Fragile Beauté : Elton John dévoile 300 photographies de sa collection au Jeu de Paume

Fascinés par la scène underground, le nu masculin ou le photojournalisme, Elton John et David Furnish ont collectionné durant une trentaine d’années plus de 7 000 photographies prises aux XXe et XXIe siècles. En relation avec les équipes du Jeu de Paume, le couple a sélectionné plusieurs centaines d’images dans une exposition thématique présentée jusqu’au 27 septembre 2026. Parmi les artistes, de grands noms comme Robert Mapplethorpe, Irving Penn, Diane Arbus, ainsi qu’une installation monumentale de Nan Goldin tirée de sa série Thanksgiving.

Érotisme du corps masculin

L’exposition s’ouvre sur l’une des thématiques chères à Elton John et David Furnish : le nu masculin. Des photographes comme Robert Mapplethorpe (majoritaire dans leur collection), mais aussi Peter Hujar, Minor White ou James Bidgood, présentent le corps des hommes sous un aspect érotique, sensible, parfois proche du sacré. Un regard traditionnellement porté sur les femmes, qui révèle alors toute la sensualité des courbes masculines, Mapplethorpe allant même jusqu’à parler de « manifestation du divin ».

Culture et contre-culture

À travers la sélection de photographies, culture et contre-culture dialoguent au fil des salles : d’un côté, les collectionneurs mettent en avant plusieurs portraits d’icônes, comme ceux des Beatles, de Marylin Monroe, de Miles Davis ou d’Aretha Franklin, mais aussi des photographies de mode en noir et blanc prises par Richard Avedon ou Melvin Sokolsky.

De l’autre côté, une série de tirages explore la scène underground dans le New York des années 1970 : on y observe un couple de travestis pris par Diane Arbus, des clichés de rue de Mary Ellen Mark, des autoportraits d’un Andy Warhol maquillé ou des images poétiques griffonnées d’un texte par Duane Michals. Au centre d’une salle, une installation monumentale de Nan Goldin présente également 149 images de sa série Thanksgiving mêlant des souvenirs d’amitié, l’intimité de deux amants, les corps marqués par les addictions ou les chambres désordonnées après une nuit d’amour.

Des instants historiques

Une autre thématique marquante de cette exposition : l’intérêt de John et Furnish pour le photojournalisme. À travers une sélection d’images allant des années 1950 à nos jours, le parcours évoque la ségrégation raciale aux États-Unis, les manifestations étudiantes contre la guerre au Vietnam, le rassemblement des Black Panthers, les attentats du 11 septembre 2001 ou l’assassinat de l’ambassadeur russe Andreï Karlov. Des instants de violence et de lutte éternisés par l’objectif, qui sont définitivement entrés dans l’imaginaire collectif comme des événements majeurs de notre histoire moderne et contemporaine.

Fragile beauté

Photographies de la collection de Sir Elton John et David Furnish

Jeu de Paume

1 place de la Concorde, 75001 Paris

Jusqu’au 27 septembre 2026

À lire également : Ces 6 nouvelles expositions débarquent à Paris pour l’été 2026

Image à la une : Eve Arnold, Marylin Monroe preaparing for scene, Nevada, 1960 © Eve Arnold / Magnum Photo