6 bibliothèques climatisées où lire et travailler au frais à Paris

Vous cherchez des espaces où lire et travailler au calme… mais aussi au frais ? Parmi les nombreuses bibliothèques parisiennes réparties dans chaque arrondissement, certaines vous accueillent dans des salles climatisées où vous pouvez feuilleter un livre, brancher votre ordi à une prise et avoir accès gratuitement au Wi-Fi. Voici six adresses où se rafraichir durant la journée.

1. La bibliothèque François-Mitterrand (13ᵉ)

L’une des premières bibliothèques à laquelle on pense est bien entendu la Bibliothèque nationale de France. Avec ses 54 000 m2 de salles de lecture, le site François-Miterrand est très convoité : il offre de nombreuses places de travail, a des espaces climatisés, dispose de WiFi et de prises électriques, et ce jusqu’à sa fermeture aux alentours de 20h… C’est donc un parfait refuge pour fuir les fortes chaleurs ! Mais si vous souhaitez vous y rendre, venez le plus tôt possible, car l’adresse est très fréquentée. Notez bien que vous devez prendre un billet du jour à 5 euros pour avoir accès à la bibliothèque dès l’ouverture, et que l’entrée des salles de lecture est ensuite gratuite de 17 h à 20 h.

Quai François-Mauriac, 75013 Paris

Lundi : 14 h – 20 h

Mardi à samedi : 9 h – 20 h

Dimanche : 13 h – 19 h

2. La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (2ᵉ)

La bibliothèque de l’INHA est parfaite pour travailler dans des espaces calmes, climatisés, avec un accès Wi-Fi. Celle-ci est installée dans la somptueuse salle Labrouste, chef-d’œuvre du XIXᵉ siècle qui est une vraie prouesse architecturale, puisqu’elle est dotée de neuf coupoles en faïence blanche reposant seulement sur de fines colonnes en fonte. Le cadre est donc un univers en soi. Ouverts jusqu’à 18h30, ses espaces sont toutefois réservés aux personnes majeures justifiant d’un projet d’étude, de recherche ou de documentation, après une inscription gratuite à l’accueil.

58 rue de Richelieu, 75002 Paris

Lundi : 14 h – 19 h 30

Mardi à vendredi : 9 h – 19 h 30

Samedi : 9 h – 18 h 30



3. La Bibliothèque publique d’information (12e)

Si le centre Pompidou a fermé ses portes pour cinq années de travaux, la Bibliothèque publique d’information a déménagé dans le 12e arrondissement de Paris dans des espaces de lecture toujours aussi grands. Son très grand avantage est d’être accessible gratuitement et sans inscription préalable. Des centaines de places de travail vous y attendent, avec un accès WiFi, des prises électriques, des postes informatiques et une très bonne climatisation. Ouverte tous les jours, exceptée le mardi, elle vous accueille en plus jusqu’à 22h ! De quoi y passer des journées entières.

40 avenue des Terroirs de France, 75012 Paris

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 12 h – 22 h

Samedi et dimanche : 11 h – 22 h

4. La biblitohèque Benoîte-Groult (14e)

Depuis 2019, la toute neuve bibliothèque Benoîte Groult est installée à deux pas de la gare Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris. Étendues sur près de 600 m2, ses salles climatisées proposent aussi de grandes tables de travail, un accès Wi-Fi et des prises électriques. Vous pourrez également y trouver un important fonds consacré aux langues et des espaces réservés aux animations pour les enfants. L’entrée est libre et gratuite, jusqu’à 18h en semaine, ce qui permet de passer une bonne partie de la journée au frais.

25 rue du Commandant René-Mouchotte, 75014 Paris

Mardi à vendredi : 13 h – 18 h

Samedi : 10 h – 13 h et 14 h – 18 h

5. La bibliothèque Marguerite-Yourcenar (15e)

Moins fréquentée par les Parisiens, la médiathèque Marguerite Yourcenar est pourtant un autre site très agréable pour travailler au frais. Celle-ci dispose de 165 places assises, dont 69 places spécifiquement dédiées au travail, équipées de prises électriques et d’un accès Wi-Fi gratuit. Et ce n’est pas tout, puisqu’elle possède aussi un auditorium, différents espaces de lecture, un jardin, et même de pianos en libre accès ! Le bâtiment moderne a quant à lui été conçu pour maintenir une température intérieure agréable en été comme en hiver. L’accès est gratuit pour tous jusqu’à 19h en semaine.

41 rue d’Alleray, 75015 Paris

Mardi à vendredi : 13 h – 19 h

Samedi : 10 h – 18 h

6. La médiathèque Marguerite Duras (20ᵉ)

Située au nord de Paris, la médiathèque Marguerite Duras est l’une des plus grandes au sein de la capitale. Elle dispose d’environ 350 places assises, dont 150 places de travail et 59 postes informatiques. Là aussi, en plus de profiter des espaces climatisés, vous pourrez avoir accès au Wi-Fi et aux prises électriques. Notez qu’elle abrite également une cafétéria pour faire une pause dans votre travail. L’accès est bien entendu gratuit, mais ses horaires peuvent être adaptés en période estivale. Pensez donc à vous informer sur le site de la Ville de Paris avant d’y faire un tour !

115 rue de Bagnolet, 75020 Paris

Mardi à samedi : 10 h – 15 h

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Image à la une : © Joséphine Brueder / Ville de Paris