48h dans la baie de Saint-Brieuc : ce coin de Bretagne encore sauvage et surprenant

On pensait connaître la Bretagne : ses plages, ses crêpes, ses ports de carte postale… Et puis il y a la baie de Saint-Brieuc, qui nous raconte une autre histoire. Celle d’un paysage à la fois brut, vivant et majestueux, qui nous surprend à chaque détour. Entre randonnées, marées spectaculaires, nature préservée et expériences culinaires locales, voici un programme idéal pour s’offrir une parenthèse costarmoricaine hors des sentiers battus !

Jour 1 : immersion dans une baie sauvage et préservée

Cinquième plus grande baie du monde par l’amplitude de ses marées, la baie de Saint-Brieuc dévoile un paysage changeant au rythme de l’océan. À marée basse, le sable s’étire à perte de vue, dévoilant un immense terrain de jeu pour les pêcheurs à pied et promeneurs. Puis l’eau revient, rapide, impressionnante, redessinant totalement le décor et nous invitant à revenir pour le voir sous des facettes toujours différentes.

La baie s’admire particulièrement depuis les hauteurs du GR34, entre Tréveneuc et Hillion. Ici, les panoramas s’enchaînent sans se ressembler, surprenant les randonneurs avec des allures tantôt de Canada, de côte d’Azur ou d’île paradisiaque. Impossible de se lasser ! Dans la Réserve Naturelle, le rythme ralentit, ce sont les oiseaux qui imposent le tempo. En hiver, ils sont des dizaines de milliers à faire escale ici : la cabane ornithologique permet de les observer discrètement et à l’abri du vent.

Après une belle balade matinale, on profite de l’après-midi pour partir à la recherche de coques, couteaux ou crevettes. Une activité simple, appréciée des habitants, qui reconnecte immédiatement à l’essentiel. On peut aussi s’installer pour lire ou méditer, les pieds dans l’eau. Dans tous les cas, restez jusqu’au coucher du soleil, quand la baie devient encore plus silencieuse et baignée de lumière douce… Magique.

Le soir venu, direction la Crêperie des Grèves. Les distinctions de célèbres guides affichées sur la porte parlent d’elles-mêmes : une cuisine sincère, des produits locaux parfaitement travaillés, une ambiance chaleureuse, et des prix accessibles. Galettes généreuses, spécialités de la baie comme la coquille Saint-Jacques, crêpes gourmandes, cidre fermier et bières artisanales… Une valeur sûre.

Jour 2 : flâneries urbaines et ambiance portuaire

Après ce plein de nature, la ville de Saint-Brieuc mérite un détour car elle réserve aussi son lot de surprises : maisons à colombages, architecture Art déco, fresques de street-art… Un patchwork inattendu qui se découvre en prenant le temps de flâner. On peut déambuler sans itinéraire précis, au fil du marché et des boutiques qui attirent notre attention, ou suivre les parcours proposés par l’Office de Tourisme pour en apprendre davantage sur l’histoire des lieux.

À l’heure du déjeuner, une pause à La Végétalerie est la bienvenue. Ce salon de thé – concept store niché en plein cœur de ville propose une cuisine végétale, maison et de saison, dans une ambiance apaisante entourée de plantes. Jus frais, plats colorés, douceurs et boissons chaudes réconfortantes à toute heure… Une adresse parfaite pour recharger les batteries avant de repartir explorer.

L’après-midi se prolonge naturellement vers le port du Légué. En contrebas de la ville, l’ambiance change complètement : ici, place aux quais animés, aux bateaux qui tanguent doucement et aux terrasses qui invitent à s’attarder. Un beau résumé de cette destination attachante qui ne se survole pas, mais qui se vit pleinement… Et qui, une fois découverte, donne immédiatement envie de revenir.

Retrouvez plus d’infos sur l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc

Téléphone : 02 96 33 32 50

À lire également : Le plus grand spa nature de Bretagne vient d’ouvrir aux portes de Brocéliande

Crédit photo de une : Baie de Saint-Brieuc © AxelleC / Zigzag