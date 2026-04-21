Le mois d’avril marque le début des « Kiosques en fête« . Jusqu’au dimanche 25 octobre 2026, 40 kiosques des jardins parisiens vous proposeront un millier d’animations en tout genre, dont des concerts, bals, pièces de théâtre, lectures ou radios libres à découvrir gratuitement aux quatre coins de la capitale.

Des événements gratuits jusqu’à la fin de l’été

Jusqu’au mois d’octobre 2026, les Parisiens pourront profiter des festivités organisées dans les jardins publics de la capitale à l’occasion de « Kiosques en fête« . Ainsi, parmi une sélection de 40 kiosques, plus de 1 000 animations seront proposées en plein air, librement accessibles à tous les publics. Parmi eux seront organisés des bals, des spectacles, des concerts ou des lectures…

Concerts, bals ou DJ sets

Un programme diversifié est détaillé sur le site de la Ville de Paris, qui avait lancé un appel à projets en début d’année 2026. Du côté du jardin Nelson-Mandela (1e), vous pourrez assister à des concerts de jazz, mais aussi des spectacles de danse et de théâtre auxquels le public pourra participer. Sur le jardin des Champs-Élysées (8), place aux fanfares, bals de tango argentin, bal musette du XIXe siècle ou concert de pop rock avec le groupe Alchemy. Vous pouvez aussi faire un tour à l’amphithéâtre du jardin Belleville (20e), où auront lieu des radios libres, bals populaires ou des DJ sets.

La célébration de kiosques à musique

Dans la plupart des jardins de la capitale, vous trouverez des kiosques à musique, constructions en fer venant tout droit du Second Empire. Inspirés par les pavillons chinois ou turcs, ils sont particulièrement appréciés par le baron Haussmann, qui les répand dans tous les nouveaux espaces verts créés dans la capitale.

Avec l’arrivée de la Troisième République, les kiosques incarnent alors les nouvelles valeurs démocratiques, en étant un espace en plein air, gratuit et accessible à tous. Selon la musicologue Marie-Claire Mussat, « le kiosque s’inscrit dans l’effort général d’instruction populaire et gratuite où la musique trouve sa place : on vise l’éducation des sens après celle de l’esprit ». Alors que Paris ne compte aujourd’hui plus que 450 kiosques contre les 4 000 conçus au XIXe siècle, l’événement « Kiosques en fête » lancé en 2016 permet ainsi de valoriser ce patrimoine et lui redonner une vie culturelle.

Kiosques en fête

Jusqu’au 25 octobre 2026

Découvrir le programme

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Image à la une : Kiosques en fête © Ville de Paris