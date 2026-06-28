Savez-vous d’où vient la couleur des lignes de métro à Paris ?

Le métro de Paris n’a pas fini de vous surprendre. Son histoire, riche de plusieurs siècles, continue de s’écrire. Désormais, vous savez pourquoi il y fait de plus en plus chaud, pourquoi ses correspondances sont longues, et encore, pourquoi il s’arrête parfois dans les tunnels sans explication. Il est temps d’aller encore plus loin et de savoir pourquoi la ligne 1 est jaune, et la ligne 6 est verte. L’explication n’est pas si évidente !

Boule de billard et lignes de métro : un lien ?

Vous n’y avez peut-être pas pensé, mais une rumeur circule selon laquelle les couleurs des lignes de métro auraient été pensées grâce aux boules de billard ! Après tout, cela aurait pu être un moyen mnémotechnique pour ce jeu qui était encore plus populaire à la fin du XIXe siècle. Or, nous sommes désolés de vous décevoir, mais aucune archive de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, ou même de la RATP, n’atteste cette histoire ! On considère ce « on dit » comme une amusante légende urbaine (mais vous avez la liberté d’y croire). En plus, à l’origine, les boules de billard étaient toutes de couleur ivoire, puis, un code couleur international est né pour qu’on puisse les distinguer.

À l’époque, pour le métro à Paris, les plans des lignes n’avaient pas de couleur mais étaient soient représentés par des lignes simples ou des pointillés. Imprimer en couleur coûtait très cher ! Alors on jouait sur les épaisseurs. Mais puisque le métro a évolué à une vitesse phénoménale, mettant les 108 lignes de tramways de Paris aux oubliettes, la couleur est devenue absolument indispensable pour s’y retrouver.

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Le métro à Paris : des couleurs d’avant-guerre

C’est entre 1920 et 1930 que les techniques d’impression progressent, autant que la ville de Paris ! On attribue donc une couleur aux lignes : rouge, bleu, vert, marron, violet… Mais d’autres lignes restent encore représentées simplement avec des traits : car on ne maîtrise pas encore toutes les couleurs. D’ailleurs, ce n’est que 40 ans plus tard, dans les années 70, que des nuances seront ajoutées au lignes du métro parisien ! En outre, lors de cette période, on ne lésinait pas sur la couleur et les gares étaient de véritables festivals. Nous pensons notamment aux stations du RER A ou de Châtelet, où on avait l’impression de vivre dans un long-métrage de Wes Anderson. Enfin, c’est en 2012 que le nuancier officiel des lignes de transport est sorti : il aura fallu près de 90 ans ! Et on ne rigole pas avec ces coloris, qui ont tous un code très précis. Et si on se donne le plaisir de tant de nuances aujourd’hui, c’est bien évidemment grâce aux progrès de l’impression. Alors la ville de Paris peut choisir du turquoise, du lilas, du magenta : les possibilités sont infinies.

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Le métropolitain et son nuancier officiel !

Désormais, chaque ligne possède des références de couleur, utilisées sur les plans, les panneaux, les applications, les signalétiques. Il ne s’agit plus uniquement d’un design, mais d’une charte graphique ! Mais nous le savons tous : nous ne nommons pas les lignes de métro par rapport à leur couleur, à Paris, il s’agit surtout de nuances officielles. À Londres, en revanche, les lignes de métro sont nommées par rapport à leur terminus, il est donc bien plus simple de les nommer par leurs couleurs : « Je prends la rouge » au lieu de « Je prends la 6 ». Les couleurs sont donc omniprésentes ! Nous sommes habitués à prendre le métro à Paris en le désignant par son numéro : mais si tout changeait et que les couleurs prenaient le dessus ? Il serait difficile de s’habituer, surtout avec les lignes à nuances : la future ligne 16 va être rose foncé, et la 7 est rose clair… Toute une affaire !

Photo à la une : La couleur du Métro 12, Rue du Bac