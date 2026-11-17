Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, l’Institut national des jeunes aveugles (INJA) dévoile pour la première fois une partie de sa collection photographique au sein de son édifice parisien habituellement fermé au public. Jusqu’au 28 novembre 2026, cette exposition gratuite vous invite à découvrir près de deux siècles d’histoire à travers des clichés rares, des portraits et des scènes de vie.

Une exposition au sein d’une institution historique

Fondé en 1785 par Valentin Haüy, l’Institut national des jeunes aveugles a pour mission d’éduquer et d’inclure des personnes ayant des déficiences visuelles. Installé dans le 7e arrondissement de Paris, l’établissement permet aux jeunes aveugles et malvoyants d’accéder au savoir et à la culture tout en ayant le plus d’autonomie possible. Si le lieu est habituellement réservé à ses patients, il ouvre exceptionnellement ses portes ce mois de novembre 2026 pour dévoiler au public ses archives photographiques.

Intitulée « Des aveugles. La collection photographique de l’INJA », l’exposition s’inscrit dans les célébrations du bicentenaire de la photographie et de PhotoSaintGermain. Son parcours dévoile des documents conservés dans les fonds de l’établissement depuis plus de deux siècles. Un parallèle est alors fait entre deux inventions majeures : celle du système d’écriture tactile par Louis Braille dès 1825, et celle de la photographie par Nicéphore Niépce en 1827.

Deux siècles de photographies

Le parcours débute avec des photographies datant du XIXe siècle, notamment de l’époque du Second Empire voyant se développer les studios photographiques. On y découvre des portraits d’élèves, des photographies de classes et scènes de la vie quotidienne au sein de l’Institut, mais aussi des tirages plus récents lors de fêtes de Noël, de spectacles de fin d’année ou de carnavals.

La sélection dévoile notamment le travail photographique de Jacques Bondon consacré au quotidien des personnes aveugles : récompensée par le prix Niépce, cette série documente les salles de classe, les activités dans l’établissement, ou les relations entre les élèves et leurs accompagnants. C’est d’ailleurs dans les années 1980 qu’un certain Hervé Guibert a fréquenté l’INJA en tant que lecteur de deux élèves avant d’écrire son roman Des aveugles.

Une autre approche de l’image

En prenant les personnes aveugles pour principal sujet, cette exposition questionne aussi notre rapport à la cécité. Dans une société qui place la vue comme l’un des sens les plus importants, la collection photographique de l’INJA nous interroge sur la manière de regarder celui qui, précisément, ne voit pas. Au lieu de les présenter uniquement dans un registre médical, le parcours privilégie des scènes de vie réalisées à différentes époques.

Au sein du parcours, une photographie en relief permet notamment d’appréhender d’une tout autre manière l’image par le toucher, tandis que les ateliers vous invitent aussi à l’approcher par le biais de la description photographique et de la narration. Une manière de nous informer sur la manière dont les personnes aveugles et malvoyantes peuvent elles aussi percevoir une image. Et en faisant la visite, cela vous donne aussi l’occasion d’entrer exceptionnellement au sein d’une institution parisienne vieille de plus de 240 ans !

Informations pratiques

Des aveugles. La collection photographique de l’INJA

Lieu : Institut national des jeunes aveugles, 56 boulevard des Invalides, 75007 Paris

Dates : Jusqu’au 28 novembre 2026

Horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h. Samedi : 14h-19h

Tarif : Gratuit

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Image à la une : © INJA / Wikipédia