Tokyo lance son tout premier parc Pokémon : bienvenue à PokePark Kanto !

« Un jour, je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit… » Avis aux dresseurs en herbe et aux nostalgiques de la Game Boy ! Tokyo vient d’inaugurer son tout premier parc à thème Pokémon : le PokePark Kanto. Niché dans l’enceinte de Yomiuri Land, le plus grand parc d’attractions de la capitale japonaise, ce lieu est un véritable rêve devenu réalité pour toute une génération. Sur 2,6 hectares de forêt, les visiteurs peuvent désormais tenter de « tous les attraper », entourés de Pikachu, Dracaufeu et de tous leurs copains Pokémon légendaires.

Pokémon, un phénomène intergénérationnel

Né en 1996 sur une console portable, Pokémon a rapidement conquis le monde entier avec ses petites créatures, chacune dotée de caractéristiques uniques : souris, dragons ou autres créatures fantastiques, il y en a pour tous les goûts. La franchise s’est ensuite étendue à des films, des séries et des cartes à collectionner. Après une période plus calme, la marque connaît un véritable renouveau en 2016 avec Pokémon Go, une application mobile qui utilise la géolocalisation pour cacher des personnages dans des sites d’intérêt. Les joueurs doivent se rendre sur place pour « attraper » les Pokémon numériques, relançant la Pokémania à l’échelle mondiale.

Une immersion totale dans l’univers Pokémon

À l’instar de Disneyland Paris et de son futur monde La Reine des Neiges, le PokePark Kanto s’impose comme un espace entièrement dédié au sein du plus grand parc d’attractions de Tokyo, Yomiuri Land, idéalement situé à seulement 35 minutes de Shibuya et 25 minutes de Shinjuku. Le nom de la zone fait référence à la région de Kanto dans le monde Pokémon, cadre des jeux Pokémon Rouge et Vert, elle-même inspirée de la véritable région de Kantō au Japon. Dès l’entrée, statues de Pikachu, Bulbizarre et autres créatures de la franchise plongent les visiteurs dans cet univers unique. Le parc se décompose en deux zones : un espace extérieur vallonné d’un demi-kilomètre, où des figurines Pokémon se cachent dans la végétation pour recréer le frisson des premières versions sur Game Boy, et une ville Pokémon, avec boutiques colorées et attractions immersives proposant des produits exclusifs pour les collectionneurs. Promenade dans la nature, chasse aux figurines, jeux interactifs et rencontres avec Pikachu, Dracaufeu et toutes vos créatures préférées : chaque visite promet son lot de surprises et de souvenirs mémorables.

Le premier parc Pokémon : bienvenue à PokePark Kanto !

Le succès est déjà au rendez-vous : le Japon a accueilli plus de 40 millions de touristes en 2025, un record historique, et les billets pour les deux premiers mois d’ouverture sont déjà épuisés, preuve que Pikachu et ses amis continuent de séduire. Et ce n’est que le début : Universal Studios Japan à Osaka prévoit également des attractions sur le thème de Pokémon. Pour les fans de toutes générations, le PokePark Kanto est donc bien plus qu’un parc d’attractions : c’est une expérience immersive qui ravira enfants, nostalgiques et collectionneurs. Alors, prêt à jouer les dresseurs Pokémon ?

PokePark Kanto, Japon, 〒214-0006 Kanagawa, Kawasaki, Tama Ward, Sugesengoku, 4 Chome−1−1 よみうりランド

Photo de couverture : Parc Pokémon Tokyo, Japon © PokéPark Kanto