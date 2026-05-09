Cachée dans une forêt, cette plage de sable fin se trouve à seulement 1h de Paris

Une plage de sable fin à seulement 1h de Paris, ça vous tente ? Pour cela, il faut se diriger en plein cœur de la forêt de Rambouillet. Après une heure de route en voiture, vous pourrez poser votre serviette sur une plage de sable fin, celle des étangs de Hollande. Transats, baignade, paddle, jeux gonflables… : on vous emmène découvrir ce lieu insolite.

Une plage dans la forêt de Rambouillet

On connaît bien la forêt de Rambouillet, un des principaux massifs d’Île-de-France situé au sein des Yvelines. C’est au cœur de ses 200 kilomètres carrés que se trouve cette jolie plage au sable blanc, appartenant aux « Étangs de Hollande« . Contrairement à ce que son nom indique, ces points d’eau n’ont aucun lien avec les Pays-Bas. Le nom « Hollande » proviendrait d’Orlande, ancien toponyme d’un château local désormais disparu.

Parmi ces six étangs, l’étang de Hollande est particulièrement apprécié pour sa plage à l’eau claire et au sable fin. Entourée par la forêt, elle est un lieu de détente, où se promener, se baigner et se reposer après une escapade dans la nature ou au château de Rambouillet, non loin de là. Cette ancienne résidence royale, entourée de la Laiterie de la Reine et de la Chaumière, peut se visiter tous les jours, excepté les mardis et jours fériés.

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D’anciens étangs créés pour le roi

Ces étangs semblent être l’œuvre de la nature. Vieux de trois siècles, ils sont en réalité des étangs artificiels créés sous Louis XIV pour alimenter les fontaines du parc de Versailles. Aujourd’hui encore, on peut apercevoir d’anciens ouvrages hydrauliques datant de cette époque, permettant d’embellir les jardins du roi. En effet, à la fin du règne de Louis XIV, le château était entouré de plus de 1600 jets d’eau, soit quatre fois plus qu’aujourd’hui ! Il fallait donc trouver plusieurs sources permettant un tel exploit…

Des activités en tout genre

Après avoir servi d’alimentation pour le parc de Versailles, les étangs de Hollande ont été aménagés dès 1977 pour devenir un lieu de détente… mais aussi d’activités à faire à plusieurs, entre petits et grands. Vous pourrez notamment y faire du paddle, du canoë-kayak, et profiter aussi des jeux gonflables installés sur l’eau. En revanche, notez bien que les pique-niques sont formellement interdits sur ce site ! Tout est déjà prévu pour vous restaurer : une buvette se trouve sur place, pour grignoter quelques encas et boire des boissons fraîches.

Étangs de Hollande

Route des Étangs de Hollande, 78610 Les Bréviaires

Ouverture estivale du 14 juin au 14 septembre

Entrée libre

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Image à la une : Étangs de Hollande © Infos Yvelines