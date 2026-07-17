Les 10 expositions à ne surtout pas manquer cet été en France

Cet été, les amateurs de culture ont de quoi remplir leur agenda ! De Paris à Angoulême, les musées et lieux d’exposition dévoilent une programmation aussi riche qu’éclectique. De l’exposition engagée LGBTQomics – Lettres d’amour à la bande dessinée à l’univers fascinant de Toutankhamon, en passant par la photographie, la mode, Pokémon ou encore les dinosaures, il y en a pour tous les goûts. Voici notre sélection des expositions incontournables à découvrir cet été en France.

1. LGBTQomics – Lettres d’amour à la bande dessinée

Et si vous découvriez une autre histoire de la bande dessinée ? Présentée au Musée de la bande dessinée à Angoulême, LGBTQomics – Lettres d’amour à la bande dessinée met en lumière les artistes LGBTQIA+ qui ont longtemps évolué en marge du neuvième art. À travers une centaine de planches originales, dessins et archives, le parcours retrace l’évolution des représentations queer, des combats, des amours, des désirs et des engagements qui ont façonné la BD du XXᵉ siècle à aujourd’hui. Une exposition touchante, colorée et résolument contemporaine, qui offre un regard inédit sur un pan méconnu de l’histoire de la bande dessinée.

LGBTQomics – Lettres d’amour à la bande dessinée

Le Musée de la bande dessinée, Quai de la Charente 16000 Angoulême

Jusqu’au 21 mars 2027

2. Toutankhamon : son Tombeau et ses Trésors

Avis aux passionnés d’histoire : le célèbre pharaon fait son grand retour à Paris ! Jusqu’au 6 septembre, Paris Expo Porte de Versailles accueille Toutankhamon : son Tombeau et ses Trésors, une exposition immersive réunissant plus de 1 000 répliques des objets découverts dans la tombe du jeune roi par Howard Carter en 1922. Du mythique masque funéraire aux bijoux, statues et mobilier, chaque pièce a été reproduite avec une remarquable fidélité scientifique. La visite se prolonge grâce à un spectacle immersif à 360°, une expérience en réalité virtuelle et un audioguide gratuit qui plongent les visiteurs au cœur de l’Égypte antique. Une expérience spectaculaire qui séduira autant les curieux que les passionnés d’archéologie.

Toutankhamon : son Tombeau et ses Trésors

Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Jusqu’au 6 septembre 2026

3. Fragile Beauté. Photographies de la collection d’Elton John

Le Jeu de Paume dévoile une partie de l’impressionnante collection photographique de Sir Elton John et David Furnish, constituée depuis plus de trente ans et riche de plus de 7 000 œuvres. Intitulée Fragile Beauté, l’exposition réunit des clichés emblématiques de la photographie moderne et contemporaine, signés par de grands noms comme Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Irving Penn, Nan Goldin ou encore Ai Weiwei. Organisé autour de cinq thématiques : désir, mode, célébrités ou photojournalisme, le parcours explore avec sensibilité les notions de force et de vulnérabilité, et s’achève par une spectaculaire installation de 149 tirages de Nan Goldin. L’expo photo incontournable de l’été !

Fragile Beauté. Photographies de la collection d’Elton John

Jeu de Paume, 1 Place de la Concorde 75001 Paris

Jusqu’au 27 septembre 2026

4. Bonnes Mères

Et si la maternité se racontait autrement ? Avec Bonnes Mères, le Mucem à Marseille propose une exposition immersive qui explore plus de 4 000 ans d’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Entre déesses antiques, figures religieuses, œuvres contemporaines et témoignages intimes, le parcours interroge les représentations de la maternité, les injonctions qui l’entourent et la diversité des expériences maternelles. Une exposition sensible et engagée qui invite à porter un regard nouveau sur un sujet universel.

Bonnes Mères

Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille

Jusqu’au 31 août 2026

5. Gianni Versace Retrospective

Paillettes, imprimés baroques, silhouettes iconiques… Le Musée Maillol consacre une grande rétrospective au génial créateur italien. Plus qu’une simple exposition de mode, ce parcours retrace l’univers flamboyant de Gianni Versace, son influence sur la pop culture et son incroyable héritage dans l’histoire de la haute couture.

Gianni Versace Retrospective

Musée Maillol, 59-61 Rue de Grenelle 75007 Paris

Jusqu’au 6 septembre 2026

5. We Are [Still] Here

Deux ans après le succès de We Are Here, le Petit Palais poursuit son dialogue entre patrimoine et art urbain avec We Are [Still] Here. Orchestrée par le commissaire Mehdi Ben Cheikh, cette nouvelle édition réunit plus de 70 artistes français et internationaux et près de 200 œuvres. Installations, peintures, vidéos et sculptures investissent les espaces du musée, aux côtés des créations de Seth et Inti désormais intégrées aux collections. D’Invader à Shepard Fairey, en passant par Miss Van, Add Fuel ou eL Seed, cette exposition célèbre toute la richesse et la diversité du street art contemporain dans un parcours spectaculaire et engagé.

We Are [Still] Here

Petit Palais, Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Jusqu’au

6. Monet au Havre

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, le MuMa du Havre consacre une grande exposition aux débuts du maître de l’impressionnisme. Présentée dans le cadre des célébrations Monet 2026 et du festival Normandie Impressionniste, Monet au Havre réunit près de 80 œuvres (peintures, dessins et photographies), dont de nombreux inédits. Un parcours riche en découvertes qui retrace les années de formation de l’artiste dans la cité portuaire et révèle la naissance de son style devenu l’un des plus emblématiques de l’histoire de l’art.

Monet au Havre

Musée d’Art moderne André-Malraux, 2 Bd Clemenceau 76600 Le Havre

Jusqu’au 27 septembre 2026

7. Admirez-les tous ! Une exposition hommage à Pokémon

Avis aux dresseurs de tous âges : Pokémon s’invite à Paris dans une exposition entièrement dédiée à l’univers imaginé il y a près de trente ans. Illustrations, objets collectors, installations immersives et surprises attendent les visiteurs dans un parcours ludique et nostalgique. Une sortie famille à ne pas manquer !

Admirez les tous ! Une exposition hommage à Pokémon

Musée en herbe, 23 rue de l’Arbre-Sec 75001 Paris

Jusqu’au 31 décembre 2026

8. Simulacres

Aux Magasins Généraux, l’exposition collective gratuite Simulacres interroge notre rapport aux images à l’heure où la frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus floue. Commissariée par Anna Labouze et Keimis Henni, elle réunit des œuvres qui explorent les notions d’illusion, de mimétisme et de simulation, des procédés artisanaux aux technologies les plus avancées. Hyperréalisme, jeux perceptifs, images numériques ou encore intelligence artificielle : autant de pratiques qui viennent troubler notre perception du réel. Une exposition fascinante qui questionne notre capacité à distinguer, encore aujourd’hui, ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas.

Simulacres

Magasins Généraux, 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

Jusqu’au 27 septembre 2026

9. Toulouse-Lautrec. Créateur d’icônes

Au Caumont-Centre d’Art à Aix-en-Provence, l’exposition Toulouse-Lautrec. Créateur d’icônes plonge dans l’univers foisonnant de la fin du XIXᵉ siècle, âge d’or de l’affiche artistique et de la vie montmartroise. À travers une centaine d’œuvres (peintures, affiches et lithographies), le parcours met en lumière la manière dont Henri de Toulouse-Lautrec a façonné une culture visuelle moderne, transformant figures célèbres et anonymes en icônes des cabarets, théâtres et nuits parisiennes. L’artiste capture l’esprit bohème de la Belle Époque dans un langage graphique novateur, marqué par des aplats de couleurs franches, une grande économie de moyens et une influence japonaise assumée. Une plongée vibrante dans l’un des univers les plus emblématiques de l’art moderne.

Toulouse-Lautrec. Créateur d’icônes

Caumont-Centre d’Art, 3 Rue Joseph Cabassol 13100 Aix-en-Provence

Jusqu’au 4 octobre 2026

10. Sur les traces des dinosaures

À partir du 16 juillet 2026, la Grande Galerie de l’Évolution à Paris vous embarque pour un voyage vertigineux de 140 millions d’années avec Sur les traces des dinosaures. Dans l’espace « Petite Galerie », l’exposition immersive plonge les visiteurs dans le quotidien des paléontologues sur un véritable chantier de fouilles, tout en dévoilant les découvertes majeures du site d’Angeac-Charente, l’un des plus riches d’Europe. Entre squelettes, reconstitutions, films et dispositifs interactifs, le parcours permet de mieux comprendre les environnements du Crétacé et les méthodes scientifiques utilisées pour étudier ces géants disparus. Une aventure qui séduira autant les enfants que les adultes.

Sur les traces des dinosaures

Grande Galerie de l’Evolution, 36 Rue Geoffroy-Saint-Hilaire 75005 Paris

À partir du 16 juillet 2026

Photo de couverture : Exposition LGBTQomics – Lettres d’amour à la bande dessinée ©JulietteJimenes

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