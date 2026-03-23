Le plus grand spa nature de Bretagne vient d’ouvrir aux portes de Brocéliande

Au bord du Lac au Duc, à la lisière de la forêt de Brocéliande, le Domaine du Roi Arthur vient de dévoiler son nouveau spa époustouflant : le Silvaë Nature Spa. Avec ses 3 000 m², c’est le plus vaste de Bretagne. Parcours sensoriel, bassins intérieurs et extérieurs, grotte de sel, saunas nichés dans les arbres, espaces de soins et restaurant compris… C’est un lieu à découvrir absolument à seulement 1h de Rennes. On vous y emmène, car nous l’avons testé pour vous !

Une montée progressive, du corps vers les cimes

Silvaë Nature Spa se déploie sur trois niveaux, comme une élévation progressive : à chaque étage, on découvre une ambiance, un rapport différent au corps, à l’eau et au paysage. Au rez-de-chaussée, on commence par Les Sources, qui représente l’ancrage. La chaleur du hammam enveloppe, celle du sauna scandinave (plus sèche et intense) délasse en profondeur, et le parcours se poursuit en alternant bains chauds, froids et à bulles.

Posés sur un sol aquatique et végétal, les lits à eau sont parfaits pour méditer, à moins que vous ne préfériez vous installer sur les banquettes autour d’un feu hypnotisant. En rejoignant le 1er étage, on peut passer par les cabines de soin, où les praticiens s’appuient sur deux maisons complémentaires : Thalgo, pour ses actifs marins, et Cinq Mondes, pour ses rituels inspirés des traditions du monde. Massage aux pierres volcaniques, techniques balinaises ou polynésiennes, Kobido japonais pour le visage… Chaque soin vous embarque pour un merveilleux voyage sensoriel.

Le 1er étage se nomme Les Terrasses : ici, le regard s’ouvre vers l’extérieur. Une vaste piscine intérieure panoramique permet de nager en admirant la nature environnante, et de passer directement dehors dans le bassin à débordement. Sur la terrasse extérieure, des transats et un lit suspendu invitent à ralentir, observer, s’attarder, rêvasser…

Au dernier niveau, se trouvent Les Cimes avec une belle grotte de sel abritant des lits à eau. Dans son atmosphère tamisée et avec sa musique douce, on s’endort presque instantanément ! Là-haut, le sauna panoramique s’ouvre sur la forêt, et le sauna extérieur se niche dans les arbres. Des balancelles constituent enfin un salon perché, composant un décor presque irréel.

Prolonger l’expérience

Le Silvaë Nature Spa est accessible aussi bien aux résidents du domaine qu’aux visiteurs extérieurs, sur réservation. Trois formats permettent d’en profiter :

Matinée d’Exception : de 9h30 à 14h30 à 79 €

: de 9h30 à 14h30 à 79 € Après-Midi d’Exception : de 12h à 18h à 89 €

: de 12h à 18h à 89 € Journée d’Exception : de 10h à 19h à 99 €

Ces formules donnent accès à l’ensemble des espaces : bassins, saunas, parcours sensoriels, zones de repos, et incluent un délicieux repas en buffet à la table des Jardins d’Arthur. Les soins sont proposés en supplément. Pour celles et ceux qui souhaitent passer la nuit sur place, le Domaine du Roi Arthur propose plusieurs options : l’Hôtel Le Roi Arthur, 4 étoiles, qui compte 45 chambres avec vues sur le lac, le golf ou le parc, mais aussi l’Hôtel Lancelot, plus intimiste, avec 24 chambres dans un cadre verdoyant, ou encore les 12 cottages qui permettent de séjourner de manière plus autonome.

Une expérience vraiment atypique, particulièrement relaxante et assurément mémorable, à tester au moins une fois dans sa vie !

Silvaë Nature Spa — Domaine du Roi Arthur

Le Lac au Duc, 56800 Ploërmel

Tél. : 02 97 73 64 64

www.domaineroiarthur.com

Credit photo de une : Silvaë Nature Spa © AxelleC /Paris Zigzag