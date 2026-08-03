Mixtura, le festival de la gastronomie péruvienne débarque à la rentrée au Chalet du Lac

Le Pérou s’apprête à investir le bois de Vincennes avec ses saveurs culinaires, ses savoir-faire artisanaux et ses danses traditionnelles. Le samedi 5 septembre 2026, le Chalet du Lac accueillera en effet la 5e édition de Mixtura, un festival entièrement consacré à la gastronomie et culture péruvienne. La journée comme la nuit, vous pourrez participer à des dégustations, spectacles et concerts avec le Japon comme pays invité d’honneur.

Le Pérou en escale à Paris

La rentrée parisienne sera à la tendance latino avec le retour de Mixtura, le festival dédié à la gastronomie péruvienne. Le samedi 5 septembre, rendez-vous au Chalet du Lac, au cœur du bois de Vincennes, pour la cinquième édition de cet événement qui vous fera voyager à travers les saveurs, les traditions et les musiques du Pérou. De midi jusqu’à l’aube, le public pourra découvrir une programmation mêlant dégustations, démonstrations culinaires, concerts, artisanat et animations, avec pour pays invité… le Japon !

De 12h jusqu’à 5 heures du matin, vous pourrez célébrer l’art et la cuisine du Pérou aux côtés des chefs, restaurateurs, producteurs et artisans présents sur place. L’occasion de découvrir la diversité culturelle du pays et la richesse de ses plats aux influences andines, amazoniennes, créoles, espagnoles, africaines, chinoises ou japonaises… Le tout au Chalet du Lac, un restaurant installé sur la presqu’île de Laussac, au bord du lac de Sarrans.

Des festivités jusqu’au petit matin

Le festival se déroulera en deux temps. Durant la journée, le « Mixtura Day » (de 12 h à 19 h) proposera de découvrir la culture péruvienne lors d’ateliers culinaires animés par des chefs qui partageront leurs conseils autour de certaines spécialités et vous inviteront (bien sûr) à des dégustations ! Un village artisanal mettra aussi en lumière le savoir-faire péruvien à travers des créations textiles, des bijoux, du café, du cacao et toutes sortes des produits artisanaux. Plusieurs danses traditionnelles, comme la marinera, rythmeront la journée, tandis qu’un espace d’animation sera réservé aux enfants.

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À partir de 20 h, place au « Mixtura Fest« , une soirée musicale qui se prolongera… jusqu’à 5 h du matin ! Parmi les groupes de musiciens, vous pourrez notamment écouter Pedro Loli, figure majeure de la cumbia péruvienne, avant que les DJ sets prennent le relai jusqu’au petit matin. Les amateurs de cocktails pourront également profiter d’une fête du Pisco et d’animations autour de la mixologie. Et cette année, le Japon sera mis à l’honneur avec la présence du chef Luis Arévalo, venu de Madrid pour présenter la cuisine nikkei, un mélange de traditions culinaires japonaises et péruviennes.

Plus de cinquante spécialités péruviennes

Si Mixtura rassemble une diversité d’événements, la gastronomie reste au coeur de sa programmation. Plus d’une cinquantaine de spécialités seront proposées par des restaurants, food trucks et chefs spécialisés dans la cuisine péruvienne. Les visiteurs pourront déguster les ceviches, tiraditos, anticuchos, causas à base de pommes de terre et bien d’autres plats colorés…

Différentes régions du Pérou seront par ailleurs représentées. La côte pacifique se mêlera aux recettes des Andes, les influences chinoises de la cuisine chifa dialogueront avec les créations nikkei inspirées du Japon, tandis que les desserts traditionnels ou les cocktails seront réalisés à base de pisco. Et bonne nouvelle : des stands seront ouverts toute la nuit ! Mixtura se propose donc de vous faire voyager à travers le pays dès votre retour de vacances…

Mixtura

Chalet du Lac

Bois de Vincennes

2 avenue Anna Politkovskaïa, 75012 Paris

Samedi 5 septembre 2026, 12-5h

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