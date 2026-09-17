Journées du Patrimoine 2026 : ces lieux sont à découvrir pour la première fois en Île-de-France

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, vous pourrez découvrir plusieurs sites habituellement fermés au public lors des traditionnelles Journées européennes du patrimoine. En Île-de-France, plusieurs lieux participent pour la première fois à l’événement lors de cette 43e édition. Voici huit endroits à découvrir exceptionnellement durant ce week-end.

1. L’Ircam

Situé sur et sous la place Igor-Stravinsky, l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam) ouvre fait partie des premières participations aux Journées européennes du patrimoine 2026. Fondé par Pierre Boulez, l’institut est installé dans un bâtiment conçu par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers, tout comme le centre Pompidou auquel il fait face. Les visiteurs pourront notamment découvrir les studios consacrés à la création musicale, la chambre anéchoïque, l’espace de projection ou encore la médiathèque, avec des démonstrations prévues le samedi 19 septembre.

Lieu : Institut de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam)

Adresse : 1 place Igor-Stravinsky, 75004 Paris

Date : samedi 19 septembre 2026

Horaires : 15h à 19h

Tarif : gratuit, sans réservation

2. L’Institut métapsychique international

Fondé en 1919, l’Institut métapsychique international (IMI) ouvre lui aussi exceptionnellement ses portes. Un site idéal pour ceux qui s’intéressent au paranormal, puisque ce centre se consacre à l’étude scientifique de phénomènes comme la télépathie, la clairvoyance ou la précognition. Pour cette première participation, ses collections photographiques seront mises à l’honneur, en présentant des expériences, des portraits de chercheurs et de médiums, mais on pourra aussi découvrir des instruments de recherche, des moulages et des archives de cette institution centenaire.

Lieu : Institut métapsychique international (IMI)

Adresse : 51 rue de l’Aqueduc, 75010 Paris

Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Horaires : 9h à 18h

Tarif : gratuit, sans réservation

3. La Maison du protestantisme

Durant tout le week-end, la Maison du protestantisme invite le public à découvrir l’histoire et le patrimoine du protestantisme à Paris. Habituellement fermé au public, cet hôtel particulier du début du XIXe siècle ouvre pour la première fois ses salons et son jardin pour une visite libre.

Lieu : Maison du protestantisme

Adresse : 47 rue de Clichy, 75009 Paris

Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Horaires : 10h à 16h

Tarif : gratuit, sans réservation

4. Le Studio Raspail

Dans le 14e arrondissement de Paris, le Studio Raspail ouvre également ses portes après de longues années de travaux. Inscrit au titre des monuments historiques, ce lieu a été l’un des quartiers généraux des artistes des Années folles. Pour la première fois lors des Journées du patrimoine, le public pourra le voir entièrement rénové lors d’une visite guidée menée par son équipe. L’occasion de découvrir un édifice Art déco, autrefois salle de cinéma, désormais scène de théâtre et de stand-up.

Lieu : Studio Raspail

Adresse : 216 boulevard Raspail, 75014 Paris

Date : samedi 19 septembre 2026

Horaires : 10h à 18h

Tarif : gratuit, sans réservation

5. La chapelle de la Congrégation des Sœurs du Bon Secours

Au cœur du 6e arrondissement, la chapelle de la Congrégation des Sœurs du Bon Secours est rarement accessible au public et reste un monument discret de ce quartier du Vieux Paris. Lors d’une visite guidée en petit comité, le public pourra ainsi découvrir son patrimoine religieux, ainsi que son grand jardin.

Lieu : Chapelle de la Congrégation des Sœurs du Bon Secours

Adresse : 20 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris

Date : dimanche 20 septembre 2026

Horaires : 9h à 12h et 14h à 18h

Tarif : gratuit, sans réservation

6. L’hôtel de Croisilles

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises dans le quartier du Marais ! Parmi ses nombreux hôtels particuliers, l’hôtel de Croisilles va lui aussi ouvrir pour la première fois ses portes lors de ce week-end particulier. Construit vers 1620 pour Nicolas de Croisilles, conseiller du roi, cet édifice va ensuite devenir le siège du groupe Ateliers de France. Lors de votre visite, vous pourrez ainsi découvrir sa cour intérieure, dans laquelle plusieurs artisans d’art vous feront des démonstration de sculpture sur bois, taille de pierre, ferronnerie, peinture décorative, staff ou restauration de mosaïques.

Lieu : Hôtel de Croisilles

Adresse : 12 rue du Parc-Royal, 75003 Paris

Date : samedi 19 septembre 2026

Horaire : 10h-17h

Tarif : gratuit, sur réservation

7. La tour Pleyel

Construite en 1973, la tour Pleyel tout nouvellement restaurée abrite désormais le H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel. Une visite commentée permettra ainsi de revenir sur les transformations successives d’un bâtiment qui accompagne depuis plus d’un demi-siècle les mutations de Saint-Denis. L’occasion de découvrir les métamorphoses d’un bâtiment industriel converti en lieu d’hôtellerie.

Lieu : Tour Pleyel

Adresse : 149 boulevard Anatole-France, 93200 Saint-Denis

Date : samedi 19 septembre 2026

Horaire : 14h30-16h30

Tarif : gratuit, sur réservation

8. La Cité du cinéma

Ce n’est pas tout à fait une première fois. Après plusieurs mois de rénovation, la Cité du Cinéma a déjà rouvert ses portes depuis le mois de juin 2026. Néanmoins, le public la découvrira sous une autre forme avec une programmation toute particulière lors des Journées du patrimoine. Créé en 2012 sous l’impulsion de Luc Besson, ce site emblématique de l’industrie audiovisuelle vous accueillera ainsi sous sa grande nef pour profiter de spectacles, projections et concerts.

Lieu : La Cité du cinéma

Adresse : 20 rue Ampère, 93200 Saint-Denis

Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Horaires : 11h-18h les deux jours

Tarif : gratuit, réservation pour certaines activités

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Image à la une : © Ircam / Philippe Barbosa