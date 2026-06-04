Ces 6 nouvelles expositions débarquent à Paris pour l’été 2026

Au-delà des expositions d’Henri Matisse, du Douanier Rousseau ou d’Auguste Renoir qui ont commencé au printemps, de tout nouveaux parcours sont présentés dans les musées parisiens pour cet été 2026. À l’honneur : photographie contemporaine, street-art ou installations jouant sur le trompe-l’œil… On vous en présente six !

La Grande Halle de La Villette célèbre le street-art en rassemblant plus d’une centaine d’artistes de renommée internationale. Le parcours retrace toutes les spécificités de ce mouvement underground en évoquant les villes, le langage, la mode ou l’activisme. On pourra découvrir une sélection d’œuvres emblématiques et inédites, des documents d’archives, des pièces de la mode d’avant-garde, des morceaux de musique et des installations immersives créées pour l’occasion.

Grande Halle de La Villette

211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Jusqu’au 31 août 2026

2. Leandro Erlich Pour l’été, le Grand Palais vous invite à entrer en immersion avec les oeuvres de Leandro Erlich, mêlant installation, sculpture et architecture. En jouant sur le trompe-l’œil avec des suites de miroirs, des jeux d’échelle et de l’illusionnisme. Cette rétrospective troublera donc notre perception à travers quatorze créations monumentales nous faisant voyager dans des bateaux en lévitation, des architectures haussmanniennes au sol ou des labyrinthes infinis… Grand Palais

1 avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Jusqu’au 6 septembre 2026

Le musée Maillol accueille la toute première rétrospective française consacrée au styliste Gianni Versace depuis 1986. La diversité de l’oeuvre du créateur italien est dévoilée à travers 450 vêtements, accessoires, croquis, objets décoratifs, photographies, vidéos et interviews réalisées à différentes époques.

Musée Maillol

59-61 rue de Grenelle, 75007 Paris

Du 5 juin au 6 septembre 2026

La première rétrospective de la photographe contemporaine Camille Vivier, à travers une sélection d’oeuvres questionnant le corps féminin, l’identité de genre ou la puissance. Un parcours thématique qui dévoile une dizaine de séries regroupant une centaine de tirages gélatino-argentiques et numériques, de Polaroïds et des œuvres conçues spécialement pour l’exposition.

MEP

5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Du 10 juin au 13 septembre 2026

Dans sa nouvelle exposition, le Jeu de Paume rassemble la collection photographique du couple d’artistes Sir Elton John et David Furnish constituée sur plus de trente ans. Parmi leurs 7 000 tirages de Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Harley Weir ou Irving Penn pris depuis les années 1950, le parcours présentera une sélection répartie en cinq thématiques, dont le désir, la mode ou le photojournalisme. En parallèle, une autre exposition présentera la première rétrospective de la photographe franco-américaine Madeleine de Sinety (1934-2011).

Jeu de Paume

1 place de la Concorde, 75001 Paris

Du 12 juin au 27 septembre 2026

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Vous pourrez aussi faire un petit tour du côté du Bourget, où le musée de l’Air et de l’Espace vous prépare une exposition consacrée aux nombreuses caricatures qui ont été faites depuis l’invention des engins volants. En évoquant le contexte politique et culturel de la France, l’histoire des ballons et des avions est ainsi retracée avec un regard humoristique, voire satirique, sous les crayons anciens et contemporains de Cham, Daumier, Reiser, Coco, Camille Besse ou Riss.

Musée de l’Air et de l’Espace

3 esplanade de l’Air et de l’Espace, 93350 Le Bourget

Du 27 juin 2026 au 3 janvier 2027

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Image à la une : © Grand Palais