Les cafés des musées de la Ville de Paris, une pause dans les jardins et monuments historiques

Sachez que les 14 musées de la Ville de Paris abritent des collections permanentes qui sont gratuites pour les visiteurs durant toute l’année ! Souvent installés dans des édifices classés monument historique, certains abritent aussi une terrasse de café dans leur cour intérieure, jardin fleuri ou atelier réaménagé. Voici six jolies adresses où faire une halte.

1. Le Café 1902 du Petit Palais

Caché dans le jardin intérieur du Petit Palais, le Café 1902 est entouré des colonnades du splendide péristyle datant de la Belle Époque et tout juste restauré ! Parmi les mosaïques, les bassins et les palmiers, les quelques tables permettent d’admirer l’architecture du monument historique tout en savourant un café ou un plat. Située à quelques pas de l’avenue des Champs-Élysées, cette terrasse paisible propose une carte avec des produits de saison et des pâtisseries maison. Et la bonne nouvelle, c’est que le lieu est accessible gratuitement, tout comme les collections permanentes du Petit Palais !

Petit Palais

Avenue Winston-Churchill, 75008 Paris

Du mardi au dimanche, 10h-18h

2. Les Petites Mains du Palais Galliera

À l’arrivée des beaux jours, le Palais Galliera ouvre son jardin au café-restaurant Les Petites Mains jusqu’à la fin de l’été. Située en face de la tour Eiffel, cette terrasse éphémère offre un lieu calme et ombragé avec une vue sur les sculptures et les fleurs du fameux musée de la Mode. Si vous restez un peu plus tard, vous pourrez aussi voir le coucher du soleil… Vous pourrez découvrir une cuisine aux inspirations méditerranéenne pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner (sur réservation) après une visite des collections. Et pour les jours de forte chaleur, vous pourrez vous rafraîchir grâce à la carte des cocktails, des thés glacés et des citronnades !

Palais Galliera

10 avenue Pierre-Iᵉʳ-de-Serbie, 75116 Paris

Du mardi au vendredi, 12h-14h30 et 19h30-22h

Samedi, 12h-16h et 19h30-22h

Dimanche, 12h-16h

3. Le Rhodia du musée Bourdelle

Installé au premier étage du musée Bourdelle, au-dessus du magnifique atelier d’Antoine Bourdelle, le Rhodia offre une vue privilégiée sur les deux jardins répartis de part et d’autre et ornés par les sculptures monumentales. À quelques pas du quartier de Montparnasse et de sa tour, ce restaurant caché nous ramène tout droit au XIXe siècle, dans les espaces où l’artiste sculptait la pierre. Sur les quelques tables en bois, on peut savourer une carte bio inspirée du Sud-Ouest, sa région natale, avec quelques influences d’Amérique du Sud. Le week-end, un brunch est aussi proposé avant de démarrer la visite du musée.

Musée Bourdelle

18 rue Antoine-Bourdelle, 75015 Paris

Du mardi au dimanche, 10h-17h30

Brunch le week-end, 11h30-16h

4. Le café Mulot de la Maison de Victor Hugo

Installé dans la cour pavée de l’ancienne maison de Victor Hugo, sur la place des Vosges, le café Mulot a pris place entre les façades historiques du Marais et les arcades de la plus ancienne place royale de Paris. Un environnement tout en élégance, où l’on peut boire un verre ou déjeuner au sein d’une cour fleurie. Rafraîchie par une fontaine, cette terrasse calme vous sert des salades, plats frais et pâtisseries, dont son célèbre kouglof. Une pause avant de découvrir les salons historiques du musée.

Maison de Victor Hugo

6 place des Vosges, 75004 Paris

Du mardi au dimanche, 10h-18h

5. Le café de la Maison de Balzac

Situé sur les hauteurs de Passy, dans l’ancienne maison de Balzac, ce café vitré est aménagé dans les jardins du musée, offrant une vue panoramique sur Paris et notamment la tour Eiffel. Un cadre romantique, dans lequel vivait autrefois l’écrivain de la Comédie humaine. Idéal pour lire un livre tout en dégustant des boissons chaudes, thés frais, pâtisseries et encas, loin de l’agitation de la ville. Attention toutefois à ne pas imiter Balzac, qui buvait jusqu’à 50 tasses de café par jour !

Maison de Balzac

47 rue Raynouard, 75016 Paris

Du mardi au dimanche, 10h-18h

6. Le café Au Bonheur du Jour du musée Cognacq-Jay

Dans l’hôtel particulier du musée Cognacq-Jay, le café Au Bonheur du Jour rend hommage à l’art de vivre du XVIIIe siècle. Installé dans une cour historique du Marais, il vous propose de faire une pause dans les jardins autour d’un café et d’une pâtisserie artisanale, ou bien de vous ravitailler avec une soupe, une salade ou des tartines, après avoir visité les collections consacrées au siècle des Lumières. Là aussi, l’entrée dans l’hôtel de Donon est gratuite, si vous souhaitez simplement profiter de la fraîcheur de sa terrasse intérieure.

Musée Cognacq-Jay

8 rue Elzévir, 75003 Paris

Du mardi au samedi, de 12h-18h

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Image à la une : Maison de Balzac – © Rose Bakery