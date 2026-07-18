Cette île à moins de 2h de Paris abrite deux des rares Zones Bleues du monde : notre guide pour la découvrir

Des plages aux eaux turquoise, des villages authentiques, une gastronomie réputée pour ses bienfaits et deux Zones Bleues (sur les six que compte le monde !)… La Sardaigne figure parmi les destinations les plus fascinantes d’Europe. À moins de 2h de vol de Paris, nous vous emmenons à la découverte du nord de l’île, entre paysages préservés et adresses de charme pour en profiter pleinement.

Une île où l’on vit plus longtemps à 2h de Paris

Les « Zones Bleues » sont ces régions où l’on trouve de nombreux centenaires, qui vivent plus longtemps en bonne santé grâce à un mode de vie particulier : il n’y en a que six dans le monde, dont deux en Sardaigne. Parmi elles, nous nous sommes intéressés à Arzachena au nord de l’île, qui a officiellement rejoint cette liste très fermée en 2025. Réputée pour ses paysages de granit, ses vignobles et son fort esprit communautaire, elle a été distinguée pour la longévité de ses habitants.

Quel est son secret ? Une alimentation méditerranéenne, une vie sociale riche et beaucoup de temps passé en plein air ! Ceci explique peut-être l’intérêt grandissant des voyageurs pour le nord de la Sardaigne, qui viennent autant chercher des plages paradisiaques qu’un véritable art de vivre…

Où séjourner pour découvrir le nord de la Sardaigne ?

Pour explorer cette partie de l’île, les établissements du groupe Delphina Hotels & Resorts – créé par une famille sarde il y a plus de 30 ans – sont le point de chute idéal. Les 8 adresses sont réparties entre la Gallura, la Costa Rossa et les environs de l’archipel de La Maddalena, et elles ont toutes un point commun : elles sont implantées au cœur de sites naturels remarquables, à proximité des plus belles plages du nord de la Sardaigne, et mettent en avant une hospitalité profondément ancrée dans la culture locale.

Pour les familles, direction Le Dune Resort & SPA à Badesi. Installé le long d’une immense plage de sable, il fonctionne comme un véritable petit village de vacances avec plusieurs piscines, dix restaurants, de nombreux équipements sportifs et un vaste espace entièrement consacré aux enfants. Ce « Villaggio Fantasia » propose des ateliers créatifs, un potager pédagogique (qui fournit tous les hôtels du groupe), une mini-ferme, une volière et des activités en plein air. Pour les gourmands, impossible de passer à côté de la spaghetteria Il Tramonto pour goûter les pâtes locales, avec vue sur la mer.

Si vous êtes plutôt en quête de calme, rendez-vous à l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA, sur les hauteurs du golfe de l’Asinara. On craque pour ses terrasses dominant la Grande Bleue, son centre de thalassothérapie qui compte parmi les références de la région, sa piscine à l’eau de mer, ses chambres parfaitement intégrées au paysage, et ses bonnes tables. Lorsque le coucher de soleil inonde l’horizon, on y vit la véritable dolce vita à la sarde. C’est aussi un excellent point de départ pour explorer la magnifique Costa Rossa.

Pour les séjours en couple, l’Hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA à Isola Rossa séduit par son atmosphère intimiste et romantique : c’est l’endroit parfait pour une lune de miel. On aime son restaurant perché, son bar avec des concerts live, et sa vue imprenable sur les falaises rouges de la Costa Rossa. Cette année, il inaugure également la Villa Elicriso, une élégante demeure avec piscine privée pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. Dotée d’une vaste terrasse panoramique, et donnant accès à tous les services de l’hôtel, elle offre une alternative haut de gamme pour les petits groupes.

Quant au Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA situé à Santa Teresa Gallura, il figure parmi les plus beaux établissements du nord de la Sardaigne. Le domaine s’étend sur plus de 28 hectares de maquis méditerranéen, avec près de 1,7 km de littoral, des plages de sable blanc et une vue magique sur les îles du parc national de l’archipel de La Maddalena que vous pouvez visiter en bateau depuis l’hôtel. Au sommet, la penthouse avec sa piscine privée est le lieu le plus impressionnant du resort : toutes les pièces ont vue sur la mer… même les toilettes ! L’établissement fête d’ailleurs ses 20 ans sous l’enseigne Delphina en 2026. Au fil des années, il s’est imposé comme l’un des éco-resorts de référence en Europe, récompensé à plusieurs reprises pour sa démarche environnementale et la qualité de son offre bien-être.

Chaque établissement a son identité propre mais ils partagent tous une même philosophie : valoriser la gastronomie sarde, privilégier les producteurs locaux, préserver les paysages et proposer un tourisme plus responsable. Un engagement récompensé par la certification internationale Green Key, obtenue par l’ensemble des hôtels du groupe.



Une destination parmi les meilleures du monde en 2026

On peut dire qu’en ce moment tous les regards sont rivés sur la Sardaigne. Pour la première fois, Lonely Planet l’a intégrée dans son classement Best in Travel 2026, qui recense les 25 destinations incontournables de l’année. Le guide met notamment en avant la diversité de ses paysages, son patrimoine archéologique exceptionnel, ses activités de pleine nature et ses côtes préservées.

Autre actualité : les Domus de Janas, mystérieuses tombes creusées dans la roche il y a plusieurs milliers d’années et surnommées les « maisons des fées », ont été inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2025. Plus de 3500 de ces monuments sont répartis sur l’île ! La Sardaigne séduit aussi le cinéma. Après La Petite Sirène, Disney est revenu pour tourner Star Wars : Starfighter, attendu en 2027, avec les splendides paysages de la Costa Rossa, entre Li Cossi et Isola Rossa, comme toile de fond dans plusieurs scènes du film. Falaises de granit rouge, mer turquoise et criques sauvages offrent en effet un décor particulièrement spectaculaire.



Une île facile d’accès depuis la France

Rejoindre le nord de la Sardaigne est vraiment simple. De nombreux vols directs relient Olbia à Paris en 1h50, mais aussi à Lille, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux ou encore Brest en environ 2h, ce qui en fait une destination idéale pour un grand week-end comme pour des vacances plus longues. Des établissements Delphina aux criques sauvages de la Costa Rossa, en passant par l’archipel de La Maddalena ou les villages de la Gallura, cette région invite à vivre l’île autrement… loin du tourisme de masse et au plus près de son identité !



Découvrez toutes les adresses des hôtels Delphina et réservez un séjour sur leur site officiel

Crédit photo de une : Capo d’Orso © Delphina