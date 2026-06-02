L'équipe Paris ZigZag

Vincent Dupuis
Fondateur & CEO
Son coin de ParisProfiter des quais de Seine autour du pont Alexandre III quand le soleil se couche
Lancé en 2011 par des passionnés de Paris qui voulaient partager leurs bons plans, Paris ZigZag est devenu la référence du Paris insolite et secret.
Chasseurs de bons plans, rédacteurs, vidéastes… : d’années en années, la famille Zigzag s’agrandit.
Que vous tombiez sur notre site pour la première fois, ou que vous nous suiviez depuis le début, venez vivre votre aventure urbaine en consultant notre site internet, notre compte Instagram, compte Tiktok ou Youtube.
Pour nous écrire, c’est ici : contact@pariszigzag.fr
Et pour les partenariats : david@pariszigzag.fr
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Et n’oubliez pas que « Paris est une fête » (ce n’est pas de nous, mais d’Hemingway…)
Fondateur & CEO
Son coin de ParisProfiter des quais de Seine autour du pont Alexandre III quand le soleil se couche
Directeur commercial
david@pariszigzag.fr
06 95 07 09 08
Son coin de ParisDécouvrir les meilleurs restaurants asiatiques rue Sainte-Anne
Commercial
vadim@pariszigzag.fr
06 99 19 74 19
Son coin de ParisSe balader dans le Quartier latin et ses petites ruelles
Commerciale
gaelle.tollu@pariszigzag.fr
06 98 96 99 62
Son coin de ParisManger des pâtes bolognaise chez le Belge, sur des nappes fleuries en plastique, face à la mer
Commercial
morgan@pariszigzag.fr
06 58 03 35 13
Son coin de ParisMarcher au bord de la Seine au coucher du soleil
Commercial
simon@pariszigzag.fr
06 33 66 84 76
Son coin de ParisCourir au Jardin des Tuileries
Commerciale — Rennes
audrey@pariszigzag.fr
06 82 14 64 20
Son coin de ParisManger une galette post marché des Lices à la terrasse du Vieux Saint-Étienne
Commerciale — Bordeaux
Adresse à compléter
Son coin de ParisMarcher et admirer l'architecture
Commerciale
Adresse à compléter
Son coin de ParisFlâner dans les différents arrondissements et découvrir de nouveaux endroits
Rédactrice en chef, vidéaste & journaliste tourisme
Son coin de ParisFlâner au hasard des rues et s'émerveiller sans cesse
Responsable partenariats & journaliste culture
Son coin de ParisDécouvrir les expos les plus niches de la ville
Office Manager & relecture
Son coin de ParisFlâner dans la ville comme une vraie touriste
Journaliste food & voyage, vidéaste
Son coin de ParisAdmirer le chevet de Notre-Dame depuis le Pont de la Tournelle
Journaliste culture & art
Son coin de ParisSe promener dans les rues anciennes du quartier de Plaisance
Journaliste Histoire & insolite
Son coin de ParisSe promener le long de la coulée verte du 12e, pour finir par trinquer rue de Lappe
Journaliste culture & théâtre
Son coin de ParisLire un livre au soleil aux Buttes-Chaumont (et finir au Rosa Bonheur)
Vidéaste & rédactrice — Paris
Son coin de ParisManger une glace le long du Canal Saint-Martin
Vidéaste & rédactrice — Paris & Marseille
Son coin de ParisFaire une rando dans le parc Pastré
Vidéaste & rédactrice — Rennes
Son coin de ParisSe balader le long des prairies Saint-Martin
Vidéaste & rédactrice — Bordeaux
Son coin de ParisFlâner au Jardin Public
Vidéaste & rédactrice — Lille
Son coin de ParisBoire un jus de tomate autour du parc Jean-Baptiste Lebas et prendre le soleil à St So
Vidéaste & rédactrice — Lyon
Son coin de ParisBoire un café avec une pâtisserie dans les pentes de la Croix-Rousse