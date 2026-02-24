Quel est ce nouveau bâtiment XXL en forme de malle sur les Champs-Elysées ?

L’avenue la plus célèbre du monde voit s’élever un bâtiment inédit : une spectaculaire mallette géante signée Louis Vuitton. En 2026, la Maison ouvrira son tout premier hôtel au 103–111 avenue des Champs-Élysées, en plein cœur de Paris. Un projet monumental porté par LVMH, qui promet de redessiner les contours du luxe à la parisienne. Voici tout ce que l’on sait déjà…

Une première mondiale très attendue

Ce sera une première mondiale très attendue : le tout premier hôtel au monde signé Louis Vuitton. Avec cette ouverture prévue en 2026, la Maison renforce son ancrage historique sur l’Avenue des Champs-Élysées, où elle a déjà multiplié ces dernières années expériences éphémères, restaurants et expositions, tout en confirmant plus que jamais le statut de Paris comme capitale mondiale du luxe et de l’hôtellerie haut de gamme. Plus qu’un simple hôtel, ce projet se veut un véritable manifeste du luxe contemporain : un lieu pensé comme une expérience globale mêlant mode, art, hospitalité, gastronomie et bien-être, fidèle à l’ADN de la Maison, et qui s’annonce déjà comme l’un des événements les plus marquants de 2026 dans le paysage parisien.

Un siècle de prestige sur les Champs-Élysées

Le décor ? Un immeuble Art déco au passé particulièrement riche, édifié à l’initiative de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits lors de l’Exposition universelle de 1900, avant de devenir, plus d’un siècle plus tard, le siège parisien de HSBC pendant près de vingt ans. Après avoir été dissimulé derrière une spectaculaire toile siglée Dior laissant présager l’arrivée d’un nouveau flagship, c’est finalement Louis Vuitton qui s’apprête à investir les lieux avec la toute première adresse de son complexe hôtelier, confiée à l’agence d’architecture franco-uruguayenne Barthélémy Griño, installée à Paris. Un choix loin d’être anodin : cet immeuble emblématique de l’Avenue des Champs-Élysées incarne à lui seul plus d’un siècle de raffinement, de voyages et de prestige. Un héritage en parfaite résonance avec l’ADN malletier de la Maison, née dans l’univers du voyage. Derrière la façade restaurée, le projet promet d’orchestrer un dialogue subtil entre respect patrimonial et modernité assumée : volumes historiques sublimés, matériaux nobles magnifiés, espaces intérieurs repensés pour conjuguer mémoire du lieu et vision contemporaine du luxe. Un écrin chargé d’histoire, résolument tourné vers 2026.

Un spa XXL de 1 500 m² au sous-sol !

Impressionnant par son ampleur, le bâtiment s’étendra sur plus de 6 000 m² et s’imposera comme un véritable temple du lifestyle où se mêleront boutiques, salons d’exposition, espaces d’expériences immersives et, bien sûr, un hôtel ultra-exclusif. Côté hébergement, la confidentialité sera de mise : seulement dix suites, toutes haut de gamme, dont trois duplex et un triplex spectaculaire offrant une vue panoramique sur les toits de Paris. Une adresse pensée pour une poignée de privilégiés. Les 5e et 6e étages abriteront un restaurant de prestige avec terrasse fleurie, accessible directement depuis les chambres, promettant des petits-déjeuners avec vue sur les Champs-Élysées. Les hôtes bénéficieront également d’une entrée exclusive rue de Bassano, à l’écart de l’effervescence de l’avenue. Enfin, sous terre, le projet dévoilera un spa monumental de 1 500 m² avec bassin de nage, cabines de soins et espaces fitness : un véritable écrin de bien-être niché au cœur du Triangle d’Or.

Premier hôtel Louis Vuitton au monde, décor iconique apportant un nouveau souffle à cette avenue mythique, spa monumental… Ce projet pharaonique s’annonce déjà comme l’un des symboles majeurs du luxe contemporain. Reste désormais à patienter jusqu’à l’annonce officielle de la date d’ouverture pour découvrir cette nouvelle adresse d’exception au cœur des Champs-Élysées.

Hôtel Louis Vuitton, 103–111 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris