Pourquoi tant de familles reviennent dans ce camping 5 étoiles depuis 50 ans

On vient une première fois pour la plage, puis on revient pour tout le reste : depuis 50 ans, Les Méditerranées voient grandir de nombreuses familles dans leur camping à Marseillan-Plage, et nous nous sommes rendus sur place pour comprendre pourquoi. Entre le cadre en bord de mer, un esprit chaleureux, le confort 5 étoiles, et les multiples activités proposées, cette adresse est devenue, pour beaucoup, le décor de leurs plus beaux souvenirs de vacances !

Une histoire de famille qui dure depuis 50 ans

Tout commence en 1976 lorsque la famille Bardou ouvre un camping à Marseillan-Plage baptisé le Charlemagne. À l’époque, ils imaginent un lieu simple où l’on vient profiter de la Méditerranée, retrouver ses proches et vivre dehors du matin au soir. 50 ans plus tard, cette adresse est devenue Les Méditerranées, un domaine qui rassemble trois campings 5 étoiles : Charlemagne, Nouvelle Floride et Beach Garden, toujours dirigé par la même famille, aujourd’hui représentée par Jean-Marc Bardou, le fils des fondateurs.

Cette fidélité à ses origines se ressent partout. Malgré ses 2000 emplacements et les milliers de vacanciers qui y séjournent chaque été, Les Méditerranées ont conservé cette atmosphère conviviale qui fait tout le charme du camping : les enfants qui se font des copains dès le premier jour, les voisins qui finissent par partager un apéritif, les soirées où tout le monde se retrouve en terrasse après une journée au soleil. C’est sans doute cette ambiance qui explique pourquoi tant de familles y reviennent, parfois depuis plusieurs générations.

Trois campings mais une seule destination

La véritable originalité des Méditerranées tient à son concept. Ici, réserver dans l’un des trois campings ne signifie pas rester dans un seul établissement. Tout est pensé pour circuler librement entre les trois univers. Le matin, vous pouvez profiter de la piscine du Charlemagne, déjeuner face à la mer au Beach Garden, passer l’après-midi au parc aquatique du Nouvelle Floride avant de terminer la soirée devant un spectacle dans l’un des trois campings. Une liberté assez rare qui donne davantage l’impression de séjourner dans une station balnéaire que dans un simple camping. À cela s’ajoute un privilège que beaucoup recherchent pendant les vacances : l’accès direct à la plage. Ici, pas besoin de prendre la voiture ni même de traverser une route. Quelques pas suffisent pour poser sa serviette sur le sable et profiter de la Méditerranée.

Des vacances de rêve pour les familles

Aux Méditerranées, chacun vit ses vacances à son rythme. Pendant que certains commencent la journée à la plage, d’autres préfèrent s’installer près des piscines chauffées sur les transats, tester les grands toboggans ou participer à une activité. Les plus motivés alternent aquagym, paddle, pétanque… Tandis que les enfants filent rapidement au mini-club, entre ateliers créatifs, jeux et nouvelles rencontres. Les amateurs de détente ne sont pas oubliés. Le Beach Garden abrite notamment le Spa Bulle des Sables, signé SOTHYS, avec hammam, sauna, fontaine de glace, massages et cabines de soins, tandis que certains cottages disposent même de leur propre jacuzzi privatif.

Quand le soleil commence à se coucher, l’ambiance change doucement. Les terrasses se remplissent, les enfants réclament une glace, les spectacles commencent et les familles se retrouvent pour profiter des longues soirées d’été qui font partie des meilleurs souvenirs de vacances. Entre karaoké, blind test, match ou dancing, c’est aussi notre moment préféré !

Dormir sous les pins ou dans un cottage avec jacuzzi

Si l’esprit camping est toujours bien présent, le confort n’a plus grand-chose à voir avec celui des années 1970. Les amateurs de camping traditionnel peuvent toujours installer leur tente, leur caravane ou leur camping-car sur de vastes emplacements ombragés. Mais Les Méditerranées proposent également une large gamme d’hébergements premium : cottages contemporains, quartiers piétons paysagers, hébergements Signature, cottages Prestige avec jacuzzi privatif ou grandes maisons pensées pour accueillir les familles nombreuses. Certains bénéficient même de services habituellement réservés à l’hôtellerie, comme les lits faits à l’arrivée ou le ménage inclus.

Des restaurants pour prolonger les vacances

Les vacances passent aussi par l’assiette. Dans les trois campings, les restaurants, bars, snacks, boulangeries et épiceries permettent de varier les plaisirs sans avoir à reprendre la voiture. Petit-déjeuner en terrasse avec des viennoiseries tout juste sorties du four, déjeuner sur le pouce entre deux baignades, dîner face à la Méditerranée au Bistro du Beach Garden ou simple verre partagé en fin de journée : chacun compose ses vacances comme il l’entend.

Une adresse idéale pour découvrir l’Hérault

Installées à Marseillan-Plage, Les Méditerranées constituent aussi un excellent point de départ pour explorer le littoral héraultais. En quelques minutes, on rejoint le port de Marseillan, les plages du Cap d’Agde, les canaux de Sète ou encore l’étang de Thau, réputé pour ses huîtres. Ne ratez pas Le St Barth pour goûter les fameuses Tarbouriech, le cadre est exceptionnel ! Les nombreuses pistes cyclables permettent également de découvrir les environs sans voiture, au rythme des vacances.

5 étoiles et toujours l’envie de se réinventer

Pour célébrer cet anniversaire symbolique, Les Méditerranées poursuivent leur montée en gamme. Nouveaux cottages, rénovation des sanitaires, nouveaux espaces de jeux, végétalisation des espaces aquatiques, Wi-Fi renforcé, spectaculaire Parade de la Mer… les nouveautés 2026 témoignent d’une même volonté : faire évoluer le domaine sans perdre ce qui fait son identité depuis un demi-siècle. Car c’est peut-être cela, le secret des Méditerranées. Avoir su conserver cette sensation de liberté propre au camping — les journées passées dehors, les enfants qui rentrent les pieds pleins de sable, les repas qui s’éternisent en terrasse et les soirées sous les étoiles — tout en y ajoutant le confort d’un camping 5 étoiles. Une recette qui, visiblement, fonctionne depuis 50 ans, et qui donne envie d’y retourner chaque été…

Pour le découvrir par vous-même, il ne vous reste plus qu’à réserver un séjour au camping Les Méditerranées !