Grossesse et bébé : nos produits coups de cœur pour les jeunes parents

Entre les mois qui précèdent l’arrivée de bébé et ceux où il commence à manger comme un grand, les découvertes sont nombreuses… et les produits nécessaires aussi ! Petit galet pour décompresser pendant la grossesse, soins tout doux pour les nouveau-nés, biberon design ou bonnes recettes pour accompagner la diversification : nous avons repéré quelques nouveautés et jolies idées pour les futurs et jeunes parents.

Nos coups de cœur pour une grossesse plus zen

Morphée Zen, le petit galet pour souffler pendant la grossesse… et après

La grossesse n’est pas toujours cette parenthèse parfaitement zen que l’on imagine. Pour les journées où le cerveau refuse de se mettre sur pause, Morphée Zen tient dans la main et fonctionne entièrement sans téléphone ni écran. Ce petit galet renferme 72 séances audio de méditation et de sophrologie, réparties entre relaxations profondes, voyages immersifs, relaxations dynamiques, sons de la nature, musiques relaxantes et séances express. Elles ne durent que 2 à 5 minutes, ce qui permet de s’accorder une courte pause sans devoir dégager une demi-heure dans son agenda. Un objet qui n’est d’ailleurs pas réservé à la grossesse et restera utile bien après la naissance !

Prix : 59,95 €.

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Les produits de confiance pour prendre soin de bébé

La mousse Élhée pour simplifier le bain des tout-petits

Un seul flacon pour le visage, le corps et les cheveux : la mousse nettoyante 3-en-1 d’Élhée joue la carte de la simplicité. Utilisable dès la naissance, elle est formulée sans savon, sulfates, parfum synthétique ni colorants et contient notamment de l’aloe vera bio. On aime ses 99 % d’ingrédients d’origine naturelle et sa fabrication française. Sa texture mousse permet surtout de nettoyer bébé de la tête aux pieds sans multiplier les produits autour de la baignoire !

Prix : 11 €

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Le top pour accompagner bébé dans ses premières découvertes gourmandes

Le biberon Élhée x Tartine et Chocolat, aussi joli que bien pensé

Avec son design arrondi et ses multiples choix de motifs, ce biberon pourrait presque passer pour un objet déco. Il est né de la rencontre entre Élhée et Tartine et Chocolat et est destiné aux bébés dès la naissance : fabriqué en silicone médical, avec une tétine physiologique à débit lent, il possède également une valve anti-colique. Le petit plus ? Il peut ensuite évoluer en petit pot, puis en tasse d’apprentissage avec des accessoires vendus séparément.

Prix : 39 € en format 150 ml, 42€ en 240 ml

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Mission Diversification de Yooji, pour ne plus se demander par où commencer

À quel âge commencer ? Avec quels aliments ? Dans quel ordre introduire les différentes familles ? Yooji s’est associé aux diététiciennes pédiatriques Justine Marie et Marie Lombard, fondatrices de Manger et Grandir, pour imaginer une box destinée à accompagner les parents dans les débuts de la diversification alimentaire. Baptisée Mission Diversification, elle réunit 5 purées lisses bio Yooji, des portions de poulet bio, un bol et une petite cuillère physiologique, mais aussi 12 fiches mémo et une masterclass vidéo en 12 chapitres. Une approche intéressante parce qu’elle ne se contente pas de remplir le frigo : elle apporte aussi des repères pratiques aux parents qui découvrent cette nouvelle étape parfois périlleuse…



Prix : 49,50€

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Les gourdes fruitées Babybio dès 6 mois

Pomme-cassis, kiwi-mangue-lait de coco, pomme-fraise-vanille… Pour varier les plaisirs côté goûter, vous pouvez faire confiance aux gourdes fruitées de Babybio. Des recettes bio, 100 % fruits et sans sucres ajoutés, avec une texture lisse adaptée dès 6 mois. Un format particulièrement pratique à glisser dans le sac à langer lorsque bébé commence à découvrir de nouvelles saveurs !

Prix : 6,39€ le pack de 8 gourdes

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Les Petits Beurre Babybio, le goûter qui tient dans les petites mains dès 12 mois

Le Petit Beurre de Babybio est proposé dès 12 mois et fabriqué notamment avec de la farine de blé bio et du beurre français bio. Sa recette contient 30 % de sucres en moins que la moyenne des biscuits infantiles, et son format a été pensé pour pouvoir être attrapé facilement par les petites mains. Quant au goût ? On l’adore !

Prix : 2,31€

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Les nouveaux plats Babybio pour manger « comme les grands »

Passé 15 mois, les purées parfaitement lisses laissent progressivement la place aux morceaux et aux petits plats qui ressemblent à ceux de la famille. C’est justement l’idée de la gamme « Comme les grands ! » de Babybio. Parmi les recettes du midi on retrouve des lasagnes à la bolognaise au bœuf de Nouvelle-Aquitaine ou encore des spaghetti veggie ai potimarron, carotte, lentille et lait de coco. Le soir, on opte pour les macaroni aux légumes du soleil, avec notamment des carottes des Landes et du maïs d’Aquitaine, sans oublier les délicieux cappelletti aubergine, ricotta et sauce tomate. Une nouvelle étape de gourmandise et d’autonomie qui régale tous les sens !

Lasagnes : 2,69€, Macaroni : 2,88€, plein d’autres recettes

Découvrir les repas Babybio dès 15 mois

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