Parc Montsouris : l’histoire de son palais-observatoire disparu

Vous doutiez-vous qu’un palais s’était dressé au cœur du parc Montsouris, dans le 14e arrondissement ? Au XIXème siècle, Paris fit briller la superbe d’une partie de la résidence du palais de la Bey de Tunis, sans que les Parisiens n’aient à y voyager. Cette merveille d’architecture tunisienne a été construite lors de l’exposition universelle de 1867.

Le parc Montsouris

Le parc Montsouris a vu le jour lors des travaux d’Haussmann. Napoléon III souhaitait que les Parisiens puissent profiter de parcs arborés et d’espaces de détente et de loisirs. Inauguré en 1869, le parc Montsouris est progressivement devenu un incontournable. C’est pour cette raison que le palais du Bardo, y a trouvé refuge. Son premier architecte était Alfred Chapon. Après son exposition, il a été racheté et a dû être remonté au parc Montsouris. Cette fois : le célèbre architecte Gabriel Davioud s’en est chargé.

Une histoire parisienne

« Davioud » est un nom que nous connaissons tous. C’est grâce à lui que nous devons la beauté du Paris d’aujourd’hui. Davioud a toujours été étroitement lié aux travaux du Baron Haussmann, et partageait son style visuel : façades monumentales et harmonieuses, détails sculptés, ornementations. Surtout, Davioud est aujourd’hui reconnu pour une idée qui le rendra pionnier de son genre : il cherchera à améliorer le quotidien des Parisiens. Les bancs, les lampadaires, les grilles : tous ces détails qui embellissent Paris depuis plus d’un siècle, nous les devons à cet architecte. Parmi ses créations les plus connues, nous pouvons citer la fontaine Saint-Michel (1860), ou encore le théâtre du Châtelet (1862). Malheureusement, son palais situé au parc Montsouris n’aura pas survécu au temps, mais nous connaissons son histoire.

Le palais-observatoire

Ce magnifique palais qui permettait de voyager au sein même du parc Montsouris portait des ornements hispano-mauresques. Salles au décor fastes, patio central… Toutes ses installations étaient faites pour évoquer l’Afrique du Nord, qui symbolisait le « fantasme de l’exotisme » à l’époque. Le palais du Bardo était également décoré de coupoles, qui le rendaient unique dans le paysage parisien. Ajoutez à cela des fontaines gigantesques, des tuiles vertes… On nommait littéralement ce bâtiment « la curiosité exotique ».

Le palais du Bardo devait servir de logement personnel aux salariés de l’Observatoire de Paris. Mais seulement trois ans plus tard, le siège de Paris (1870) et la Commune (1871), ne lui feront pas de cadeaux. Fort heureusement, il fut restauré et eu l’opportunité de la seconde vie qu’on lui désirait : devenir l’observatoire météorologique de Paris. Jusqu’en 1886, donc durant plus de dix ans, le palais Bardo continua d’être une curiosité et une carte postale parisienne, dont il reste les traces. Il devint ensuite un service spécifique se consacrant à l’étude des eaux des cimetières de Paris et de la plaine de Gennevilliers… Les transformations de poste se sont alors multipliées. En 1893, on y trouvait un service d’analyses chimiques et bactériologiques.

La fin du XXème siècle ne lui fut pas clémente. En 1974, il fut évacué et laissé à l’abandon. Puisqu’il s’agissait à l’origine d’un bâtiment provisoire, il se dégrada rapidement. Dernier rebondissement : le gouvernement tunisien le racheta et le rénova. Le palais du Bardo aurait pu encore exister, sans compter un incendie qui le ravagea totalement, en 1991.

Si les bâtiments survivants de l’exposition universelle vous fascinent, sachez que certains ont survécu ! Nous pensons notamment au Pavillon des Indes de Courbevoie. Même s’il avait été construit pour ne pas durer, le XXIe siècle, et de nombreux travaux de restaurations, lui ont été favorables. Quant au parc Montsouris, vous pouvez toujours vous y rendre, afin de profiter du retour des beaux jours.

Parc Montsouris, 2 Rue Gazan, 75014 Paris

Cité Universitaire RER B, Alésia M4

Photo à la une : Palais du Bardo © Carte postale de Paris