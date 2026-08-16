Pokémon fête ses 30 ans : l’exposition événement à découvrir au Musée en Herbe

En 2026, Pokémon fête ses 30 ans et l’événement mérite une célébration à la hauteur de sa légende. Pour l’occasion, le Musée en Herbe propose « Admirez-les tous ! », une exposition immersive à découvrir jusqu’au 03 janvier 2027.

Retour en 1996, au début de la Pokémania

« Pokémon, attrapez-les tous ! » Il suffit de quelques mots pour que toute une génération retrouve instantanément le chemin de la cour de récré. Dès les premiers pas dans l’exposition, le ton est donné. Munis d’un jeu de piste et coiffés d’un masque Pokémon, les visiteurs remontent le temps jusqu’en 1996, année où Pikachu s’apprêtait à conquérir la planète. Dans cette capsule temporelle, on découvre les toutes premières cartes Pokémon japonaises et françaises, des dessins préparatoires du dessin animé, des boosters vintage devenus cultes et une foule de souvenirs qui parleront immédiatement aux enfants des années 1990. Le clou de la visite ? D’immenses Game Boy sur lesquelles il est possible de replonger dans les jeux qui ont donné naissance à l’un des plus grands phénomènes de la pop culture.

Quand Pokémon rencontre l’Art

Derrière Pikachu et ses copains se cache tout un héritage culturel. L’exposition met en lumière les inspirations japonaises qui ont nourri l’univers. Masques de yōkai, estampes et sculptures traditionnelles dialoguent avec les célèbres créatures, révélant des ressemblances parfois étonnantes. Ludicolo évoque le Kappa, Barbicha le Namazu et Tengalice le Tengu, autant de figures emblématiques du folklore japonais. Une façon ludique de découvrir les origines de ces Pokémon que l’on croyait pourtant bien connaître. Les surprises continuent avec un étonnant dialogue entre Pokémon et l’histoire de l’art. Les illustrateurs des célèbres cartes ont glissé des références à Alphonse Mucha, Piet Mondrian, Edvard Munch ou encore Vincent van Gogh. Les clins d’œil aux grands maîtres sont partout. Saurez-vous les repérer ?

Depuis près de trente ans, l’univers imaginé par Satoshi Tajiri dépasse largement les frontières du jeu vidéo pour inspirer toute une génération de créateurs. L’exposition dévoile ainsi le regard d’artistes contemporains qui réinventent Pikachu et ses compagnons à leur manière. Takashi Murakami, Daniel Arsham, Katherine Bernhardt, Hervé Di Rosa, Erró, David Heo, Timothée Humbert, Mwoaa, Onemizer ou encore Speedy Graphito montrent, chacun avec leur propre style, combien ces petites créatures ont trouvé une place de choix dans la pop culture et dans l’art contemporain.

Préparez votre Pokédex

Mais l’exposition ne s’arrête pas là. Cartes rares, voyage à travers l’évolution graphique de Pikachu, secrets de fabrication des cartes Pokémon et anecdotes sur la création des noms français des premières générations rythment le parcours. Julien Bardakoff, l’un des artisans de la version française de la licence, dévoile notamment les coulisses de ces noms devenus cultes. Chaque salle réserve son lot de surprises. Pensée pour tous les publics, de 3 à 103 ans, cette plongée dans l’univers Pokémon joue autant sur la nostalgie des adultes que sur l’émerveillement des enfants. Que l’on soit collectionneur passionné, fan de la première heure ou simple curieux, difficile de ne pas se laisser embarquer par cette aventure où art, jeu et souvenirs d’enfance se rencontrent.

Exposition « Admirez-les tous »

Musée en Herbe

23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris

Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Réservation obligatoire

Photo de couverture : ©musee-en-herbe, exposition « admirez-les-tous-une-exposition-hommage-aux-pokemon »

À lire également : Les 10 expositions à ne surtout pas manquer cet été en France