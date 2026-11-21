Les jeux de société ont le vent en poupe, et à l’approche des fêtes de fin d’année, difficile de résister à l’envie de découvrir les dernières nouveautés. En 2026, les éditeurs ont encore fait preuve d’une belle créativité avec des concepts originaux et des univers particulièrement soignés : certains nous transportent à l’autre bout du monde, tandis que d’autres réveillent notre esprit de compétition ou mettent notre complicité à l’épreuve… Voici donc notre sélection des meilleurs jeux de société de l’année à (s’)offrir pour des soirées mémorables avec sa tribu, loin des écrans.

La Vallée des Tori, un voyage ludique au cœur des paysages japonais

Edité par Origames, La Vallée des Tori est un jeu de société hyper inspirant, dans lequel les joueurs se glissent dans la peau d’artistes chargés de composer le plus beau tableau de paysages japonais. Au fil de la partie, on assemble des tuiles représentant des cerisiers en fleurs, des montagnes, des bambous, des villages ou des étendues d’eau, en essayant de créer les meilleures combinaisons pour marquer des points. Mais attention : chaque tuile choisie peut aussi ouvrir de belles opportunités aux adversaires ! Avec ses illustrations délicates, ses plateaux modulables et son mode solo, ce jeu est à la croisée entre stratégie et créativité. Une jolie idée cadeau à partager en famille ou entre amis, dès 10 ans.

La Vallée des Tori par Origames

Âge : dès 10 ans

Nombre de joueurs : de 1 à 4 joueurs

Durée : environ 30 minutes

Prix indicatif : 29 €

Où l’acheter ? Chez les revendeurs Origames

Toy Battle : le jeu de duel sacré meilleur jeu de l’année

Les soldats de plomb, dinosaures et autres jouets ont décidé de se livrer une guerre sans merci. Dans Toy Battle, deux adversaires déploient leurs troupes sur différents champs de bataille, avec un objectif : capturer le quartier général ennemi ou accumuler suffisamment de médailles. Les règles s’apprennent rapidement, mais chaque déplacement peut renverser la situation… Avec ses parties d’un quart d’heure et ses rebondissements permanents, ce petit jeu tactique a décroché l’As d’Or 2026, la récompense suprême du Festival international des jeux de Cannes ! Une distinction qui mérite qu’on s’y intéresse.

Toy Battle par Repos Production

Âge : dès 8 ans

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Durée : environ 15 minutes

Prix indicatif : 20 à 25 €

Où l’acheter ? À la Fnac, Cultura et en boutiques spécialisées comme Philibert

Flip 7 : le jeu de cartes qui pousse à prendre des risques

Encore une carte ou mieux vaut s’arrêter là ? Toute la tension de Flip 7 tient dans ce dilemme. À chaque tour, les joueurs tentent d’accumuler des points en retournant des cartes, mais gare aux doublons qui peuvent faire tout perdre. Il faut savoir tenter sa chance, lire le jeu de ses adversaires et parfois accepter de repartir avec un petit score. Accessible même à ceux qui jouent rarement, ce jeu de stop ou encore transforme une règle toute simple… en véritable suspense collectif !

Flip 7 par Catch Up Games

Âge : dès 8 ans

Nombre de joueurs : à partir de 3 joueurs

Durée : environ 20 minutes

Prix indicatif : 14 €

Où l’acheter ? Découvrez les adresses des revendeurs près de chez vous

L’Île des Mookies : une adorable découverte pour les enfants

Sur une île peuplée de petites créatures colorées, une drôle de chasse aux collections se prépare… Les enfants doivent réunir les différentes familles de Mookies pour remporter des trophées, sans oublier de surveiller une araignée particulièrement malicieuse. Les cartes brillantes des Mookies légendaires ajoutent une petite dose de surprise à chaque partie. Avec ses illustrations attendrissantes, ses règles faciles à comprendre et ses parties de 10 minutes, on comprend pourquoi ce jeu a remporté l’As d’Or Enfant 2026 ! Une jolie première approche des jeux de société pour les plus petits.

L’Île des Mookies par Le Scorpion Masqué

Âge : dès 4 ans

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Durée : environ 10 minutes

Prix indicatif : 11 €

Où l’acheter ? Sur le site du Scorpion masqué

Cozy Sticker Ville : construire un village à son image

Et si, pour une fois, le plaisir de jouer consistait simplement à créer un endroit où l’on aimerait vivre ? Dans Cozy Sticker Ville, les joueurs construisent ensemble un petit village en accomplissant des missions, en rencontrant ses habitants et en utilisant des autocollants qui transforment progressivement la carte. Chaque décision fait évoluer l’histoire et donne naissance à un univers différent. Sans confrontation ni course effrénée à la victoire, cette aventure narrative privilégie la découverte et la créativité. Un concept particulièrement séduisant pour les familles qui aiment prolonger une histoire d’une partie à l’autre.

Cozy Sticker Ville par Unexpected Games

Âge : dès 8 ans

Nombre de joueurs : de 1 à 6 joueurs

Durée : aventure en plusieurs sessions

Prix indicatif : 36 €

Où l’acheter ? Sur le site d’Unexpected Games

Zénith : une bataille stratégique à travers le système solaire

5 planètes, plusieurs peuples et une lutte acharnée pour prendre le pouvoir : bienvenue dans l’univers de Zénith. Dans ce jeu de cartes stratégique, deux camps s’affrontent pour contrôler le système solaire en utilisant leurs ressources, leurs technologies et leurs talents de diplomates. Chaque carte jouée peut modifier les rapports de force, obligeant à revoir sa stratégie. Suffisamment accessible pour ne pas décourager les nouveaux joueurs, mais assez riche pour passionner les habitués, Zénith a remporté l’As d’Or Initié 2026. Un excellent choix pour ceux qui aiment les affrontements où chaque décision compte.

Zénith par Playpunk

Âge : dès 10 ans

Nombre de joueurs : 2 ou 4 joueurs

Durée : environ 30 minutes

Prix indicatif : 30 €

Où l’acheter ? En boutiques spécialisées

Dewan : partir à la conquête de nouveaux territoires

Forêts, montagnes, déserts… Dans Dewan, chaque joueur prend la tête d’une tribu nomade en quête d’un territoire où s’installer. Pour survivre et prospérer, il faut choisir soigneusement l’emplacement de ses campements, récolter des ressources et atteindre ses objectifs avant les autres. Mais les meilleures terres sont convoitées et les adversaires ne se privent pas de vous barrer la route ! Avec son plateau modulable et ses différentes variantes, ce jeu de stratégie promet des parties renouvelées, où il faut parfois renoncer à ses plans pour mieux rebondir…

Dewan par Space Cowboys

Âge : dès 10 ans

Nombre de joueurs : de 2 à 4 joueurs

Durée : environ 40 minutes

Prix indicatif : 37,50 €

Où l’acheter ? À la Fnac, chez Cultura et en boutiques spécialisées

Take Time : résoudre des énigmes sans dire un mot

Dans Take Time, les joueurs doivent résoudre 40 énigmes ensemble, représentées par de mystérieuses horloges. Avant chaque défi, ils peuvent discuter de leur stratégie, puis chacun place ses cartes face cachée, sans communiquer avec ses partenaires. Il faut alors espérer que tout le monde ait compris la même chose… Avec ses illustrations oniriques et sa difficulté progressive, ce jeu coopératif fait autant appel à la logique qu’à la complicité. De quoi mettre à l’épreuve les équipes qui pensent se comprendre sans avoir besoin de parler !

Take Time par Libellud

Âge : dès 10 ans

Nombre de joueurs : de 2 à 4 joueurs

Durée : environ 30 minutes

Prix indicatif : 23 €

Où l’acheter ? En boutiques spécialisées

Carnuta : une compétition de potions chez les druides

Au milieu d’une assemblée de druides, chacun tente de concocter la potion la plus réussie. Dans Carnuta, les joueurs collectionnent des ingrédients et doivent les associer judicieusement pour marquer un maximum de points. Mais impossible de faire n’importe quoi : les actions dépendent de runes qu’il faut gérer avec soin, en alternant leurs faces jour et nuit. Sous ses airs de concours de magie, ce jeu cache une mécanique de réflexion où chaque choix a son importance. Un univers original qui devrait particulièrement plaire aux amateurs de jeux de stratégie accessibles.

Carnuta par Repos Production

Âge : à confirmer

Nombre de joueurs : de 2 à 4 joueurs

Durée : environ 25 minutes

Prix indicatif : à confirmer

Où l’acheter ? En boutiques spécialisées

Conduire sa Vie : le Mille Bornes du développement personnel

Et si les panneaux de signalisation que nous croisons quotidiennement prenaient un tout autre sens ? Imaginé par Céline Cazé et déjà adopté par plus de 100 000 joueurs, Conduire sa Vie revient dans une édition enrichie qui détourne les codes de la route pour mieux explorer les chemins de l’existence. Accessible dès 5 ans, ce jeu permet aux plus jeunes de se familiariser avec la signalisation routière, tandis que les adolescents sont invités à inventer des histoires et à explorer leurs émotions. Les adultes, eux, pourront s’appuyer sur la symbolique des panneaux pour réfléchir à leurs choix, prendre du recul sur une situation ou se lancer de nouveaux défis. Avec ses 54 cartes, dont 6 inédites, et son livret de 96 pages, ce jeu intergénérationnel offre une manière originale d’engager des conversations qui dépassent le cadre d’une simple partie. Et parfois, un panneau « sens interdit » peut en dire bien plus long qu’on ne l’imagine…

Conduire sa Vie par Céline Cazé

Âge : dès 5 ans

Prix indicatif : 25 €

Où l’acheter ? Sur coloretavie.fr