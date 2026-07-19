Giethoorn : ce village sans route surnommé la « Venise des Pays-Bas »

Nous sommes dans la campagne des Pays-Bas, à Giethnoorn. Le parc naturel de Weeribben-Wieden protège cette « Venise du Nord ». Situé à 1h20 d’Amsterdam, ce village unique vous réserve bien d’autres surprises. Prenons le large !

Découvrez Giethoorn : une pépite méconnue

Giethoorn est certes un village sans route, mais ce n’est pas uniquement grâce à cela qu’il est célèbre dans les Pays-Bas et dans le monde ! Son histoire reste amusante, et unique : c’est au XIIIe siècle qu’il a été fondé. Ses premiers habitants étaient des fermiers, et c’est parce qu’ils auraient découvert des cornes appartenant à des chèvres sauvages qu’ils auraient littéralement nommé ce lieu « corne de chèvre », donc « Geytenhoren », qui est devenu « Giethoorn ». D’ailleurs, les pauvres animaux seraient morts après une inondation. Notez que cette zone était marécageuse et instable. Lorsque les premiers habitants choisissent de s’installer ici, ils découvrent un sol rempli de tourbe. À l’époque, c’est un véritable trésor qui sert à se réchauffer. Alors, pendant des siècles, les habitants extraient ce matériau et finissent par créer des fosses gigantesques. Région marécageuse oblige : ces fosses se sont alors remplies d’eau. C’est ainsi que sont nés les canaux de Giethoorn !

L’histoire de cette commune sans route des Pays-Bas n’en est que plus originale : l’eau s’est installée dans les « canaux » car les habitants n’ont cessé de creuser durant des siècles pour un tout autre objectif. D’ailleurs, vous pourrez admirer les magnifiques toits de chaume de ces maisons. Ils sont érigés à la main, par des passionnés. Le chaume est fait à partir de roseaux récoltés à la fin de l’hiver : c’est un savoir-faire qui se perd ! Alors choisir Giethoorn pour admirer son architecture, c’est aussi préserver cette technique ancestrale à sa manière.

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Le village sans route

Ce village à 1h20 d’Amsterdam est étendu sur le canal de Dorpsgracht, qui mesure près de 7 km. Lorsqu’on vous dit qu’il s’agit d’un village sans route, nous n’exagérons pas : Giethoorn est inaccessible en voiture. En revanche, hormis le bateau, vous pouvez y déambuler à vélo, ou à pied, car plein de petits ponts relient les îlots entre eux. Clairement, à Giethoorn, vous adorerez le silence qu’offre ce paysage sans engins motorisés. Il s’agit d’un réel havre de paix qui n’a pas perdu de sa superbe au fil des siècles.

Venise des Pays-Bas

Mais alors, une question s’impose ! Pourquoi retrouve-t-on autant de villages « sur l’eau » dans le nord de l’Europe ? Eh bien, nous avons plusieurs réponses !

Les Pays-Bas sont très plats, ils culminent à quelques dizaines de mètres seulement. Alors l’eau s’écoule lentement : ce qui est parfait pour des villages à canaux. Puis, jadis, le nord des Pays-Bas était littéralement un ancien marais. On y trouvait aussi des champs entiers de roseaux, qui ont fait le bonheur des toits de chaume. Sans parler de la tourbe : ce trésor dont les travailleurs avaient grand besoin. Clairement, l’eau était omniprésente, alors autant vivre avec. Surtout, les canaux étaient considérés comme les « autoroutes » de l’époque. Avant le train, on transportait des marchandises par bateau et cela demandait beaucoup moins d’efforts !

Un parfait exemple français serait nul autre que les hortillonnages d’Amiens. Pour travailler, les maraîchers ont creusé plein de petits canaux. Si vous aimez ce type de villages, on vous conseille de poursuivre votre découverte avec Damme, près de Bruges, et Spreewald, en Allemagne ! Citer Venise aurait été trop facile, mais nous osons cette prétérition, à condition que vous commenciez par Giethoorn !

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Voir cette publication sur Instagram 33K likes, 401 comments – butnomatter.theroadislife le September 23, 2025: "This is Giethoorn, a village in the Netherlands where the only means of transport is by boat 🛶 This makes this village quiet and unspoilt and very peaceful. Would you like to take a boat trip there? 🇳🇱 📍Giethoorn, Nether…

Giethoorn, 2700, Pays-Bas

Photo à la une : Giethoorn, ses canaux et ses belles maisons aux toits de chaume © Vijesh Kumar Raju, National Geographic