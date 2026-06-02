Que faire à Paris ? Toutes nos idées de sorties ! Que faire à Paris ? Toutes nos idées de sorties !

L'équipe Paris ZigZag

Lancé en 2011 par des passionnés de Paris qui voulaient partager leurs bons plans, Paris ZigZag est devenu la référence du Paris insolite et secret.
Chasseurs de bons plans, rédacteurs, vidéastes… : d’années en années, la famille Zigzag s’agrandit.
Que vous tombiez sur notre site pour la première fois, ou que vous nous suiviez depuis le début, venez vivre votre aventure urbaine en consultant notre site internet, notre compte Instagram, compte Tiktok ou Youtube.
Pour nous écrire, c’est ici : contact@pariszigzag.fr
Et pour les partenariats : david@pariszigzag.fr

Retrouvez ici notre charte éditoriale.
Et n’oubliez pas que « Paris est une fête » (ce n’est pas de nous, mais d’Hemingway…)

Direction

Vincent Dupuis

Vincent Dupuis

Fondateur & CEO

vincent@pariszigzag.fr

Son coin de ParisProfiter des quais de Seine autour du pont Alexandre III quand le soleil se couche

L'équipe commerciale

Émilie

Émilie

Commerciale — Bordeaux

Adresse à compléter

Son coin de ParisMarcher et admirer l'architecture

Patricia

Patricia

Commerciale

Adresse à compléter

Son coin de ParisFlâner dans les différents arrondissements et découvrir de nouveaux endroits

Les rédacteurs de Paris

Mélina

Mélina

Rédactrice en chef, vidéaste & journaliste tourisme

mymelina@gmail.com

Son coin de ParisFlâner au hasard des rues et s'émerveiller sans cesse

Camille

Camille

Responsable partenariats & journaliste culture

camille@pariszigzag.fr

Son coin de ParisDécouvrir les expos les plus niches de la ville

Aurélie

Aurélie

Office Manager & relecture

aurelie@pariszigzag.fr

Son coin de ParisFlâner dans la ville comme une vraie touriste

Axelle

Axelle

Journaliste food & voyage, vidéaste

axelle@pariszigzag.fr

Son coin de ParisAdmirer le chevet de Notre-Dame depuis le Pont de la Tournelle

Romane

Romane

Journaliste culture & art

fraysse.r@hotmail.fr

Son coin de ParisSe promener dans les rues anciennes du quartier de Plaisance

Andréa

Andréa

Journaliste Histoire & insolite

andrea.pariszigzag@gmail.com

Son coin de ParisSe promener le long de la coulée verte du 12e, pour finir par trinquer rue de Lappe

Julien Rondet

Julien Rondet

Journaliste culture & théâtre

julien.rondet@pariszigzag.fr

Son coin de ParisLire un livre au soleil aux Buttes-Chaumont (et finir au Rosa Bonheur)

Les vidéastes & rédactrices des villes

Eulalie

Eulalie

Vidéaste & rédactrice — Paris

eulalie@pariszigzag.fr

Son coin de ParisManger une glace le long du Canal Saint-Martin

Shirley

Shirley

Vidéaste & rédactrice — Paris & Marseille

shirley@pariszigzag.fr

Son coin de ParisFaire une rando dans le parc Pastré

Élisa

Élisa

Vidéaste & rédactrice — Rennes

elisagoudou35@gmail.com

Son coin de ParisSe balader le long des prairies Saint-Martin

Juliette

Juliette

Vidéaste & rédactrice — Lille

dasilva.juliette@icloud.com

Son coin de ParisBoire un jus de tomate autour du parc Jean-Baptiste Lebas et prendre le soleil à St So

Laura-Li

Laura-Li

Vidéaste & rédactrice — Lyon

laurali.rebaud@gmail.com

Son coin de ParisBoire un café avec une pâtisserie dans les pentes de la Croix-Rousse