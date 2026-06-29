La plus belle plage de France se cache… en Bretagne !

Et si la plus belle plage de France ne se trouvait ni sur la Côte d’Azur, ni en Corse, ni même sous les tropiques ? Selon le classement 2026 de Holidu, c’est une plage bretonne qui arrive en tête des plus belles plages de France. Et elle se trouve au bout du Finistère.

Une plage bretonne sacrée

Chaque été, quand les températures commencent à grimper, on se remet à rêver aux eaux turquoise, aux petites criques sauvages et aux plages de sable fin de la côte méditerranéenne. Et la canicule n’arrange rien ! Pourtant, le classement 2026 des plus belles plages de France de Holidu, site de réservation de locations, vient remettre l’église au milieu du village… ou plutôt la plage en haut du classement ! Car cette année encore, c’est la Bretagne qui domine les trois premières places du podium des plus belles plages de France.

Une surprise qui n’en est pas vraiment une puisque la Bretagne est réputée pour ses reliefs escarpés, ses eaux cristallines et sa côte sauvage. En première position, on retrouve donc la plage des Blancs Sablons, au Conquet, dans le Finistère. Une immense étendue de sable fin, bordée de dunes, ouverte sur l’Atlantique, où l’on vient autant pour respirer que pour se baigner, surfer, ou simplement se balader en contemplant l’horizon.

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Les Blancs Sablons, grand air garanti

À quelques kilomètres de Brest, les Blancs Sablons forment une immense anse de sable fin, ouverte sur l’Atlantique sur près de 2,5 km. Exposée aux vents, la plage est très appréciée des surfeurs, mais aussi des promeneurs, des baigneurs et des amateurs de pêche à pied, qui peuvent y trouver moules, ormeaux ou bigorneaux. Labellisée Pavillon Bleu, elle est surveillée en été sur sa partie ouest.

Mais ce qui frappe surtout, c’est son décor envoûtant. Les dunes, les roches, la lumière changeante et la vue sur la presqu’île de Kermorvan donnent à l’ensemble un charme assez sauvage. À marée basse, l’anse paraît encore plus immense, avec de longues bandes de sable où l’on peut marcher face à la mer d’Iroise. Depuis les sentiers qui bordent le site, on profite aussi d’un autre point de vue sur cette anse protégée, entre lande, oyats, ces hautes herbes qui fixent les dunes, et horizon dégagé.

Le Finistère en force

Mais le podium réserve encore deux belles surprises bretonnes ! En effet, la deuxième place du classement revient à une autre plage du Finistère : Pen Hat, à Camaret-sur-Mer. Située entre la pointe du Toulinguet et la pointe de Pen Hir, sur la presqu’île de Crozon, elle impressionne avec ses falaises abruptes, ses rouleaux et son décor lui aussi très sauvage. Un décor irlandais posé au bout du Finistère ! Il s’agit en revanche d’une plage plutôt dédiée à la balade et à la contemplation puisque la baignade y est dangereuse et fortement déconseillée en raison des courants et des baïnes. Le site reste néanmoins superbe pour marcher, pique-niquer ou simplement s’offrir un tête à tête avec l’océan.

En troisième position, direction l’île de Groix, dans le Morbihan cette fois, avec la plage des Grands Sables. Son sable clair, son eau limpide et son ambiance insulaire suffiraient déjà à lui donner un vrai charme, mais elle doit surtout sa réputation à sa forme convexe, très rare en Europe. Cette plage d’environ 800 mètres avance vers la mer au lieu de creuser la côte, et son profil évolue au fil des courants. Si bien que le décor qu’elle offre n’est jamais le même !

De quoi rappeler que les plus belles plages de France ne se trouvent pas toujours là où on les attend… et qu’il suffit de regarder vers la Bretagne pour trouver des airs de bout du monde !

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Image en Une : La plage des Blancs Sablons, au Conquet, élue plus belle plage de France dans le classement Holidu 2026. © Office de Tourisme Iroise Bretagne

Mélina Hoffmann