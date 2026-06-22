We are (still) here : 75 artistes urbains se mêlent aux collections du Petit Palais… et l’entrée est gratuite !

Après une première édition réussie, l’exposition « We are [still] here » revient dans au Petit Palais jusqu’au 20 septembre 2026. Au sein des collections permanentes du musée, 75 artistes urbains ont choisi de disséminer 200 oeuvres et de les faire dialoguer. La bonne nouvelle, c’est que la visite est gratuite pour tout le monde !

L’art urbain dialogue avec les collections

Deux ans après une première exposition d’art urbain au sein des collections permanentes du Petit Palais, un second opus démarre dès ce mois de juin 2026. Avec le titre annonciateur « We are [still] here », ce nouveau parcours accessible gratuitement relance un dialogue entre les oeuvres du musée et les 200 créations d’artistes français et internationaux présentées jusqu’au 20 septembre 2026. L’occasion de faire entrer l’art urbain dans le musée, et par la même occasion, de faire redécouvrir ses collections au public.

75 artistes internationaux

Une fois arrivé au Petit Palais, vous pouvez faire un tour dans les collections permanentes et partir à la recherche des différentes oeuvres urbaines qui se cachent parmi les collections. Certaines ne passent pas inaperçues, comme les toiles et sculptures de Seth où l’on retrouve son habituel personnage d’enfant au visage caché, tantôt assis en haut d’une pile de livres, tantôt s’envolant avec l’un d’eux dans les airs. De grandes céramiques peintes par Sun7 côtoient de petites toiles d’Hubert Robert, tandis que EvazéSir fait dialogue son allégorie du Refuge avec la fameuse Femme piquée par un serpent d’Auguste Clésinger.

Parmi les autres artistes français, on trouve également Invader, eL Seed, L’Atlas ou Jace, mais aussi d’autres créateurs de la scène internationale, comme Shepard Fairey, Swoon, D*Face, Tristan Eaton, Hera ou Hush. Le parcours vous fait déambuler dans les espaces permanents jusqu’à la salle Concorde, clou du spectacle présentant un ensemble d’oeuvres urbaines accrochées côte à côte sur les murs, à la manière des salons du XIXe siècle.

Une mise en lumière du musée des Beaux-Arts

On l’oublie souvent, mais le Petit Palais abrite le musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. C’est pour cela que ses collections permanentes sont accessibles gratuitement au public tout au long de l’année. Sur 5 000 m2, vous pourrez découvrir 1 300 peintures, sculptures, mobiliers, objets d’art et antiquités, dont certaines d’artistes reconnus, comme Pierre Paul Rubens, Jean Honoré Fragonard, Eugène Delacroix, Claude Monet ou Paul Cézanne. Le tout dans un très bel édifice conçu à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. L’exposition « We are [still] here » permet donc de (re)découvrir ces collections retraçant l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne.

We are [still] here

Petit Palais

8 avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Jusqu’au 20 septembre 2026

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