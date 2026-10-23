Saviez-vous qu’il y a un musée d’Art et d’Histoire au sein de l’Hôpital Sainte-Anne ?

Au cœur du 14ᵉ arrondissement de Paris, derrière les murs de l’hôpital Sainte-Anne, se cache un musée ! Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) abrite pourtant près de 1 800 œuvres réalisées par des patients devenus artistes ou par des créateurs dont la maladie a traversé le parcours. Jusqu’au 20 décembre 2026, son exposition « Chefs-d’œuvre. Au cœur de la collection Sainte-Anne » est l’occasion de découvrir ce musée méconnu et les pièces emblématiques de sa collection.

Un musée insolite au cœur de l’hôpital Sainte-Anne

Dans l’enceinte de l’hôpital Sainte-Anne, on ne s’attend pas forcément à trouver un musée. Et pourtant, il est bien là et attend les curieux. Au MAHHSA, il n’y a pas de grandes salles dorées ni de parcours monumental : les collections se dévoilent dans un cadre plus confidentiel, qui tranche avec les musées parisiens les plus fréquentés. L’histoire de cette collection remonte à l’après-guerre. En 1946, une première exposition d’œuvres réalisées par des personnes hospitalisées en psychiatrie est organisée à Sainte-Anne. Puis, en 1950, l’Exposition internationale d’art psychopathologique rassemble des créations venues du monde entier et marque un tournant dans la reconnaissance de cet ensemble artistique.

Depuis, la collection n’a cessé de s’enrichir grâce aux acquisitions et au travail de recherche mené autour de ces œuvres. En 2016, elle obtient l’appellation « musée de France », qui garantit notamment sa protection et son caractère inaliénable. Géré par le Centre d’Étude de l’Expression (CEE), le MAHHSA est aujourd’hui un lieu unique pour explorer les liens entre création artistique, psychiatrie et histoire de l’art.

Près de 1 800 œuvres à découvrir

Avec « Chefs-d’œuvre. Au cœur de la collection Sainte-Anne », le musée met en lumière les pièces les plus emblématiques de son fonds. Près de 1 800 œuvres, réalisées entre 1858 et 2020, composent cette collection exceptionnelle, qui rassemble des créations venues de France, mais aussi du Brésil, d’Inde ou encore du Japon. L’exposition s’organise autour de six grands thèmes qui invitent à rapprocher les œuvres par leurs formes, leurs imaginaires et les histoires qu’elles racontent. Histoires d’asile, rêves de voyage, univers imaginaires, intimité ou symbolisme : autant de portes d’entrée pour découvrir des sensibilités singulières et des univers parfois surprenants. L’objectif ? Dépasser les idées reçues et regarder ces créations autrement, sans les réduire au parcours médical de leurs auteurs.

Aloïse Corbaz, Unica Zürn et d’autres artistes à redécouvrir

Parmi les œuvres présentées, celles d’Aloïse Corbaz et d’Unica Zürn occupent une place particulière. Ces deux figures, reconnues de leur vivant, se retrouvent réunies dans le parcours de l’exposition. Les œuvres d’Unica Zürn exposées ici ont notamment été réalisées en 1962 dans les ateliers d’art-thérapie de Sainte-Anne. À la gouache et au gros pinceau, elles témoignent d’une pratique différente de celle qu’elle privilégiait chez elle, où elle travaillait notamment à l’encre. Un éclairage intéressant sur la diversité de ses gestes et de ses modes d’expression. D’autres artistes, comme Guillaume Pujolle ou Maurice Blin, complètent cette découverte. Leurs créations rappellent combien les frontières entre art, imaginaire et expérience intime peuvent être poreuses, et combien il est réducteur de définir une œuvre uniquement à travers la vie de son auteur.

Changer de regard sur l’art et la santé mentale

Au-delà de la découverte artistique, le MAHHSA invite à remettre en question certains préjugés. Une œuvre créée dans un contexte psychiatrique ne se résume pas à un symptôme : elle peut aussi être audacieuse, poétique ou émouvante.

C’est toute la singularité de cette collection, qui propose de considérer les artistes avant leur diagnostic et leurs créations avant les circonstances de leur réalisation. Une visite qui bouscule les idées reçues !

Infos pratiques :

Exposition « Chefs-d’œuvre. Au cœur de la collection Sainte-Anne »

Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne

Adresse : 1 rue Cabanis, 75014 Paris

Dates : Jusqu’au 20 décembre 2026

Horaires : Du mercredi au dimanche 13h à 18h

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les journalistes (sur présentation de la carte de presse), les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les Amis du musée et les détenteurs de la carte ICOM

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P h oto de couverture : ©LP/Delphine Goldsztejn