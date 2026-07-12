Comme Howard Carter en 1922 : entrez dans le tombeau reconstitué de Toutankhamon

Et si vous pouviez revivre l’une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps ? Cet été, Paris Expo Porte de Versailles vous invite à franchir les portes du tombeau de Toutânkhamon grâce à une spectaculaire exposition immersive. Reconstitution grandeur nature, trésors fidèlement reproduits, projections à 360° et expérience en réalité virtuelle… Un véritable voyage de 3 300 ans au temps des pharaons !

Revivre la découverte qui a bouleversé l’archéologie

Le 4 novembre 1922, dans la Vallée des Rois en Égypte, l’archéologue britannique Howard Carter fait une découverte qui entre immédiatement dans la légende. Après des années de fouilles financées par Lord Carnarvon, et alors que les recherches semblent vouées à l’échec, un jeune porteur d’eau met au jour un escalier enfoui sous le sable. Quelques jours plus tard, Carter perce une ouverture dans une porte scellée. À la lumière vacillante de sa bougie, il aperçoit des statues, des chars, des meubles précieux… et surtout de l’or, partout. Interrogé sur ce qu’il voit, il répond par une phrase devenue célèbre : « Oui, des choses merveilleuses. » Le tombeau de Toutankhamon est pratiquement intact. Si des pillards s’y sont introduits dans l’Antiquité, ils n’ont jamais atteint la chambre funéraire. Enseveli pendant plus de trois millénaires, le tombeau a ainsi conservé un trésor exceptionnel, offrant aux archéologues un témoignage unique sur l’Égypte des pharaons.

Une reconstitution spectaculaire du tombeau

Sur plus de 2 500 m², l’exposition « Toutânkhamon : son Tombeau et ses Trésors » reconstitue à taille réelle les trois pièces découvertes par Howard Carter en 1922. Munis d’un audioguide inclus dans le prix du billet, les visiteurs peuvent parcourir l’exposition à leur rythme et découvrir l’histoire du jeune pharaon au fil de la visite. Une immersion qui permet de comprendre l’organisation du tombeau telle que l’archéologue l’a découverte il y a plus d’un siècle. La visite débute dans l’antichambre, où étaient entreposés plus de 600 objets : lits cérémoniels, chars, coffres, statues et mobilier funéraire. Elle se poursuit dans la chambre funéraire, cœur du tombeau, où reposait le sarcophage du jeune pharaon. Celui-ci était placé dans trois cercueils anthropomorphes, eux-mêmes protégés par quatre immenses chapelles en bois recouvert d’or, emboîtées les unes dans les autres. Enfin, le parcours mène à la chambre du trésor, où étaient conservés les objets destinés à accompagner le souverain dans son voyage vers l’au-delà.

Le fabuleux trésor de Toutankhamon

Le trésor funéraire de Toutankhamon demeure l’un des plus extraordinaires jamais mis au jour. Bijoux en or, vases en albâtre, sculptures, armes, mobilier royal, objets rituels ou encore instruments de musique… Les découvertes étaient si nombreuses qu’il fallut près de dix ans à Howard Carter et à son équipe pour inventorier et documenter l’ensemble. L’exposition rassemble près de 1 000 reproductions dans une salle spectaculaire, point d’orgue du parcours. Chapelles monumentales, coffres, sarcophages et mobilier funéraire se succèdent dans une scénographie sombre et dorée, qui restitue toute la magie de la découverte de 1922. Réalisées avec une grande précision, ces reproductions permettent d’appréhender le tombeau tel qu’il apparaissait avant que ses trésors ne rejoignent le Musée égyptien du Caire. Au fil de la visite, on avance progressivement dans le tombeau, de salle en salle, avec l’impression de faire soi-même une découverte archéologique, comme Howard Carter lorsqu’il dévoilait peu à peu les trésors cachés du pharaon. La visite se prolonge ensuite par une expérience immersive à 360° de 30 minutes mêlant projections murales et bande-son magistrale.

Un voyage en réalité virtuelle

Une expérience en réalité virtuelle (en supplément) prolonge la visite. Équipés d’un casque VR, vous traversez un portail temporel pour plonger au cœur de l’Égypte antique et explorer l’univers de Toutankhamon. Comptez 23,90 € pour un billet adulte, un tarif qui reste raisonnable au regard de la richesse du parcours et du nombre d’expériences proposées. Prévoyez d’ailleurs au moins 1h30 à 2h sur place pour prendre le temps de découvrir les reconstitutions du tombeau, les trésors et les dispositifs immersifs. Avec l’exposition Toutânkhamon : son Tombeau et ses Trésors, chacun peut, le temps d’une visite, se glisser dans les pas d’Howard Carter et ressentir l’émotion de l’une des plus extraordinaires découvertes archéologiques de tous les temps. Un rendez-vous estival qui séduira aussi bien les passionnés d’histoire que les curieux en quête d’une expérience immersive… et pharaonique !

Il est l’or de prendre ton billet pour Toutânkhamon : son Tombeau et ses Trésors

Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 5.1,1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Du 3 juillet au 6 septembre 2026

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Photo de couverture : ©Rainer Christian Kurzeder