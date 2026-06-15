Onii-San, l’izakaya japonais du Marais qui fait voyager de Tokyo à Paris

Au cœur du tumulte du Marais, certaines façades discrètes cachent des tables qui font instantanément oublier le bruit de la ville. Onii-San est un izakaya imaginé par trois associés au cœur du 3e arrondissement de Paris. Ce restaurant propose une cuisine authentique et pleine de caractère, loin des codes du restaurant nippon classique. Handrolls préparés à la minute, tartares de thon d’exception, sakés soigneusement sélectionnés… Le 82 rue des Archives a tout d’une adresse inoubliable. On y a mangé, on a adoré, et on se doit forcément de vous le partager !

Tokyo est au cœur de l’identité de cette adresse du Marais

Derrière cet izakaya parisien se cache un trio d’exception, avec Arthur Cohen, l’entrepreneur passionné de saké, Olivier Léone, le directeur artistique, et Romain Littiere en cuisine, chef formé au Holiday Café qui a passé deux ans à Tokyo. Ici, la qualité de l’expérience est au rendez-vous et prouve que chacun d’entre eux est dans son élément. L’objectif de ces messieurs est de recréer l’esprit des izakayas, en plein Paris. Le concept ? Des tavernes populaires japonaises où l’on mange bien… et où l’on boit encore mieux ! En cuisine, Issac travaille avec Risa Ichimaru, une sous-cheffe originaire de Tokyo qui apporte son expérience et son savoir-faire. Chez Onii-San, l’idée est de s’éloigner des codes parfois trop figés de certains restaurants japonais parisiens. À la place, on découvre une table vivante, soignée et surtout très créative !

Une carte qui reprend les codes du véritable izakaya



Chez Onii-san, la carte se partage, comme dans n’importe quel izakaya qui se respecte ! Les handrolls sont préparés à la minute : le riz est tiède, le poisson en tartare, le nori croustillant… en bref, la texture ne souffre d’aucun compromis ! Si l’ensemble de la carte a su tenir ses promesses, on doit avouer que le tartare de toro monte sur la première marche du podium. Le thon est d’une qualité rare, la crème wasabi est dosée à la perfection, les œufs de truite apportent ce qu’il faut de salinité, et le milk bread brioché finit de rendre le tout inoubliable ! Il nous est impossible de ne pas saluer le travail remarquable effectué sur les sauces. Elles subliment le produit sans jamais l’effacer, tout en restant aussi indispensables que lui. Pour accompagner ces assiettes si soignées, Arthur Cohen a constitué une sélection de sakés japonais très élaborés, complétée par des highballs au whisky japonais et une carte de vins remarquablement bien construite. Un sans-faute sur toute la ligne d’ailleurs, prenez garde, la seconde tournée de saké y devient presque un réflexe instinctif !

Une esthétique japonaise au cœur du Marais

Le design a été confié à l’agence Uchronia. Béton brut, bois d’eucalyptus, marbre rose et inox… On pourrait croire qu’autant de matières se disputeraient l’espace, et pourtant, le dialogue fonctionne à merveille. La vaisselle est faite sur mesure et les objets ont été chinés au Japon par les maîtres des lieux eux-mêmes. Onii-San cache aussi son lot de secrets, à l’image de cet escalier qui mène à une table d’hôtes cachée en sous-sol. Tout le design s’inspire du wabi-sabi, cette philosophie japonaise qui trouve la beauté dans l’imperfection. Pourtant, le seul petit défaut à nos yeux reste l’addition, car elle s’avère légèrement salée. C’est indéniablement cher, mais l’emplacement dans le Marais et la qualité des produits l’expliquent en partie. Finalement, on vient surtout ici pour s’offrir une belle expérience et se faire plaisir ! Côté ambiance, le lieu puise autant dans les izakayas populaires de Tokyo que dans les bars décontractés de Los Angeles. Un mélange unique qui donne à l’adresse une énergie difficile à trouver ailleurs à Paris.

Au final, Onii-San livre une partition sans fausse note où le voyage se vit autant dans le décor que dans l’assiette.

Onii-San

82 rue des Archives, 75003 Paris

Ouvert du mardi au samedi / 12h-14h / 19h-23h

Photo à la Une : L’izakaya Onii-San, quartier du Marais © Onii-San