Le Paris des Souris : cette exposition vous fait traverser 2 000 ans d’histoire de la capitale à hauteur de souris

Et si l’histoire de Paris se racontait à hauteur de souris ? Dès le 11 novembre 2026, l’exposition Le Paris des Souris invite petits et grands à découvrir la capitale sous un angle inédit. Installée à la Grande Menuiserie Saint-Dominique (7e), cette expérience familiale propose une traversée de 2 000 ans d’histoire parisienne à travers des décors grandeur nature du vieux Paris, cabarets de Montmartre et arène de Lutèce, des personnages animés et des installations interactives.

Immersion dans 2 000 ans d’histoire

Avec l’exposition Le Paris des Souris, les visiteurs sont invités à suivre Jean, un jeune souriceau parisien, à travers onze salles et une succession de décors inspirés des grandes périodes de la ville. De Lutèce aux quartiers bohèmes, le parcours retrace les transformations de Paris sur près de deux millénaires. Les visiteurs passent notamment par les arènes antiques, un scriptorium médiéval, un café montmartrois reconstitué en 1890 ou encore une ruelle du vieux Paris. Chaque espace fonctionne comme un décor de cinéma, avec des personnages de souris spécialement créés pour guider la découverte. Douze personnages accompagnent cette aventure historique, tandis que des films d’animation originaux donnent vie aux différentes scènes.

L’exposition ne se limite pas à une succession de reconstitutions : elle propose aussi des dispositifs interactifs pour rendre les grandes étapes de l’histoire parisienne plus accessibles. Une maquette tactile permet notamment d’explorer les arènes de Lutèce, tandis qu’un dispositif consacré à la rosace de Notre-Dame évoque la restauration de la cathédrale. La prise de la Bastille est abordée à travers un mur de chaînes géantes que les visiteurs peuvent escalader, et une Déclaration des droits de l’homme monumentale rappelle les textes qui ont marqué l’histoire. Le parcours joue également sur les changements d’échelle : les objets du quotidien deviennent des éléments gigantesques, transformant l’exposition en un univers à explorer à taille de souris !

Une découverte culturelle en famille

Pensée pour les familles, Le Paris des Souris mise sur une approche ludique et participative qui permet aux enfants de découvrir la capitale tout en s’amusant. Les plus jeunes sont invités à chercher les souris cachées dans les décors, à toucher certaines installations et à explorer les différents univers. Au cœur du parcours, une montagne de boutons, de capsules de bouteille et de tickets de métro oubliés devient une aire de jeu géante. Cette scénographie détourne des objets familiers pour créer un environnement surprenant, dans lequel les visiteurs peuvent grimper, se faufiler et observer Paris sous une perspective miniature dès l’âge de 3 ans !

Sur plus de 1 000 mètres carrés, l’expérience s’adresse également aux adultes, avec de nombreuses références à la littérature, à l’art et à la vie parisienne. Au fil des salles, les visiteurs peuvent croiser des figures comme Jean de La Fontaine, Edgar Degas ou Victor Hugo, tandis que les personnages de souris apportent une dimension humoristique au récit. Un audioguide accompagne la visite et permet d’approfondir certaines anecdotes, notamment sur les expressions et les traditions liées à Paris. Le parcours évoque ainsi les « petits rats » de l’Opéra ou l’origine de l’expression « conte de fées », tout en multipliant les clins d’œil à l’histoire culturelle de la ville.

Comment faire cette visite ?

Accessible aux petits comme aux grands, Le Paris des Souris offre ainsi une longue traversée dans le temps. Nul besoin de connaître l’histoire de la capitale sur le bout des doigts : il suffit de se laisser guider par la curiosité, de chercher les souris dissimulées dans les décors, de toucher, d’observer et de se prêter au jeu.

Pour la visite, comptez environ une heure. Et un conseil : mieux vaut réserver son créneau à l’avance, à condition d’arriver à l’heure indiquée sur son billet. Si vous souhaitez préparer votre sortie à plusieurs, rendez-vous donc sur le site officiel de l’événement !

Informations pratiques

Le Paris des Souris

Lieu : Grande Menuiserie Saint-Dominique, 66 rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

Dates : À partir du 11 novembre 2026.

Horaires : Lundi et mardi : de 10 h à 17 h. Du mercredi au samedi : de 10 h à 19 h. Dimanche : de 10 h à 18 h.

Billetterie : Achat sur place ou en ligne sur le site de l’exposition.

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Image à la une : © Le Paris des Souris