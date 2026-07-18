Ces péniches rennaises où l’on vit (presque) toute sa vie sur le canal

À Rennes, il suffit de longer le quai Saint-Cast pour comprendre qu’il se passe ici quelque chose d’un peu particulier. Entre deux coques amarrées, on aperçoit un salon de coiffure avec ses fauteuils face à l’eau, une salle où l’on sert des galettes, un comptoir où l’on trinque au coucher du soleil. Un peu plus loin sur le canal, une autre péniche accueille des cours de yoga. Quatre commerces, quatre péniches, et une même idée un peu folle : et si, plutôt que d’ouvrir boutique sur un trottoir comme tout le monde, on posait ses affaires sur l’eau ?

Le jour où Rennes a décidé de faire commerce sur son canal

Rien de tout cela n’est arrivé par hasard. En 2019, la Ville de Rennes et la Région Bretagne ont carrément lancé un appel à projets pour installer cinq bateaux commerçants le long du canal d’Ille-et-Rance, avec une idée simple en tête : redonner vie à ces berges, comme le font depuis longtemps d’autres villes fluviales françaises. L’appel à projets a fait des heureux, et depuis, le quai Saint-Cast et le quai d’Ille-et-Rance ressemblent un peu à un petit port de plaisance version Rennaise.

Le bar qui rêvait d’ouvrir sur l’eau depuis toujours

Commençons par La Musette, amarrée quai Saint-Cast : un bar à apéro installé dans une ancienne péniche des années 1930, longue de 28 mètres, capable d’accueillir 75 personnes sur le pont et dans la cale aménagée. Le projet est signé Mathieu Horeau et Jérémy Leduc, déjà propriétaires de deux adresses bien connues en centre-ville, Les Grands Gamins et le Bistrot Cocagne. Sauf que la péniche, eux, ils en rêvaient depuis le tout premier jour : quand ils ont monté leur premier bar, la ville n’était pas encore prête à accueillir ce genre de projet flottant. Il a fallu attendre plusieurs années, et l’appel à projets municipal, pour que l’idée prenne enfin l’eau. Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait un hasard côté sensibilité non plus : l’un des deux associés a de la famille qui vit sur des péniches, et connaît ce monde-là depuis l’enfance. Tenir un bar sur un bateau, disent-ils, ça s’apprend comme un nouveau métier, entre DJ sets, bals chaloupés et gestion des amarres.

La crêperie qui a fait naviguer le blé noir

Juste à côté, une autre péniche a choisi un pari tout aussi culotté : préparer des crêpes et des galettes sur l’eau plutôt que sur la terre ferme. Le Comptoir du Sarrasin, mené par une école de maître crêpier en partenariat avec le Moulin de la Courbe à Lohéac, propose une déclinaison du blé noir qui ne s’arrête pas à la galette classique : on y trouve aussi des tapas et du kig ha farz, façon croisière culinaire autour de la spécialité bretonne par excellence. Une manière assez maligne de rappeler que la Bretagne, avant d’être une région de bord de mer, est aussi une région de canaux et de rivières intérieures, et que le sarrasin, lui, navigue très bien.

Le salon de coiffure qui a jeté l’ancre quai Saint-Cast

Un peu plus loin, difficile de manquer le salon Mouch’, amarré depuis plus de sept ans au même endroit du quai Saint-Cast. Ici, on vient se faire coiffer par la « capitaine » Anaïs et son équipage, dans un décor qui n’a évidemment rien d’un salon classique : hublots, tangage léger quand un bateau passe à côté, et vue directe sur l’eau depuis le fauteuil. Le salon met un point d’honneur à utiliser des produits capillaires respectueux de l’environnement, jusqu’à faire recycler les cheveux coupés, une façon assez cohérente de boucler la boucle, entre l’eau du canal et celle, bien plus lointaine, de la mer.

Le studio de yoga qui a troqué le parquet contre le pont

Enfin, quai d’Ille-et-Rance, une péniche accueille La Nouvelle Lune, un studio dédié au yoga sous toutes ses formes, hatha, yin, vinyasa, yoga de la femme, mais aussi au qi gong et à la méditation. Une salle de soins complète la péniche, avec massages, ostéopathie, acupuncture, sophrologie ou réflexologie plantaire. Pratiquer une salutation au soleil avec, pour seul horizon, l’eau du canal qui clapote doucement contre la coque : difficile de trouver plus cohérent comme décor pour une séance de relaxation.

Un port de plaisance pas tout à fait comme les autres

Ce qui frappe, en enchaînant les quatre péniches, c’est à quel point chacune a transformé une contrainte en identité. Pas de vitrine sur rue, pas de terrasse classique, pas de parking devant la porte, en échange, une vue imprenable, un roulis discret certains jours de vent, et cette sensation, en poussant la porte, de quitter un peu la ville sans jamais vraiment la quitter. Rennes se trouve à la confluence de deux grands itinéraires nautiques bretons, le canal d’Ille-et-Rance vers le nord et la Vilaine vers le sud : autant dire que ces commerces flottants voient passer, l’été venu, tout un petit monde de plaisanciers de passage, en plus de leur clientèle du quotidien.

La prochaine fois que vous longerez le quai Saint-Cast ou le quai d’Ille-et-Rance, prenez le temps de vous arrêter sur chacune de ces péniches. Un café, une galette, une coupe de cheveux ou une séance de yoga : à Rennes, on peut visiblement tout faire sur l’eau, sauf s’ennuyer.