et comment.

Pour aller plus loin

Afin d’approfondir la découverte de l’univers de Rafael Pavarotti, le MAD propose plusieurs visites guidées autour de l’exposition. Accompagnés d’un conférencier, les visiteurs pourront découvrir le parcours du photographe, mieux comprendre la construction de ses images et son travail sur la représentation des corps. Plusieurs formats sont proposés pour les adultes de 15 ans et plus : une visite guidée de 90 minutes, une visite éclair d’une heure ou encore une visite privilège de 90 minutes, organisée avant l’ouverture du musée. Des visites sont également proposées en anglais. Pour les 11-14 ans, le workshop Fashion Studio invite les jeunes à explorer la photographie de mode à travers le stylisme, la création de décors et la photographie, avec deux journées de quatre séances de 2h30. Les dates et réservations sont à retrouver sur le site du MAD.

Infos pratiques :

Exposition Rafael Pavarotti, Photographe

Adresse : Musée des Arts Décoratifs, 107 Rue de Rivoli 75001 Paris

Dates : du 02 octobre 2026 au 02 mai 2027

Horaires : du mardi au dimanche de 11 h à 18 h (fermé le lundi)

Tarifs : 18€ le tarif plein, 10€ pour les 18-25 ans sur présentation d’un justificatif

P h oto de couverture : ©Rafael Pavarotti

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